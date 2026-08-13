Đẳng cấp Pagani: Tiền ốc vít titan đủ mua một chiếc Porsche 911

Ít ai biết rằng riêng khoảng 2.000 chiếc ốc vít bằng titan trên một chiếc Pagani đã có tổng giá trị lên tới hơn 160.000 USD, vượt cả giá khởi điểm của một chiếc Porsche 911 tại Mỹ. Con số này phần nào cho thấy mức độ cầu kỳ hiếm thấy trong cách hãng siêu xe Italy chế tác từng sản phẩm.

Nhắc đến Pagani, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới động cơ V12 mạnh mẽ, thân vỏ sợi carbon hay mức giá lên tới hàng triệu USD. Tuy nhiên, đằng sau những con số đó là triết lý chế tác tỉ mỉ đến từng chi tiết. Thậm chí, ngay cả những chiếc ốc vít nhỏ bé cũng được đầu tư theo cách mà rất ít hãng xe trên thế giới theo đuổi.

Theo chia sẻ của Mat Watson, MC của kênh Carwow, trong chuyến tham quan nhà máy Pagani, mỗi chiếc siêu xe của thương hiệu Italy sử dụng khoảng 2.000 bu lông và ốc vít bằng titan. Mỗi chi tiết được cho là có giá khoảng 80 USD.

Nếu nhân theo con số này, tổng giá trị riêng số ốc vít trên một chiếc xe lên tới khoảng 161.300 USD, tương đương hơn 4,2 tỷ đồng. Mức này thậm chí cao hơn giá khởi điểm 135.500 USD của Porsche 911 tiêu chuẩn tại thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, Carwow không cho biết con số 80 USD mỗi chiếc là chi phí sản xuất thực tế, giá linh kiện thay thế hay một mức ước tính. Vì vậy, tổng giá trị hơn 160.000 USD nói trên chỉ mang tính tham khảo, chưa phải chi phí sản xuất chính thức được Pagani công bố.

Điều đáng chú ý là mỗi chiếc bu lông titan còn được khắc logo Pagani với độ sâu chỉ khoảng 2 micron, tương đương 0,002 mm và mỏng hơn khoảng 35 lần đường kính một sợi tóc người. Công đoạn này đòi hỏi độ chính xác cực cao cùng các thiết bị gia công chuyên dụng.

Sự cầu kỳ của Pagani không dừng lại ở những chiếc bu lông. Que thăm dầu động cơ là một ví dụ điển hình. Chi tiết này được phay nguyên khối từ titan, sau đó trải qua quá trình xử lý anốt hóa để hoàn thiện màu sắc và bề mặt.

Sau khi lắp thử lên xe, kỹ thuật viên sẽ xác định chính xác điểm dừng khi vặn chặt. Bộ phận này sau đó được tháo ra để khắc logo Pagani sao cho biểu tượng nằm thẳng tuyệt đối khi que thăm dầu được siết chặt lần cuối.

Vô-lăng cũng trải qua quy trình chế tác cầu kỳ không kém. Chi tiết này bắt đầu từ một khối nhôm nặng khoảng 43 kg. Sau hàng loạt công đoạn gia công chính xác bằng máy CNC, phần còn lại chỉ nặng khoảng 1,7 kg. Tiếp đó, một nghệ nhân lâu năm dành khoảng 8 giờ để đánh bóng hoàn toàn bằng tay.

Không chỉ những chi tiết dễ nhìn thấy, các bộ phận nằm sâu bên trong như vòng bi bánh xe, tay đòn hệ thống treo và nhiều linh kiện cơ khí khác cũng được hoàn thiện với độ tinh xảo tương tự.

Một chiếc Pagani hiện có giá khởi điểm khoảng 3,58 triệu USD, chưa bao gồm thuế và các tùy chọn cá nhân hóa. Với thương hiệu Italy, giá trị của chiếc xe vì thế không chỉ nằm ở sức mạnh hay hiệu năng vận hành, mà còn đến từ hàng nghìn chi tiết được chế tác với tiêu chuẩn gần như không thỏa hiệp.