Quốc Khánh 02/09/2025

5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 7/2025

VinFast gần như thống trị nhóm xe gầm cao bán chạy với 4/5 cái tên góp mặt trong bảng xếp hạng.

Tháng 7/2025, doanh số bán hàng của thị trường Việt Nam được tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công là 46.722 xe, giảm nhẹ hơn 2% so với tháng 6 trước đó.

Top 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tháng vừa qua có đến 4 mẫu xe thuộc thương hiệu VinFast, cho thấy sức hút cực mạnh của xe điện tại thị trường Việt Nam. Xếp ở vị trí thứ 5 là Mazda CX-5.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 7/2025:

Đây là 5 mẫu sedan bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 7/2025
Đây là 5 mẫu sedan bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 7/2025

Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu. Honda City bứt tốc với doanh số gấp hơn 2 lần Accent và giành vị trí á quân.

-25/08/2025 16:52 PM (GMT+7)
