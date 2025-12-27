Bảng giá Honda SH Mode cuối tháng 12/2025: Mức chênh đã hạ nhiệt!

Bất chấp các thông tin về việc doanh số xe máy xăng bị ảnh hưởng do sự tăng trưởng ấn tượng của xe máy điện thì các dòng xe máy Honda vẫn có được doanh số rất tốt. Nhiều dòng xe "hot" đơn cử như SH Mode vẫn đang được các đại lý bán với mức giá cao hơn đề xuất của hãng.

Tham khảo tại một số đại lý, so với giá niêm yết của hãng, giá các phiên bản SH Mode đang cao hơn khoảng từ 2 - 5 triệu đồng. Cụ thể, dưới đây là bảng giá xe máy Honda SH Mode cập nhật cuối tháng 12/2025:

Phiên bản Giá niêm yết chính hãng (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) SH Mode Tiêu chuẩn 57,132,000 59,000,000 1,868,000 SH Mode Cao cấp 62,139,273 64,000,000 1,860,727 SH Mode Đặc biệt 63,317,455 66,000,000 2,682,545 SH Mode Thể thao 63,808,363 69,000,000 5,191,637

Lưu ý: Mức giá bán trên đây chỉ mang tính tham khảo.

Tuy vậy, mức chênh giá này so với mọi năm là thấp hơn bởi hiện tại là mùa lễ hội, cận Tết Nguyên đán nên nhu cầu mua xe cũng nhiều hơn bao giờ hết. Chính vì thế, thông thường thời điểm này giá SH Mode có thể chênh cao tới 10 triệu đồng.

Honda SH Mode được định vị là một chiếc tay ga thời trang cận cao cấp, hướng tới những người dùng cần một mẫu tay ga hiện đại nhưng vẫn có sự nhỏ gọn thay vì thể thao hầm hố như SH 125/160/350. SH Mode mang phong cách cổ điển kết hợp với những đường nét hiện đại tạo ra một lối thiết kế vượt thời gian phù hợp với sở thích của nhiều khách hàng.

Đồng thời mẫu xe tay ga này cũng được nhà sản xuất đưa tới nhiều trang bị hiện đại với cụm đồng hồ analog kết hợp với LCD hiển thị đầy đủ các thông số xe. Xe sử dụng chìa khóa thông minh smartkey, có hốc chứa đồ đầu xe kèm cổng sạc tiện dụng. Xe cũng có cốp chứa đồ rộng 18,5 lít phía dưới yên hỗ trợ người dùng có thể chứa các đồ đạc như áo mưa, túi xách hoặc mũ bảo hiểm nửa đầu.

SH Mode được trang bị động cơ eSP+ xy lanh đơn dung tích 124,8cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 8,2kW/8500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 11,7 N.m/5000 vòng/phút. Xe cũng được tích hợp phun xăng điện tử, hệ thống Idling Stop giúp xe tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoài ra, SH Mode sử dụng phanh đĩa trước và tang trống sau, đồng thời được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước (trừ phiên bản Tiêu chuẩn). Xe cũng có giảm xóc trước ống lồng, giảm xóc sau lò xo cùng hệ thống vành đúc và lốp không săm cho khả năng vận hành ổn định.