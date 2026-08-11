Honda City 2026 lộ diện qua hồ sơ đăng ký kiểu dáng tại Việt Nam

Theo dữ liệu từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Honda đã đăng ký bảo hộ một số chi tiết như cụm đèn chiếu sáng và cản trước. Thiết kế trong hồ sơ có nhiều điểm tương đồng với Honda City 2026 vừa ra mắt tại Thái Lan.

Honda City hiện hành tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 5, ra mắt từ cuối năm 2020 và được nâng cấp vào năm 2023. Sau khoảng 6 năm trên thị trường, mẫu xe này đang bước vào giai đoạn cần được làm mới để duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng B.

Honda City 2026 vẫn sử dụng nền tảng của thế hệ hiện hành, do đó đây là bản nâng cấp giữa vòng đời thay vì thế hệ hoàn toàn mới. Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở phần đầu xe với cụm đèn được thiết kế lại, kết hợp dải đèn LED định vị tạo hiệu ứng nối liền. Lưới tản nhiệt và cản trước cũng được làm mới theo hướng thể thao hơn. Phía sau, đèn hậu được tinh chỉnh và bổ sung cản sau mới.

Xe giữ kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.553 x 1.748 x 1.467 mm, chiều dài cơ sở 2.589 mm và khoảng sáng gầm 135 mm. Tại Thái Lan, City mới có cả sedan và hatchback, nhưng nếu về Việt Nam, nhiều khả năng hãng vẫn ưu tiên biến thể sedan.

Khoang nội thất không thay đổi toàn diện nhưng được bổ sung nhiều trang bị. Nổi bật là màn hình giải trí 10 inch dạng nổi, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng sạc điện thoại không dây, đèn trang trí nội thất, gương chiếu hậu chống chói tự động và phanh đỗ điện tử. Một số phiên bản còn có hệ thống camera hỗ trợ quan sát.

Về an toàn, City 2026 tiếp tục được trang bị gói Honda SENSING với các tính năng như đèn pha thích ứng tự động, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, phanh giảm thiểu va chạm và kiểm soát hành trình thích ứng ở dải tốc độ thấp.

Tại Thái Lan, Honda City 2026 có hai lựa chọn hệ truyền động. Động cơ xăng 1.0L tăng áp 3 xi-lanh cho công suất 122 mã lực, mô-men xoắn 173 Nm, kết hợp hộp số CVT. Đáng chú ý hơn là hệ thống hybrid e:HEV, kết hợp động cơ xăng 1.5L Atkinson với hai mô-tơ điện, hộp số e-CVT và pin lithium-ion.

Sự xuất hiện của phiên bản e:HEV tại Thái Lan làm dấy lên kỳ vọng Honda có thể đưa City hybrid về Việt Nam. Nếu được bổ sung hệ truyền động này, cùng những thay đổi về thiết kế và trang bị, City sẽ có thêm lợi thế khi cạnh tranh với Toyota Vios, Hyundai Accent và các đối thủ trong phân khúc. Tuy nhiên, Honda Việt Nam chưa công bố kế hoạch phân phối City 2026 cũng như cấu hình dành cho thị trường trong nước.