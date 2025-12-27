Phụ huynh lưu ý loạt lỗi phạt nguội tiền triệu khi đưa đón con đi học

Nếu như đứng ở cổng trường khi tan học, không khó để bắt gặp cảnh một xe máy kẹp 2 kẹp 3, các em học sinh hoặc thậm chí là phụ huynh không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều trên vỉa hè,... Nguyên nhân đưa ra thường khá đơn giản bởi hầu hết nghĩ là do nhà gần trường, hoặc đơn thuần là không bị xử phạt nên vô tư phạm lỗi giao thông.

Tuy nhiên, với việc đưa vào hệ thống camera AI kết hợp với các camera giám sát tại các trường học, thời gian gần đây lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử phạt nhiều phụ huynh và học sinh vi phạm luật. Đơn cử, vào hôm 19/12 vừa qua lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã xử lý 132 trường hợp vi phạm, trong đó có 116 trường hợp là học sinh và 16 trường hợp là phụ huynh học sinh. Tổng số tiền phạt ước tính 92,625 triệu đồng, đồng thời tạm giữ 47 phương tiện theo quy định.

Hệ thống camera AI quan sát tại khu vực các cổng trưởng học, các tuyến có nhiều học sinh di chuyển, phát hiện và ghi nhận các vi phạm (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).

Các lỗi phổ biến mà phụ huynh và học sinh bị xử phạt là:

- Không đội mũ bảo hiểm (mức phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng)

- Chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô (mức phạt cho phụ huynh (chủ xe mô tô) là từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và mức phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng với người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 )

- Chở quá số người quy định (nếu con/cháu bạn đã từ 12 tuổi trở lên, mức phạt sẽ từ 400.000 đến 800.000 đồng.

- Điều khiển xe không có gương chiếu hậu (mức phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng)

Do đó, các phụ huynh trong quá trình đưa đón con em mình đi học cần hết sức lưu ý, tuân thủ pháp luật để tránh bị phạt nguội.