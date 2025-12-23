Mitsubishi Xpander AT 2022 cũ, giá tốt cho người chạy dịch vụ

Không phải tốn quá nhiều tiền để sở hữu một mẫu MPV 7 chỗ rộng rãi, bền bỉ, đây là những chiếc Mitsubishi Xpander cũ đời 2022 đang được rao bán với mức giá khá “dễ thở” cho người chạy dịch vụ. So với xe mới, Xpander 2022 vẫn đủ mới về thiết kế, trang bị lẫn trải nghiệm sử dụng, trong khi chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn đáng kể, phù hợp với nhóm khách hàng kinh doanh vận tải, xe gia đình kết hợp chạy dịch vụ.

Loạt tin rao Xpander 1.5 AT 2022 cũ, phù hợp cho người chạy dịch vụ.

Khảo sát trên một sàn rao vặt ô tô lớn hiện nay, Mitsubishi Xpander 2022 xuất hiện với mật độ dày, trải đều từ Bắc vào Nam. Giá xe phổ biến trong khoảng hơn 400 triệu đồng, tùy phiên bản, số Km đã sử dụng và khu vực đăng ký. Mức giá này được xem là hợp lý nếu đặt cạnh giá lăn bánh Xpander mới hiện nay, vốn đã tiệm cận hoặc vượt mốc 600 triệu đồng, chưa kể chi phí vay và lãi phát sinh.

Đơn cử, một chiếc Mitsubishi Xpander 1.5 MT sản xuất năm 2022 đang được rao bán tại Đà Nẵng với giá khoảng 417 triệu đồng. Xe lắp ráp trong nước, động cơ xăng 1.5L, hộp số sàn, đã chạy khoảng 55.000Km. Người bán cho biết xe còn nguyên bản, sử dụng phục vụ gia đình, đã lắp thêm camera lùi, nội thất được bọc và giữ gìn cẩn thận. Với người chạy dịch vụ, bản số sàn có lợi thế chi phí mua thấp, dễ bảo dưỡng, phù hợp các tuyến cố định hoặc mô hình taxi truyền thống.

Ảnh thực tế một chiếc được rao bán.

Ở phân khúc cao hơn, Mitsubishi Xpander 1.5 AT 2022 số tự động được nhiều người tìm kiếm do dễ lái, phù hợp cả chạy dịch vụ lẫn sử dụng gia đình. Một tin rao tại TP.HCM cho thấy xe nhập khẩu, phiên bản Eco, giá khoảng 429 triệu đồng. Odo xe ở mức 113.000Km, chủ xe chia sẻ xe chủ yếu chạy đường trường nên máy móc vẫn êm, gầm bệ chắc chắn. Với mức giá này, người mua có thể tiếp cận bản số tự động mà không phải bỏ ra khoản tiền quá lớn.

Tại Hà Nội, nguồn cung Xpander 1.5 AT 2022 cũng khá dồi dào. Một xe nhập khẩu màu nâu, đã chạy khoảng 68.000 km, đang được chào bán với giá 443 triệu đồng. Người bán nhấn mạnh xe một chủ từ đầu, lịch sử sử dụng rõ ràng, ngoại thất và nội thất còn khá mới. Một tin rao khác cùng đời, số km khoảng 69.000Km, giá 448 triệu đồng, kèm theo hỗ trợ vay vốn lên tới 70% giá trị xe, phù hợp với người mua kinh doanh cần xoay vòng vốn.

Điểm chung của các mẫu Xpander 2022 cũ là tuổi đời chưa cao, thiết kế vẫn hợp thị hiếu, không gian 7 chỗ rộng rãi và khả năng khai thác dịch vụ linh hoạt. Động cơ 1.5L quen thuộc của Mitsubishi được nhiều tài xế đánh giá cao nhờ độ bền, mức tiêu hao nhiên liệu vừa phải và chi phí bảo dưỡng dễ chịu so với mặt bằng chung.

Với người chạy dịch vụ, lựa chọn Mitsubishi Xpander cũ đời 2022 giúp cân đối giữa chi phí đầu tư và khả năng thu hồi vốn. Xe đủ mới để tạo thiện cảm với khách hàng, trong khi giá mua thấp hơn xe mới hàng trăm triệu đồng. Tuy vậy, người mua vẫn cần kiểm tra kỹ lịch sử xe, tình trạng máy, hộp số và gầm bệ, nhất là với những xe đã chạy trên 100.000Km, nhằm hạn chế rủi ro phát sinh chi phí sau khi đưa vào khai thác.