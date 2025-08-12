Công ty của ông Trump có động thái lạ giữa lúc lỗ “sấp mặt”

Trump Media vừa trao thưởng cho CEO Devin Nunes

Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Trump Media & Technology Group – công ty mẹ của mạng xã hội Truth Social và nền tảng phát trực tuyến Truth+ – đã trao cho CEO Devin Nunes 348.000 cổ phiếu hạn chế theo chương trình thưởng cổ phiếu năm 2024.

Các cổ phiếu này sẽ được giải ngân đều mỗi năm cho đến tháng 5/2028, miễn là ông Nunes tiếp tục làm việc tại công ty. Với giá đóng cửa 17 USD/cổ phiếu hôm thứ Sáu, số cổ phiếu mới có giá trị khoảng 5,9 triệu USD, nâng tổng giá trị cổ phần của Nunes tại Trump Media lên gần 24,4 triệu USD.Ngoài Nunes, ba lãnh đạo khác của công ty – CFO Phillip Juhan, CTO Vladimir Novachki và Tổng cố vấn Scott Glabe – cũng nhận 142.000 cổ phiếu thưởng mỗi người, trị giá khoảng 2,4 triệu USD.

Trump Media & Technology Group đã trao cho Nunes 348.000 đơn vị cổ phiếu hạn chế vào thứ Tư theo chương trình khuyến khích cổ phiếu năm 2024.

Tình hình kinh doanh của Trump Media hiện ra sao?

Trong quý II/2025, Trump Media ghi nhận khoản lỗ ròng 20 triệu USD trên doanh thu 883.300 USD – tương đương doanh thu của một cửa hàng Chick-fil-A tại trung tâm thương mại.

Dù kết quả kinh doanh âm, công ty vẫn nhấn mạnh những thành tựu gần đây như nắm giữ 3,1 tỷ USD tài sản tài chính (chủ yếu là bitcoin), ra mắt dịch vụ thuê bao Truth+ và nộp hồ sơ thành lập quỹ ETF tập trung vào tiền điện tử.

Trump Media cũng đang mở rộng sản phẩm với ứng dụng iPad cho Truth Social, thử nghiệm công cụ tìm kiếm AI và triển khai nền tảng phát trực tuyến toàn cầu.

Vì sao Nunes được nhận khoản thưởng này?

Công ty không đưa ra lời giải thích cụ thể. Theo kế hoạch thưởng cổ phiếu năm 2024, hội đồng quản trị có quyền quyết định thưởng dựa trên 33 tiêu chí khác nhau, từ hiệu quả tài chính, giá cổ phiếu, cho đến các thương vụ chiến lược.

Nunes vốn là cựu nghị sĩ Cộng hòa 10 nhiệm kỳ, từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ và được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm CEO Trump Media vào tháng 12/2021. Trước đó, kinh nghiệm kinh doanh của ông chủ yếu gắn với trang trại sữa gia đình.

Năm 2024, tổng thù lao của Nunes từ Trump Media lên tới 47 triệu USD, bao gồm lương, thưởng và cổ phiếu – nhưng phần lớn cổ phiếu này chỉ được giải ngân vào năm 2027.