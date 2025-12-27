Ô tô điện bán chạy nhất Trung Quốc sắp về Việt Nam cạnh tranh VinFast VF 6

Geely vừa chính thức xác nhận sẽ đưa mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ EX2 gia nhập thị trường Việt Nam trong năm 2026, đánh dấu bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng ra khu vực Đông Nam Á. Động thái này diễn ra khi EX2 đang tiến rất gần tới danh hiệu ô tô bán chạy nhất Trung Quốc năm 2025, qua đó cho thấy tham vọng của Geely khi lựa chọn một sản phẩm “best-seller” nội địa để thăm dò và mở rộng thị phần tại các thị trường mới.

Theo dữ liệu từ nền tảng thông tin và giao dịch ô tô Dongchedi, sau 11 tháng mở bán, Geely EX2 đã đạt doanh số lũy kế 446.119 xe, tạm thời vượt qua Wuling Mini EV bản 5 cửa – mẫu xe từng được xem là biểu tượng của phân khúc xe điện giá rẻ tại Trung Quốc. Kết quả này đưa EX2 trở thành một trong những mẫu xe điện đô thị thành công nhất tại thị trường tỷ dân, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho kế hoạch xuất khẩu.

Về kích thước, Geely EX2 có chiều dài 4.135 mm, rộng 1.805 mm, cao 1.570 mm và trục cơ sở đạt 2.650 mm, tương đương nhiều mẫu SUV cỡ B đang bán tại Việt Nam. Bán kính quay đầu chỉ 4,95 m giúp xe dễ dàng xoay trở trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc.

Ngoại hình của EX2 được định hình theo phong cách thanh thoát, nhã nhặn, hướng đến nhóm khách hàng đô thị trẻ, trong đó phái nữ là đối tượng mà hãng đặc biệt nhắm tới. Toàn bộ các phiên bản đều sử dụng hệ thống đèn LED tự động bật/tắt, đèn định vị ban ngày tạo hình boomerang cách điệu. Phần cản trước được xử lý gọn gàng với các chi tiết mô phỏng khe hút gió ở hai góc, giúp tổng thể xe giữ được sự hài hòa, không quá phô trương.

Nhờ trần xe cao, diện tích kính lớn và đường chân kính mạ crôm gần như song song với mặt đất, EX2 mang dáng dấp của một chiếc SUV rõ rệt hơn so với nhiều đối thủ cùng phân khúc. Cột C được trang trí họa tiết lấy cảm hứng từ thiên hà, trong khi mui xe và gương chiếu hậu sơn đen bóng, tay nắm cửa dạng ẩn chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao cấp nhằm tối ưu khí động học và gia tăng tầm hoạt động sau mỗi lần sạc.

Xe được trang bị mâm thép 15 inch hoặc mâm hợp kim 16 inch tùy phiên bản, kết hợp lốp bản dày để ưu tiên độ êm ái khi di chuyển trong phố. Một điểm đáng chú ý là hệ thống treo sau dạng liên kết đa điểm, được xem là lợi thế của EX2 so với nhiều mẫu xe điện Trung Quốc cùng tầm giá và cả các mẫu xe xăng phổ thông vẫn sử dụng treo thanh xoắn. Ở phía sau, cản xe ốp nhựa đen sần giúp tăng vẻ năng động và hạn chế trầy xước, dù xe không được trang bị cần gạt mưa kính hậu.

Không gian nội thất của Geely EX2 được thiết kế theo hướng tối giản và đối xứng. Sau vô lăng hai chấu là bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, trong khi màn hình trung tâm có kích thước 10,1 inch hoặc 14,6 inch tùy phiên bản. Hệ thống này vận hành trên nền tảng Flyme Auto của Meizu, hỗ trợ trợ lý giọng nói AI, kết nối HiCar/CarLink và sạc không dây công suất lên tới 50 W.

Trang bị tiện nghi trên EX2 bao gồm ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold và hệ thống kính một chạm cho cả bốn cửa. Bệ trung tâm có dung tích chứa đồ khoảng 20 lít, tích hợp cổng sạc USB-A và USB-C. Hàng ghế sau đủ thoải mái cho nhu cầu sử dụng phổ thông, được bố trí cửa gió điều hòa, cổng sạc, móc ghế trẻ em ISOFIX và ngăn kéo 28 lít dưới ghế, dù vẫn thiếu bệ tỳ tay và tựa đầu ở vị trí giữa.

Một điểm cộng đáng chú ý là EX2 sở hữu cốp trước dung tích 70 lít, phù hợp để chứa các vật dụng ẩm hoặc có mùi. Cốp sau có dung tích từ 375 đến 1.320 lít khi gập hàng ghế, tuy mặt sàn chưa liền mạch hoàn toàn. Cửa hậu đóng/mở hoàn toàn bằng tay.

Về vận hành, tất cả các phiên bản Geely EX2 đều sử dụng mô-tơ điện “11 trong 1” đặt ở trục sau, cho công suất 114 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 11,5 giây, tốc độ tối đa đạt 130 km/h, kèm theo nhiều chế độ lái và các mức phanh tái sinh năng lượng có thể tùy chỉnh.

Nguồn điện cho xe là bộ pin LFP dung lượng 39,4 kWh, cho tầm hoạt động tối đa 395 km theo chuẩn NEDC sau mỗi lần sạc. EX2 hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 70 kW, với thời gian sạc từ 30–80% khoảng 25 phút, đồng thời có tính năng sạc ngược V2L để cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.

Về an toàn, Geely EX2 được trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo xe đến gần khi mở cửa. Phiên bản cao cấp Max bổ sung các tính năng ADAS nâng cao như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn đường và camera 360 độ giả lập hình ảnh dưới gầm xe.

Hiện Geely vẫn chưa công bố giá bán và thời điểm mở bán chính thức của EX2 tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhà phân phối cho biết sẽ triển khai hơn 50 trạm sạc nhanh DC tại các showroom trong quý I/2026, trước khi mở rộng mạng lưới này tới các xưởng dịch vụ, bãi đỗ xe và trung tâm thương mại, nhằm từng bước tháo gỡ rào cản hạ tầng cho xe điện tại thị trường trong nước.