Nexy+ 180 2026 giá chỉ 59 triệu đồng, có ABS, TCS và camera hành trình

Với thiết kế maxi-scooter đặc trưng, Nexy 180+ 2026 được đánh giá là đối trọng trực tiếp với các mẫu tay ga như PCX160, NMAX 155. Điểm mạnh của sản phẩm này là giá bán cạnh tranh khi được niêm yết ở mức 9288 ringgit (59,2 triệu đồng), trong khi các trang bị được tích hợp là khá ấn tượng.

Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, 4 van, làm mát bằng dung dịch, có dung tích 174 cc. Động cơ cho công suất tối đa 18,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 17,2 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động CVT kết hợp dây đai truyền động.

Hệ thống treo phía trước của Nexy 180+ sử dụng phuộc ống lồng với hành trình 103 mm. Phía sau là cặp giảm xóc có thể điều chỉnh tải trọng lò xo, với hành trình 130 mm. Hệ thống phanh trước gồm kẹp phanh 4 piston và đĩa phanh đường kính 260 mm, trong khi bánh sau sử dụng đĩa phanh 220 mm kết hợp kẹp phanh nổi một piston. ABS hai kênh được trang bị tiêu chuẩn.

Xe sử dụng lốp trước kích thước 110/70-14 và lốp sau 130/70-13. Nexy 180+ cũng được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo và hệ thống giám sát áp suất lốp mang tới sự an toàn hơn trong quá trình vận hành. Bình nhiên liệu có dung tích 8 lít.

Nexy 180+ có trọng lượng khô 136 kg và chiều cao yên 765 mm. Phía trước người lái là màn hình TFT kích thước 6 inch, hiển thị các thông tin vận hành của xe. Hệ thống này hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Carbit và RoadCam. Xe cũng được trang bị camera hành trình phía trước.

Ngoài ra, mẫu maxi-scooter này cũng sở hữu chìa khóa thông minh và cũng vẫn hỗ trợ chìa khóa cơ trong các trường hợp cần thiết. Xe tích hợp hai cổng sạc USB Type-A và Type-C được bố trí trên xe, cùng với công tắc an toàn tích hợp ở chân chống bên.

Ở khu vực phía trước, bên trong ốp đầu xe có một hộc chứa đồ sử dụng cơ chế giữ bằng nam châm. Xe được trang bị kính chắn gió phía trước và yên xe tích hợp tựa lưng. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, bao gồm đèn pha projector, đèn chạy ban ngày DRL, đèn hậu, đèn báo rẽ và đèn cảnh báo nguy hiểm. Ngoài ra, Nexy 180+ còn có một đèn phụ hỗ trợ chiếu sáng ở chế độ chiếu gần.

Với giá bán hợp lý, lại được tích hợp các trang bị hiện đại nhỉnh hơn đối thủ trong phân khúc, WMoto Nexy 180+ 2026 hứa hẹn là lựa chọn chất lượng cho nhu cầu sử dụng của khách hàng Việt.