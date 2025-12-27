Xe từng ngập nước rao bán giá rẻ, có nên mua để đi Tết?

Biết tôi đang có nhu cầu mua một chiếc xe đã qua sử dụng để phục vụ gia đình trước Tết Nguyên đán, một người bạn thân của tôi ngỏ ý bán lại chiếc Hyundai Accent đời 2015 với giá 250 triệu đồng. Mức giá này nếu so với mặt bằng thị trường xe cũ hiện nay, rõ ràng là khá "mềm”.

Thực tế tôi không lạ lẫm gì chiếc Accent này, đây là xe bạn tôi mua từ mới. Thỉnh thoảng, tôi vẫn mượn xe của bạn để đi lại và cảm nhận khá ổn: xe chạy đầm, máy móc êm, nội ngoại thất còn giữ được sự gọn gàng dù đã 10 năm tuổi. Đặc biệt, xe chỉ mới chỉ lăn bánh khoảng 60.000 km và gần như chưa từng va quệt lớn.

Có nên mua xe đã bị ngập nước để sử dụng? Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Nhưng câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chiếc xe này không từng bị ngập nước.

Vào cuối tháng 9 vừa qua, trong một trận mưa lớn, bạn tôi để xe dưới đường nội bộ cạnh chung cư thì không may nước dâng cao, tràn vào bên trong khoang lái. May mắn là xe không bị thủy kích, động cơ vẫn an toàn. Tuy nhiên, một số chi tiết điện và nội thất bị nước ngấm, buộc chủ xe phải mang đi xử lý, sửa chữa với chi phí khá cao.

Khi nghe đến hai chữ “ngập nước”, tôi không khỏi chột dạ. Bởi ai chơi xe cũng hiểu, xe từng ngâm nước thường tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Quan trọng hơn, những vấn đề này có thể không bộc lộ ngay, mà chỉ “lộ mặt” sau vài năm sử dụng.

Giữa một bên là sự an tâm về nguồn gốc, giá cả, một bên là nỗi lo âm ỉ về “quá khứ ngập nước”, tôi thực sự phân vân: liệu có nên chấp nhận đánh đổi để mua chiếc xe này và dùng lâu dài, hay tốt hơn hết là nói không để tránh những rắc rối về sau?

Rất mong nhận được ý kiến tư vấn từ các chuyên gia và những người có kinh nghiệm. Xin cảm ơn!

Độc giả Lê Minh Hoàng (Khương Đình, Hà Nội)