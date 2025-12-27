Chủ xe bức xúc khi mua phải ô tô bị đâm đụng chỉ vì tin vẻ ngoài long lanh

Vì nhiều lý do khác nhau, ô tô đã qua sử dụng vẫn luôn là lựa chọn của đông đảo người tiêu dùng Việt, đặc biệt với những khách hàng muốn tiết kiệm chi phí so với mua xe mới. Tuy nhiên, đi kèm lợi thế về giá là không ít rủi ro, trong đó phổ biến nhất là nguy cơ mua phải những chiếc xe từng bị tai nạn, đâm đụng nhưng đã được "phù phép" lại vẻ ngoài.

Trả giá đắt vì thiếu kinh nghiệm mua xe cũ

Anh Đỗ Duy Hùng (Từ Liêm, Hà Nội) từng nghĩ mình "vớ được món hời” khi mua lại một chiếc KIA Forte cũ được rao bán trên mạng với giá "mềm". Bề ngoài chiếc xe khá bắt mắt: nước sơn bóng, nội thất sạch sẽ, động cơ nổ êm. Người bán khẳng định xe gia đình ít sử dụng, chưa từng tai nạn, chỉ trầy xước nhẹ. Dù đã nhờ người quen có kinh nghiệm đi cùng, nhưng tâm lý muốn chốt nhanh để khỏi mất cơ hội, anh Hùng quyết định xuống tiền ngay.

Thế nhưng, niềm vui không kéo dài được bao lâu. Sau vài tháng sử dụng, anh bắt đầu cảm nhận chiếc xe có gì đó “không ổn”.

Xe chạy ở tốc độ cao thiếu chắc chắn, vô-lăng có cảm giác lệch nhẹ, gầm xe thường phát ra những tiếng động lạ. Lỗi vặt cũng liên tục xuất hiện, từ hệ thống điện đến các chi tiết treo, dù trước đó anh chưa từng nghĩ một chiếc xe còn khá mới lại xuống cấp nhanh như vậy.

Nhiều chiếc xe cũ đã được “thay da đổi thịt” qua bàn tay của thợ lành nghề, che giấu gần như hoàn toàn những dấu vết va chạm. Ảnh minh họa: Hoàng Hiệp

Sau khi mang đến gara quen để kiểm tra tổng thể, chỉ sau một hồi soi gầm, đo khung và tháo một số chi tiết, thợ gara lắc đầu khẳng định chiếc KIA Forte này từng bị đâm khá mạnh ở bên phụ. Khung sườn đã bị biến dạng và được nắn chỉnh lại, đèn pha một bên đã được thay mới, phần đầu xe được sơn lại, các mối hàn, vết keo che giấu rất tinh vi.

Nghe kết luận, anh Hùng không khỏi bàng hoàng. Chiếc xe từng được "phù phép" thành hàng ngon trước khi rao bán, còn những rủi ro về an toàn thì người mua phải gánh chịu.

“Lỗi cũng một phần do mình chủ quan, đi xem xe không kỹ, ham rẻ và tin vào vẻ ngoài quá nhiều. Giờ bán lại sẽ bị ép giá rất nhiều, thậm chí khó tìm được người mua nếu nói thật về tình trạng xe", anh Hùng chia sẻ với VietNamNet.

Thực tế, những trường hợp "tặc lưỡi" mua xe như anh Hùng là khá phổ biến. Không ít người mua xe cũ, nhất là khách hàng thiếu kinh nghiệm, chỉ phát hiện xe từng va chạm nặng sau một thời gian sử dụng.

Khi đó, họ không chỉ tốn kém chi phí sửa chữa mà còn đối mặt nguy cơ mất an toàn, xe nhanh xuống cấp và bị ép giá mạnh khi bán lại, khiến lợi ích tiết kiệm ban đầu gần như không còn.

Một chiếc xe bị đâm đụng mạnh sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ khung gầm, phần đầu xe và kính lái. Ảnh: Hoàng Hiệp

5 vị trí 'tố cáo' ô tô từng bị đâm đụng mạnh, khách mua xe cũ cần biết

Trao đổi với VietNamNet về vấn đề này, kỹ sư ô tô Dương Trung Kiên - chủ gara ô tô Kiên Phong (Yên Hoà, Hà Nội), người có hơn 15 năm kinh nghiệm sửa chữa và kinh doanh xe cũ cho biết, thường bên bán sẽ đưa xe đến các gara và cố gắng khắc phục các khiếm khuyết sao cho chiếc xe trông mới đẹp long lanh nhất với mục đích bán được xe nhanh với giá tốt.

"Nhiều thợ tay nghề cao hiện nay dễ dàng “phù phép” những chiếc xe gặp tai nạn trở nên mới không tì vết mà người ít kinh nghiệm khó có thể nhận ra. Tuy nhiên, dù tay nghề cao và được làm lại kỹ đến đâu, xe từng đâm đụng vẫn để lộ những "dấu vết” khó che giấu ở một số chi tiết quan trọng", anh Kiên nói.

Theo vị kỹ sư này, người mua hoàn toàn có thể kiểm tra, nhận biết bằng mắt thường các chi tiết sau:

Kính chắn gió

Kính chắn gió là bộ phận rất khó nứt vỡ nếu không chịu tác động mạnh. Vì vậy, khi phát hiện kính lái đã bị thay, người mua có cơ sở để nghi ngờ chiếc xe từng gặp va chạm nghiêm trọng.

Theo kỹ sư Kiên, cách kiểm tra đơn giản là quan sát cụm thông tin in ở góc dưới kính lái. Thông thường, con số cuối cùng sẽ thể hiện năm sản xuất kính, số này thường phải trùng với năm sản xuất xe. Nếu thông số này không trùng khớp, nhiều khả năng kính đã bị thay.

Ngoài ra, kính thay mới thường phải đi lại keo chỉ, nếu không phải hàng chính hãng sẽ có độ trong và bề mặt kém “mịn” hơn kính nguyên bản. Không chỉ kính lái, người mua cũng nên kiểm tra kính sau và kính cửa bằng cách tương tự để đánh giá mức độ nguyên bản của xe.

Số cuối ở hàng dưới cùng trong cụm thông tin trên kính lái thường chỉ năm sản xuất. Ảnh minh họa: Ngô Minh

Đèn chiếu sáng, đèn hậu

Với xe đã qua sử dụng, cụm đèn chiếu sáng và đèn hậu hai bên cần có độ mới tương đồng. Trường hợp một bên đèn còn mới trong khi bên còn lại đã cũ là dấu hiệu đáng nghi, cho thấy chiếc xe có thể từng bị va chạm mạnh một phía và buộc phải thay thế một cụm đèn.

Lúc này, người mua có thể kiểm tra kỹ các bộ phận ở khung sườn, tai đèn, các điểm bắt vít... Trường hợp ốc vít có dấu hiệu tháo lắp, trầy xước hoặc khung sườn từng biến dạng thì đây là dấu hiệu để nghi ngờ chiếc xe từng bị đâm va một bên và phải thay thế cụm đèn.

Mặt dưới nắp ca-pô

Nếu mặt trên nắp ca-pô có thể được sơn sửa khá hoàn hảo thì mặt dưới lại là nơi “tố cáo” rõ nhất tình trạng xe từng va chạm phía trước. Đây là khu vực có nhiều gân, xương chịu lực, rất khó phục hồi nguyên bản.

Với xe chưa từng tai nạn, mép cạnh mặt dưới nắp ca-pô sẽ thẳng, đều, không móp méo hay chắp vá; hai bên cân đối, các lỗ trên xương dập nguyên dạng. Đặc biệt, đường keo chỉ viền bên trong phải đều, có độ đàn hồi tốt. Nếu keo chỉ bị cứng, kém đàn hồi hoặc có dấu hiệu chạy lại, rất có thể xe đã từng bị đâm đụng.

Nếu mặt trên nắp ca-pô có thể được sơn sửa khá hoàn hảo thì mặt dưới lại là nơi “tố cáo” rõ nhất tình trạng xe từng va chạm mạnh ở phía trước. Ảnh: Hoàng Hiệp

Mép và khe cửa

Các mép cửa và khe cửa là chi tiết cho thấy xe có thể từng va chạm từ hai bên hông. Do được dập chính xác tại nhà máy, khe cửa xe nguyên bản thường rất đều và liền mạch. Ngược lại, xe từng bị đâm sẽ phải gò thủ công, khiến khe cửa khó đạt được độ đều tuyệt đối.

Bên cạnh đó, keo chỉ ở cánh cửa cũng là yếu tố quan trọng. Nếu keo không đều, lệch màu hoặc bị cứng, rất có thể cánh cửa đó đã từng bị va chạm và phải sửa chữa. Người mua nên mở các cánh cửa khác nhau để so sánh, từ đó dễ nhận ra sự khác biệt.

Keo chỉ ở mép, khe cửa nguyên bản thường rất đều và liền mạch. Ảnh: Hoàng Hiệp

Cốp sau xe

Tương tự mặt dưới của nắp ca-pô, khoang cốp sau là vị trí dễ “lộ tẩy” nhất nếu xe từng va chạm mạnh từ phía sau. Người mua nên mở cốp, lật thảm và tấm che để quan sát kỹ các góc cạnh, xương cốp, xem hai bên có đối xứng hay không, có dấu vết gò, nắn hay bả matit hay không.

Nếu phát hiện các đường keo chỉ bị chạy lại, mép cốp không đều hoặc có vết tích từng nắn chỉnh, gần như chắc chắn chiếc xe đã từng bị đâm từ phía sau, dù đã được sửa chữa khá kỹ lưỡng.

Ngoài những vị trí kể trên, theo kỹ sư Dương Trung Kiên, các chi tiết như cản trước - sau, chắn bùn, đường viền hay các gân dập nổi trên thân xe cũng có thể “bật mí” việc chiếc xe đã từng va chạm và được tân trang lại.

Với người mua ô tô cũ, sự cẩn trọng và hiểu biết là yếu tố then chốt để tránh “tiền mất, tật mang”. Khi không đủ kinh nghiệm, việc nhờ người quen có chuyên môn hoặc dịch vụ kiểm tra xe độc lập là lựa chọn cần thiết trước khi xuống tiền.