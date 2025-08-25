Tháng 7/2025, doanh số bán hàng của thị trường Việt Nam được tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công là 46.722 xe, giảm nhẹ hơn 2% so với tháng 6 trước đó.

Top 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tháng vừa qua có đến 4 mẫu xe thuộc thương hiệu VinFast, cho thấy sức hút cực mạnh của xe điện tại thị trường Việt Nam. Xếp ở vị trí thứ 5 là Mazda CX-5.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 7/2025: