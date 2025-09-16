Đây là 5 mẫu sedan bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 8/2025

Theo báo cáo bán hàng được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, toàn thị trường đã tiêu thụ 25.973 xe trong tháng 8/2025, giảm 18% so với tháng trước đó nhưng tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2024.

VinFast đã bàn giao 10.922 ô tô điện cho khách hàng tại thị trường Việt Nam, nâng doanh số tổng năm 2025 lên 89.970 chiếc, tiếp tục khẳng định vị thế số một về thị phần tại Việt Nam. Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo kết quả bán hàng tháng 8/2025 với tổng doanh số xe Hyundai đạt 3.701 xe, tăng trưởng 2,7% so với tháng 7.

Đáng chú ý nhất là sự bứt phá của Honda City, mẫu xe này ghi nhận tới 1.153 chiếc bán ra trên toàn quốc. Doanh số này giúp City đứng ở vị trí thứ 6 trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường, đồng thời đứng đầu nhóm sedan hút khách nhất tháng vừa qua.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu sedan bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 8/2025: