Casino thí điểm cho người Việt vào chơi: 3 năm lỗ hơn 2.700 tỷ đồng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình quản lý hoạt động kinh doanh casino tại Việt Nam, trước khi Nghị định số 03/2017 của Chính phủ quy định về hoạt động kinh doanh casino có hiệu lực, cả nước có 8 dự án kinh doanh casino được cấp phép.

Các dự án gồm: casino Đồ Sơn tại Hải Phòng; casino Lợi Lai, casino Hoàng Gia, casino khách sạn Hồng Vận tại Quảng Ninh; casino khách sạn quốc tế Lào Cai tại tỉnh Lào Cai; casino Silver Shores tại Tp.Đà Nẵng; casino Hồ Tràm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và casino Nam Hội An tại tỉnh Quảng Nam đang triển khai đầu tư.

Ngoài ra, Bộ Chính trị đã chấp thuận về chủ trương cho phép 4 dự án casino khác tại các địa phương là Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Vân Đồn (Quảng Ninh) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Trong tờ trình Thủ tướng nội dung báo cáo Bộ Chính trị về các vấn đề quan trọng liên quan đến quản lý kinh doanh casino tại Việt Nam, Bộ Tài chính nêu rõ việc triển khai thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino là chủ trương đúng đắn, đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân. "Quá trình triển khai thí điểm thời gian qua không ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội" - Bộ Tài chính cho biết.

"Tuy nhiên, yếu tố Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh casino, thời gian thí điểm ngắn nên cần phải tiếp tục để đánh giá triển khai thí điểm được toàn diện, đầy đủ" - Bộ Tài chính nêu rõ.

Thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm

Bộ Tài chính cho biết giai đoạn 2017-2019, hoạt động kinh doanh casino có sự tăng trưởng qua các năm, bình quân doanh thu khoảng 1.700 tỷ đồng/năm, bình quân nộp ngân sách Nhà nước khoảng 858 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, hoạt động kinh doanh casino giảm mạnh do một số doanh nghiệp phải tạm dừng kinh doanh để thực hiện giãn cách xã hội và chính sách hạn chế đi lại giữa các quốc gia.

Cụ thể, doanh thu từ hoạt động kinh doanh casino các năm 2018, 2019 tăng lần lượt 134%, 165% so với năm liền trước. Tương ứng, số thu nộp ngân sách Nhà nước của các dự án này tăng lần lượt 139%, 163% so với năm liền trước.

Đến năm 2020, thời điểm xuất hiện dịch Covid-19, doanh thu đến từ mảng casino giảm mạnh. Theo đó, doanh thu đạt 1.727 tỷ đồng, tương đương mức giảm ròng 28% so với năm 2019. Tương tự, số nộp ngân sách Nhà nước cũng giảm tới 48% so với năm liền trước, chỉ đạt 699 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu từ hoạt động kinh doanh casino của 8 doanh nghiệp được cấp phép đạt 1.359 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2020; nộp ngân sách Nhà nước đạt 697 tỷ đồng, tăng 90% do casino Nam Hội An đi vào hoạt động từ cuối tháng 6/2020. Tuy nhiên, các con số này vẫn ở mức thấp so với thời điểm chưa có dịch Covid-19 xuất hiện.

Bộ Tài chính cho biết thời gian qua, UBND Tp.Đà Nẵng, UBND tỉnh Kiên Giang, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức định kỳ việc tuân thủ quy định về kinh doanh casino. "Về cơ bản, các doanh nghiệp casino đều tuân thủ trong quá trình hoạt động kinh doanh" - Bộ Tài chính nêu. Tổng số tiền xử phạt nộp cho ngân sách Nhà nước là 790 triệu đồng.

Dự án casino thí điểm cho người Việt lỗ 2.763 tỷ đồng

Triển khai Nghị định số 03/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino, từ tháng 1/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc bắt đầu tổ chức thí điểm cho người Việt vào chơi casino. Hiện đã hết thời hạn thí điểm, số liệu từ Bộ Tài chính cho biết dự án đang lỗ lũy kế 2.763 tỷ đồng.

Số liệu gần nhất trong 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu dự án này đạt 1.133 tỷ đồng, giảm 29% so với năm 2020 và giảm 26% so với năm 2019.

Lũy kế đến hết tháng 9/2021, doanh thu trừ chi phí trả thưởng là 3.218 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh casino gồm doanh thu từ casino trừ chi phí hoạt động, chi phí trả lãi và chi phí khấu hao phân bổ lỗ 3.967 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh toàn dự án lỗ 2.763 tỷ đồng.

Tổng số nộp ngân sách Nhà nước, đã bao gồm phí số tiền thu được từ bán vé cho người Việt vào chơi, là 1.647 tỷ đồng. Trong đó, tổng số tiền thu được từ bán vé cho người Việt Nam là 130 tỷ đồng.

Lũy kế từ khi kinh doanh đến hết quý III/2021, tổng số lượt khách vào chơi casino là 240.560 lượt. Trong đó khách nước ngoài là 84.027 lượt, chiếm 35%. Khách người Việt Nam là 156.533 lượt, chiếm 65%. Từ đầu năm 2021, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến tổng lượng khách đến chơi casino tại Phú Quốc giảm 27% so với năm 2020 và giảm 45% so với năm 2019.

Bộ Tài chính đánh giá, số lượt khách vào chơi casino có nhiều biến động qua các quý do lượt khách nước ngoài vào casino giảm mạnh, kết quả kinh doanh của casino tại Phú Quốc phần lớn phụ thuộc vào người chơi trong nước. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế các chuyến bay nội địa nên nguồn khách hàng trong nước tiếp tục bị ảnh hưởng, tác động đến kết quả kinh doanh trong quý IV/2021 và những tháng đầu năm 2022.

Cũng theo Bộ Tài chính, hiện doanh thu và số nộp ngân sách Nhà nước từ hoạt động kinh doanh casino tại Phú Quốc cao nhất trong các doanh nghiệp đang kinh doanh casino do có thêm đối tượng khách Việt Nam. Tiếp theo là casino tại Bà Rịa - Vũng Tàu và casino tại Tp.Đà Nẵng.

Tuy nhiên, casino hiện chưa thu hút được nhiều đối tượng khách chơi cao cấp, đối với khách chơi người Việt chủ yếu là khách chơi nhỏ lẻ, không có khách chơi theo vé tháng.

"Bộ Tài chính thấy rằng để có thể đánh giá hiệu quả dự án và đánh giá kết quả thí điểm cho người Việt vào chơi casino cần tiếp tục kéo dài thời gian thí điểm" - Bộ Tài chính nêu trong tờ trình.

Tại Việt Nam, hiện chỉ có 2 dự án casino thí điểm cho người Việt vào chơi là casino Phú Quốc (Kiên Giang) và casino Vân Đồn (Quảng Ninh). Một doanh nghiệp hiện kinh doanh casino tại Quảng Ninh là Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia - chủ sở hữu và vận hành khách sạn casino Royal Hạ Long cũng đang lỗ 9 quý liên tiếp. Đây cũng là doanh nghiệp casino duy nhất niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong quý IV/2021 vừa rồi, doanh nghiệp này lỗ sau thuế gần 27 tỷ đồng trong quý IV/2021, nâng tổng lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán đến cuối tháng 12/2021 lên mức 406 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn góp của chủ sở hữu tại đây là gần 704 tỷ. Như vậy, tổng lỗ lũy kế chiếm gần 58% vốn góp của chủ sở hữu. Năm 2021, ban lãnh đạo Royal Hạ Long đặt mục tiêu thu về 10,3 triệu USD doanh thu và 505.000 USD lãi sau thuế, tương đương khoảng 240 tỷ đồng và 11,5 tỷ đồng quy đổi theo tỷ giá. Như vậy, sau một năm, doanh nghiệp chỉ đạt 31% chỉ tiêu doanh thu và không đạt được chỉ tiêu lợi nhuận. Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cũng đã gửi văn bản đến Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia để lưu ý về việc cổ phiếu của công ty này có khả năng sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc nếu lợi nhuận năm 2021 sau kiểm toán của công ty báo âm.

