Yeah1 thoát lỗ nhờ thoái vốn tại công ty con

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG) đã có báo cáo kết quả kinh doanh quý IV và năm 2021. Theo đó, sang đến quý cuối năm vừa rồi, Yeah1 đã ghi nhận tình hình kinh doanh khả quan sau 2 năm trượt dài trong thua lỗ và cổ phiếu giảm mạnh.

Trong quý IV/2021, Yeah1 ghi nhận doanh thu đạt 247,7 tỷ đồng, giảm khoảng 30% so với quý IV/2020. Giá vốn bán hàng tiếp tục âm gần 200 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước âm 451 tỷ đồng. Các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đều ghi nhận con số âm.

Đáng chú ý, trong báo cáo tài chính Yeah1 xuất hiện khoản doanh thu từ hoạt động tài chính hơn 360 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm hơn 8 tỷ đồng. Yeah1 cho biết khoản doanh thu tài chính tăng mạnh nhờ thời gian qua đã thoái vốn tại các công ty con.

Trong năm vừa qua, Yeah1 đã thông qua kế hoạch chuyển nhượng 100% vốn cổ phần của CTCP Công nghệ Thương mại Giga1 tại CTCP Trực tuyến Netlink. Giá trị số lượng cổ phần chuyển nhượng là 1,135 tỷ đồng. YEG cho biết giá chuyển nhượng sẽ không thấp hơn giá vốn, thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 27/12/2021 đến 31/3/2022.

Cùng với đó, công ty cũng chuyển nhượng 100% vốn tại CTCP Công nghệ Thương mại Giga1 tại Cty TNHH Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam, giá trị vốn góp là 1,8 tỷ đồng. Giá chuyển nhượng cũng sẽ không thấp hơn giá vốn và thời gian dự kiến từ 27/12/2021 đến 31/3/2022.

Từ đầu năm 2021 đến nay, YEG cũng liên tục thoái vốn tại các công ty con. Đầu tháng 7/2021, YEG cũng đã thông qua việc chuyển nhượng 51% cổ phần có quyền biểu quyết của Yeah1 tại Giga1.

Hồi cuối năm 2021, Yeah1 cũng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch chuyển nhượng cổ phần và hạ tỉ lệ sở hữu tại CTCP Yeah1 Edigital xuống thấp hơn 51% vốn. Hiện YEG sở hữu 81% vốn tại Edigital.

Kết quả, quý IV/2021, Yeah1 báo lãi trước thuế gần 329 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 281 tỷ đồng, tăng đột biến so với số lỗ gần 196 tỷ đồng ghi nhận trong quý IV/2020.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu Tập đoàn Yeah1 đạt 1.125 tỷ đồng, giảm 7,7% so với năm trước đó. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ mảng quảng cáo và chia sẻ nội dung trên nền tảng kỹ thuật số đạt 933 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ và đóng góp khoảng 83% tổng doanh thu. Mảng quảng cáo trên truyền hình mang về 102 tỷ đồng doanh thu, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Còn lại là doanh thu đến từ các mảng khác.

Do 3 quý đầu năm đều thua lỗ nên Yeah1 chỉ 120 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, con số này đã cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 243 tỷ đồng năm 2020 và khoản lỗ từ 9 tháng đầu năm 2021. Cụ thể, Yeah1 lỗ ròng tới 254 tỷ đồng sau 3 quý đầu năm 2021 do các mảng kinh doanh đều gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là mảng thương mại đa kênh (bán lẻ) do ảnh hưởng nặng nề của đợt dịch Covid-19.

2021 cũng là năm giao dịch buồn của cổ phiếu YEG. Trước đó, hồi đầu năm 2020, con gái ông chủ Tân Hiệp Phát là bà Trần Uyên Phương đã chi gần 299 tỷ đồng để mua lại thỏa thuận hơn 6 triệu cổ phiếu YEG từ Chủ tịch và Tổng Giám đốc Yeah1, lần đầu trở thành cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu YEG lao dốc liên tục từ giai đoạn này đã khiến bà Uyên Phương phải liên tục bán ra cổ phiếu với mức cắt lỗ 65-70% giá gốc đầu tư.

Sau 11 giao dịch bán ra liên tiếp kéo dài từ cuối tháng 7/2021, cổ đông này đã bán gần 6 triệu cổ phiếu YEG, giảm tỉ lệ sở hữu tại đây từ mức 21,61% xuống 2,47%. Đến đầu tháng 1/2022, bà Phương mới mua lại gần 3,7 triệu cổ phiếu YEG từ Chủ tịch Yeah1 Nguyễn Ảnh Nhượng Tống và trở lại làm cổ đông lớn.

Cổ phiếu YEG sau thông tin Yeah1 báo lãi đã tăng kịch trần lên 20.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 6,7%. Tuy nhiên, thị giá này vẫn thấp hơn nhiều so với mức trên 300.000 đồng/cổ phiếu trong quá khứ.

