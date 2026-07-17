5 mẫu xe hybrid bán nhiều nhất tháng 6/2026

Báo cáo từ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết doanh số bán hàng của toàn thị trường Việt Nam trong tháng 6/2026 đạt 31.104 xe, tăng 4% so với tháng 5/2026 giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. VinFast công bố đã bàn giao 17.955 xe ô tô điện các loại, giảm khoảng 7,94% so với tháng 5/2026 (19.503 xe). TC Group bán ra 3.746 xe, giảm khoảng 4,46%.

Ở mảng xe hybrid, Toyota tiếp tục khẳng định vị thế áp đảo khi chiếm tới 4/5 vị trí dẫn đầu doanh số trong tháng 6. Toyota Innova Cross Hybrid tiếp tục là mẫu hybrid bán chạy nhất với 884 xe. Xếp sau là Toyota Corolla Cross Hybrid với 584 xe. Vị trí thứ 3 thuộc về Honda CR-V e:HEV với 300 xe. Thứ tư là Toyota Yaris Cross Hybrid đạt 224 xe và cuối cùng là Toyota Camry Hybrid bán được 168 xe.

Kết quả trên cho thấy xu hướng điện hóa tại Việt Nam đang diễn ra theo hai hướng rõ rệt. Trong khi VinFast dẫn dắt thị trường xe thuần điện (EV), phân khúc hybrid vẫn gần như là "sân chơi" của Toyota nhờ danh mục sản phẩm đa dạng trải dài từ sedan, SUV cỡ B, C đến MPV. Đáng chú ý, tỷ lệ khách hàng lựa chọn bản hybrid trên Innova Cross và Yaris Cross đều ở mức cao, phản ánh nhu cầu tiết kiệm nhiên liệu nhưng chưa sẵn sàng chuyển hoàn toàn sang xe điện của nhiều người tiêu dùng Việt.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 6/2026: