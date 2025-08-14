Đi săn loài ong “sát thủ” mang cả tổ về bán, nhiều người kiếm được cả triệu đồng một ngày

Được coi là thành viên lớn nhất và hung hãn nhất trong họ ong bắp cày, nọc độc của ong vò vẽ có độc tính cao có thể gây chết người. Cứ vào cuối hè, đầu thu hàng năm, những tổ ong vò vẽ vằn vè to như chiếc nón, treo lơ lửng trên cành cây hay trong bụi rậm là nỗi khiếp đảm của nhiều người.

Những tổ ong vò vẽ treo trên cành cây là nỗi khiếp đảm của nhiều người vì chúng là loài hung dữ, có nọc độc nguy hiểm. (Ảnh: Tịnh Tịnh)

Tuy nhiên, nhộng ong vò vẽ lại là món ăn “khoái khẩu” của nhiều người, được các thương lái khắp nơi lùng mua về bán, làm mồi nhậu. Vì vậy, cứ đến mùa ong vò vẽ sinh sản, nhiều người lại đi khắp nơi để tìm loại ong này mang về bán, kiếm được cả triệu đồng mỗi ngày.

Tận dụng thời gian nghỉ hè, anh Hồ Thanh Tịnh, trú tại xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An lại rong ruổi khắp các cánh rừng để tìm ong vò vẽ. Những tổ ong còn nhỏ, anh mang về treo ở vườn nhà để bán sau. Những tổ ong to, có nhộng, được anh bán luôn cho thương lái.

Loài ong này thường làm tổ lộ thiên ở cành cây, bụi cây trên rừng, thậm chí ngay tại vườn nhà. (Ảnh: Tịnh Tịnh)

Anh Tịnh cho biết, ong vò vẽ được coi là loài “hung thần” bởi chỉ cần ai đến gần hoặc động đến chiếc tổ của chúng là hàng trăm con ong đen sì lao ra đốt. Nọc của loài ong này rất độc khiến cho người bị đốt buốt rát như bị bỏng lửa, nổi mề đay, thậm chí có thể gây rối loạn đông máu, suy gan, suy thận, suy hô hấp và tử vong.

Tuy nhiên, nhộng ong vò vẽ lại rất ngon và bổ dưỡng, được nhiều người sử dụng làm mồi nhậu hay các bữa ăn hàng ngày. Vì vậy, khi lớn lên, vào mùa hè, anh thường vào rừng kiếm ong vò vẽ về bán.

Những tổ ong vò vẽ nhỏ, chưa thu hoạch được, anh Tịnh mang về treo tại vườn nhà để nuôi. (Ảnh: Tịnh Tịnh)

“Ong vò vẽ đầu mùa được thương lái mua cả tổ với giá 260 nghìn đồng/kg. Nhộng ong vò vẽ loại 1 cũng bán được 500 nghìn đồng/kg. Giờ vào giữa mùa, ong cả tổ xuống còn 180 nghìn đồng/kg”, anh Tịnh nói.

Ngày kiếm được ít thì vài tổ, bán được từ vài trăm nghìn đồng đến cả triệu đồng. Ngày nào may mắn, anh Tịnh kiếm được cả chục cân tổ ong vò vẽ, bán được gần 3 triệu đồng. “Mới 22 ngày mà tôi kiếm được gần 30 triệu đồng nhờ đi bắt ong vò vẽ rồi đấy”, anh Tịnh bật mí.

Nhộng ong vò vẽ được nhiều người lùng mua về ăn với giá lên tới 500 nghìn đồng/kg. (Ảnh: Hà Xuân Thanh)

Có kinh nghiệm hơn 10 năm săn ong rừng, anh Hà Xuân Thanh, trú tại Bắc Kạn cho biết, mùa săn ong vò vẽ bắt đầu từ tháng 6, kéo dài đến cuối tháng 9 âm lịch. Mỗi tổ ong nặng trung bình từ 3-5kg. Ngày nào may mắn, anh có thể kiếm được khoảng hơn chục cân tổ ong.

“Năm nay đầu mùa được giá, giờ thì ong đất có giá từ 200-240 nghìn đồng/kg, ong vò vẽ có giá từ 170-200 nghìn đồng/kg, tuỳ khu vực. Khu vực miền Bắc giá cao hơn khu vực miền Trung bởi gần với Trung Quốc hơn. Đa số thương lái Trung Quốc đặt mua ong vò vẽ cả tổ”, anh Thanh thông tin.

Anh Thanh thu hoạch được tổ ong vò vẽ "khổng lồ" trong một lần đi rừng.

Ong vò vẽ có đặc tính làm tổ lộ thiên ở các cành cây, bụi cây thậm chí là ở dưới đất nên rất dễ tìm, tổ lại rất to.

Những thợ săn ong như anh Thanh phải là người thật sự có kinh nghiệm và chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ. Để đề phòng ong đốt, những người đi rừng như anh phải luôn chuẩn bị thuốc, chanh tươi, muối, ớt, đề phòng khi ong đốt mang ra dùng.

Anh Thanh khuyến cáo nên mang đầy đủ quần áo bảo hộ trước khi cắt ong vò vẽ. (Ảnh: Hà Xuân Thanh)

“Có lần tôi leo lên ngọn cây để cắt ong trời, loài ong rừng nguy hiểm nhất và làm tổ to nhất, ở trên cao nhất. Khi đó, áo bảo hộ của tôi bị thủng từ lúc nào không hay. Bị ong chui vào đốt, tôi vẫn cố gắng hết sức để trèo xuống đất an toàn.

Xuống đến nơi tôi bắt đầu hoa mắt, chóng mặt và khó thở liền lấy vội quả chanh và nhúm muối hạt hòa với nước rồi uống để chống độc. May quá, người dần hồi lại chứ nhiều người bị đốt một phát thôi là cơ thể không tự tách độc được nữa, phản ứng nổi mề đay rồi sốc phản vệ và hôn mê luôn. Rất nguy hiểm”, anh Thanh phân tích.