Elon Musk nổi giận, đòi đưa Apple ra tòa vì điều này

Ngày 11/8, Elon Musk – Giám đốc điều hành Tesla, SpaceX và đồng sáng lập xAI – đăng trên mạng xã hội X rằng công ty AI của ông sẽ khởi kiện Apple. Musk cho rằng Apple đang vận hành App Store theo cách khiến “không một công ty AI nào ngoài OpenAI có thể giành vị trí số 1”, điều ông khẳng định là “vi phạm luật chống độc quyền một cách rõ ràng”.

Tỷ phú này không đưa ra bằng chứng cụ thể, nhưng nói rằng xAI “sẽ lập tức hành động pháp lý”.

Theo Reuters dẫn số liệu từ Sensor Tower, ChatGPT của OpenAI đang giữ vị trí số 1 trong mục “Top Free Apps” trên App Store tại Mỹ. Chatbot Grok của xAI xếp thứ 5, còn Gemini của Google đứng ở vị trí 57. Trên Google Play Store, ChatGPT cũng đang dẫn đầu bảng xếp hạng.Apple hiện có quan hệ hợp tác với OpenAI, tích hợp ChatGPT vào iPhone, iPad và máy Mac. Musk bức xúc đặt câu hỏi công khai với Apple rằng tại sao ứng dụng X (mạng xã hội của ông) và Grok không được đưa vào mục “Must Have” (ứng dụng cần có), dù X là ứng dụng tin tức số 1 thế giới và Grok nằm trong top 5 toàn App Store.

Tỷ phú Elon Musk

Tháng trước, xAI đã huy động thành công 10 tỷ USD vốn mới, gồm 5 tỷ USD từ vay nợ và 5 tỷ USD từ đầu tư chiến lược. Khoản vốn này nhằm đẩy nhanh kế hoạch mở rộng hạ tầng AI của công ty. Musk cho rằng việc bị hạn chế vị trí trên App Store có thể cản trở tốc độ phát triển của Grok và ảnh hưởng đến sự cạnh tranh trong ngành AI.

Tháng 4 vừa qua, một thẩm phán liên bang Mỹ phán quyết Apple đã vi phạm lệnh của tòa yêu cầu thúc đẩy cạnh tranh trong App Store. Vụ việc bắt nguồn từ đơn kiện của Epic Games – nhà phát triển trò chơi Fortnite – và thẩm phán đã chuyển hồ sơ sang công tố liên bang để điều tra khả năng “khinh thường tòa” của Apple.

Theo ước tính thời gian thực của Forbes tính đến 12/8/2025, Elon Musk đang là người giàu nhất thế giới với khối tài sản 418,5 tỷ USD. Ông hiện giữ vai trò CEO của Tesla, SpaceX và là đồng sáng lập xAI.