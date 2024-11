Novaland của tỷ phú Bùi Thành Nhơn bất ngờ báo lãi cao kỷ lục gần 3.000 tỷ đồng nhờ đâu?

Novaland bất ngờ báo lãi kỷ lục sau hai quý lỗ đậm

Là một trong những doanh nghiệp BĐS lớn nhưng Tập đoàn Novaland (NVL) do tỷ phú Bùi Thành Nhơn giữ vị trí Chủ tịch trải qua hai quý kinh doanh đầu năm 2024 đầy ảm đạm khi lần lượt ghi nhận lỗ sau thuế tới hơn 600 tỷ đồng và hơn 6.726 tỷ đồng. Hai quý lỗ lớn đã “thổi bay” lợi nhuận tích lũy được trong những năm trước đó của doanh nghiệp.

Sau hai quý lỗ lớn liên tiếp, trong quý 3/2024, kết quả kinh doanh của Novaland đã đảo chiều khi ghi nhận mức lãi kỷ lục kể từ khi doanh nghiệp công bố thông tin vào quý 3/2016. Cụ thể, báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024 của NVL cho biết trong 3 tháng gần nhất doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ đạt hơn 2.010 tỷ đồng, cao gần gấp đôi so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, công ty có lãi gộp hơn 545 tỷ đồng, tăng khoảng 60%.

Cùng với đà phục hồi của hoạt động bán hàng, trong quý 3/2024, doanh thu hoạt động tài chính của NVL tăng mạnh lên 3.898 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với con số chỉ 1.617 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Công ty cho biết phần tăng thêm chủ yếu đến từ khoản doanh thu tài chính bán niên mà đơn vị kiểm toán đã điều chỉnh giảm trong báo cáo soát xét bán niên (hơn 3.045 tỷ). NVL đã thực thu hoàn tất trong quý 3 nên ghi nhận vào báo cáo kỳ này.

Novaland của tỷ phú Bùi Thành Nhơn bất ngờ báo lãi kỷ lục trong quý 3/2024

Trong khi đó, chi phí tài chính giảm mạnh từ 1.288 tỷ đồng xuống chỉ còn 319 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay giảm từ 170 tỷ đồng xuống còn 83 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 66% và 25% so với cùng kỳ lên lần lượt là 104 tỷ đồng và 355 tỷ đồng. Kết quả NVL ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 3.666 tỷ đồng, tăng hơn 11,2 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Sau khi trừ các khoản chi phí khác, NVL ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.578 tỷ đồng, gấp 7,4 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 2.950 tỷ đồng, gấp hơn 21,5 lần so với cùng kỳ năm 2023. Đây cũng là mức lãi kỷ lục trong một quý của NVL kể từ khi doanh nghiệp công bố thông tin năm 2016.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Novaland là 4.295 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 3.739 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoản thu trên ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City...

Tuy nhiên, NVL vẫn đang lỗ lũy kế khoảng 4.377 tỷ đồng. NVL cho biết phần lớn do trích lập dự phòng ở kỳ báo cáo bán niên theo quan điểm riêng của đơn vị kiểm toán liên quan đến tiền thuê, sử dụng đất phải nộp tính theo phương án giá đất năm 2017 của dự án Lakeview City (TP Thủ Đức, TP HCM).

Ngân hàng nào đang là chủ nợ lớn nhất của NVL?

Tại thời điểm 30/9, nợ phải trả của NVL ghi nhận giảm gần 5.000 tỷ đồng so với đầu năm xuống còn 191.406 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 106.078 tỷ đồng, tăng gần 20.000 tỷ đồng so với đầu năm. Vay ngắn hạn chiếm hơn 37.673 tỷ đồng, tăng gần 7.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Nợ dài hạn của doanh nghiệp giảm từ hơn 108.901 tỷ đồng xuống còn 85.328 tỷ đồng. Trong đó, vay dài hạn giảm còn hơn 22.163 tỷ đồng. Khoản phải trả dài hạn khác cũng giảm hơn 10.000 tỷ đồng so với đầu năm xuống còn 45.944 tỷ đồng. Theo giải trình của NVL, đây là khoản hợp tác đầu tư phát triển dự án với các bên thứ 3.

Về vay nợ ngân hàng, VPB đang là chủ nợ cho NVL vay dài hạn nhiều nhất với dư nợ tín dụng lên tới hơn 2.664 tỷ đồng, đứng sau là ngân hàng MB với dư nợ tín dụng vay dài hạn lên tới hơn 2.193 tỷ đồng. Về vay ngắn hạn, UBS AG là đơn vị cho vay nhiều nhất với dư nợ hơn 1.801 tỷ đồng, đứng ngay sau là CTG với dư nợ hơn 1.196 tỷ đồng…

Đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Novaland đạt hơn 232.029 tỷ đồng, giảm gần 10.000 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho ghi nhận 145.006 tỷ, trong đó giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm 94%. Doanh nghiệp có khoảng hơn 4.000 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, cũng như đầu tư tài chính gắn hạn.

