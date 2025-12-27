5 mẫu mô tô phân khối lớn đáng chờ đợi nhất trong năm 2026

Thị trường xe máy toàn cầu bước vào giai đoạn chuyển mình rõ rệt trước thềm năm 2026 khi hàng loạt nguyên mẫu và phiên bản sản xuất thương mại được các hãng xe công bố. Tất cả đều phản ánh xu hướng xe máy tương lai sẽ là điện hóa, ứng dụng nhiều công nghệ hơn và tối ưu hiệu suất vận hành.

Dưới đây là 5 mẫu xe máy mới dự kiến sẽ bán ra trong năm 2026 đã được các nhà sản xuất xác nhận, hiện đang thu hút sự quan tâm lớn của giới chơi xe và người tiêu dùng toàn cầu.

Ducati Monster+ 2026

Ducati Monster+ thế hệ mới tiếp tục là trụ cột trong phân khúc naked bike cỡ trung. Theo Ducati, phiên bản Ducati Monster+ 2026 sẽ rời bỏ máy L-Twin cũ, chuyển sang nền tảng V2 890cc thế hệ mới tích hợp hệ thống điều khiển van nạp biến thiên, cho công suất khoảng 111 mã lực và mô-men xoắn 91 Nm.

Hiệu suất động cơ mới của dù thấp hơn một chút so với động cơ cũ song thông số này vẫn đủ giúp Monster+ lọt vào nhóm naked bike mạnh nhất phân khúc.

Ngoại hình Ducati Monster+ 2026 tiếp tục gợi nhớ đến chiếc Monster nguyên bản nhưng được tinh chỉnh hơn ở mọi góc độ, từ đèn pha LED với dải đèn định vị bao quanh đặc trưng cho đến cả yên xe hẹp hơn. Khung sườn được tinh giản, trọng lượng ướt khoảng 175kg, giúp cải thiện khả năng kiểm soát ở dải tốc độ thấp và trung bình.

Gói công nghệ điện tử là điểm đáng chú ý với cảm biến đo lường quán tính IMU 6 trục cho phép điều khiển ABS khi vào cua, kiểm soát lực kéo, kiểm soát bốc đầu, kiểm soát phanh động cơ, sang số nhanh hai chiều và 4 chế độ lái. Màn hình TFT 5 inch là trang bị tiêu chuẩn. Giá khởi điểm dự kiến khoảng 13.995 USD (368 triệu đồng).

Kawasaki Z900RS 2026

Kawasaki Z900RS đã khẳng định được vị thế của mình kể từ khi ra mắt năm 2018, không chỉ bởi vẻ ngoài hoài cổ mà còn bởi sự mạnh mẽ mỗi khi vặn ga. Tuy nhiên, hãng xe máy Nhật Bản chưa muốn dừng lại ở đó khi phiên bản 2026 tới đây của mẫu xe này chắc chắn sẽ còn khiến giới đam mê tốc độ thổn thức.

Theo đó, Kawasaki Z900RS 2026 sẽ được nâng cấp mạnh về công nghệ với lần đầu tiên được trang bị bộ cảm biến IMU 6 trục, cho phép tích hợp đầy đủ hệ thống phanh ABS, kiểm soát lực kéo khi vào cua, quản lý động cơ, chế độ lái và sang số nhanh 2 chiều. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống bướm ga điện tử, giúp người lái điều khiển nhạy bén hơn.

Động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 948cc trên Z900RS 2026 được tinh chỉnh mạnh mẽ hơn một chút với công suất 114 mã lực và mô-men xoắn 97,6 Nm, đồng thời tối ưu để đạt mô-men xoắn tốt ở vòng tua thấp và trung bình, phù hợp với phong cách roadster cổ điển. Xe có ba phiên bản: tiêu chuẩn, Café và bản Đặc biệt với phuộc Ohlins, phanh Brembo. Giá khởi điểm từ 12.899 USD (339 triệu đồng).

Honda WN7

WN7 là sản phẩm đánh dấu bước đi nghiêm túc đầu tiên của Honda trong phân khúc mô tô điện hiệu suất cao sau hơn 7 thập kỷ trong ngành xe 2 bánh. Xe sử dụng pin lithium-ion dung lượng 9,3 kWh, điện áp 349V, cho mô-men xoắn cực đại gần 100 Nm, xấp xỉ với hiệu suất của một mẫu mô tô 1.000cc.

Tuy nhiên, hãng xe máy Nhật Bản sẽ cung cấp các tùy chọn phiên bản cho nhiều đối tượng dựa trên sức mạnh và hiệu năng. Phiên bản dành cho bằng lái xe máy A1 sẽ đạt công suất khoảng 67 mã lực, tốc độ tối đa xấp xỉ 130 km/h. Còn phiên bản dành cho bằng lái xe máy A2 sẽ chỉ đạt công suất 15 mã lực và tốc độ tối đa khoảng 120 km/h.

Honda WN7 hỗ trợ sạc nhanh DC chuẩn CCS-2, sạc 60% pin trong 30 phút hoặc sạc AC tại nhà dưới 3 giờ. Xe có nhiều chế độ lái, ABS điều khiển bằng IMU, màn hình TFT 5 inch và kết nối Honda RoadSync. Giá bán tại châu Âu dự kiến khoảng 17.370 USD (457 triệu đồng).

BMW F 450 GS 2026

Sau 1 năm giới thiệu mẫu xe ý tưởng BMW F 450 GS, cuối cùng BMW Motorrad đã chính thức mẫu xe sản xuất thương mại của mẫu xe này. Mục tiêu của BMW F 450 GS là khỏa lấp khoảng trống giữa G 310 GS và F 800/900 GS.

Xe sử dụng động cơ xi-lanh đôi song song 420cc, làm mát bằng dung dịch, công suất khoảng 48 mã lực và mô-men xoắn 43 Nm, vừa đủ cho nhu cầu đi tour và off-road nhẹ.

Trang bị đáng chú ý trên BMW F 450 GS gồm màn hình TFT 6,5 inch, kết nối BMW Motorrad Connected, hệ thống phanh ABS Pro, kiểm soát lực kéo, ly hợp chống trượt và hệ thống sang số nhanh Gear Shift Assist Pro không cần dùng tay côn.

Ngoài ra, xe còn có chế độ lái Road, Rain, Enduro và Enduro Pro giúp xe thích ứng đa dạng điều kiện vận hành. BMW F 450 GS hiện đang được bán với 4 biến thể đi kèm giá bán dao động từ 9.433-10.472 USD (248-275 triệu đồng).

Suzuki SV-7GX 2026

Suzuki SV-7GX thế hệ mới vừa ra mắt tại triễn lãm EICMA 2025 được xem là bản nâng cấp toàn diện của dòng SV huyền thoại. Mẫu xe mới của Suzuki mang kiểu dáng touring, dựa trên thiết kế của GSX-S1000 GX.

Xe tiếp tục dùng động cơ V-twin 645cc quen thuộc đã có mặt trên SV650 và V-Strom 650 nhưng được tinh chỉnh hệ thống nạp – xả và bổ sung hệ thống bướm ga điện tử để đạt chuẩn Euro 5+. Công suất ước tính 72 mã lực, mô-men xoắn 64 Nm.

SV-7GX được trang bị sang số nhanh hai chiều, 3 chế độ lái, ABS và kiểm soát lực kéo có thể tùy chỉnh hoặc tắt hoàn toàn. Màn hình TFT 4,2 inch hỗ trợ Suzuki Ride Connect+, cổng sạc USB-C là trang bị tiêu chuẩn. Đây được xem là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc sport-naked tầm trung năm 2026.

Với 5 cái tên kể trên, năm 2026 hứa hẹn sẽ là thời điểm sôi động với người dùng xe 2 bánh, đặc biệt là nhóm khách hàng tìm kiếm sự cân bằng giữa hiệu năng, công nghệ và khả năng sử dụng hàng ngày.