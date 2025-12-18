Mitsubishi Destinator lần đầu về Việt Nam, người dùng Xpander nghĩ gì?

Mitsubishi Destinator đã chính thức về Việt Nam với hai phiên bản Premium và Ultimate, có giá niêm yết lần lượt 780 và 855 triệu đồng. Sự xuất hiện của một mẫu SUV 7 chỗ mới trong khoảng giá cạnh tranh khiến nhiều chủ xe Xpander cân nhắc: Lên đời để đổi lấy không gian và công nghệ mới, hay “an phận” với Xpander Cross 2023 vốn rẻ hơn đáng kể khi so theo giá niêm yết (698 - 703 triệu đồng).

Hai phiên bản Mitsubishi Destinator tại Việt Nam.

Với những người ưa không gian rộng rãi, Destinator có lợi thế rõ rệt: Nội thất hiện đại hơn, trang bị giải trí và an toàn nâng cấp, khoảng sáng gầm và bố cục ghế thoáng hơn. Những yếu tố này khiến nhiều gia đình nghĩ ngay tới việc “lên đời”.

Một chủ xe Xpander ở TP.HCM chia sẻ: "Tôi mệt mỏi mỗi lần về quê mùa Tết, ghế sau chật, hành lý chất lên đầy nóc. Do đó, Destinator nghe như giải pháp cho cả gia đình". Lập luận này có cơ sở thực tế khi mà người dùng gia đình thường đặt tính tiện dụng và không gian lên hàng đầu, việc đổi xe để có trải nghiệm thoải mái hơn trở nên hợp lý.

Ngược lại, phía “an phận” với Xpander Cross 2023 cũng có lý lẽ thuyết phục. Xpander Cross đã chứng minh được sự bền bỉ, chi phí sử dụng thấp và mức tiêu hao hợp lý với cấu hình phù hợp cho gia đình Việt. Hơn nữa, giá niêm yết đời 2023 thấp hơn Destinator đến khoảng 80 - 150 triệu tùy phiên bản. Thậm chí, trên thị trường xe đã qua sử dụng còn xuất hiện những tin rao với mức giảm sâu, khiến họ không muốn bán xe.

Mitsubishu Destinator.

Mitsubishi Xpander Cross 2023.

Về mặt thị trường, Destinator nhắm tới một bộ khách hàng trẻ, cần công nghệ và phong cách mới. Tuy nhiên, tỷ lệ người thực sự “lên đời” phụ thuộc vào tổng chi phí sở hữu (giá lăn bánh, bảo hiểm, bảo dưỡng, khấu hao) chứ không chỉ giá niêm yết. Nhiều người tính toán kỹ: Nếu chênh lệch ban đầu chưa đến mức làm xáo trộn tài chính gia đình, họ sẽ cân nhắc; nếu chênh lệch lớn, họ có xu hướng giữ lại Xpander.

Còn xét theo cảm tính và thương hiệu, Xpander đã gắn bó với nhiều gia đình Việt như một lựa chọn “an toàn”, dễ sửa chữa, dễ bán lại, chi phí phụ tùng rẻ. Đổi sang Destinator đồng nghĩa chủ xe chấp nhận rủi ro với sản phẩm mới lạ và chi phí bảo dưỡng có thể khác.

Vì vậy, ngay cả khi Destinator có nhiều điểm cộng, quyết định đổi xe thường không chỉ là câu chuyện “thích là mua” mà là một bài toán tài chính và tâm lý. Một chủ xe Xpander Cross ở Biên Hòa tâm sự: "Tôi muốn cái mới, nhưng con nhỏ đang học, khoản trả góp còn dở. Nghĩ đi nghĩ lại, giữ xe cho yên ổn".

Từ góc nhìn chuyên gia, một người chuyên phân tích thị trường ô tô lưu ý rằng, Destinator đẩy mạnh cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ tầm trung: "Destinator có trang bị, tiện nghi và cảm giác lái hiện đại hơn có thể là điểm mấu chốt để hút khách trẻ. Nhưng để thuyết phục phần lớn chủ xe Xpander “lên đời”, Mitsubishi phải chứng minh được lợi ích tiết kiệm nhiên liệu hoặc chi phí vận hành tương đương".

Qua đó có thể thấy, Destinator mở ra lựa chọn mới rõ rệt cho khách hàng Việt - một lựa chọn nhắm đến không gian, công nghệ và trải nghiệm. Nhưng quyết định “lên đời” hay “an phận” với Xpander vẫn là câu chuyện của riêng từng người, chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh tài chính, nhu cầu gia đình và mức độ chấp nhận rủi ro.