Công khai rao bán gà lôi trắng trên mạng xã hội

Tại một nhóm có gần 10.000 thành viên, một tài khoản tên G.H đăng bán gà lôi trắng và nhận được nhiều bình luận hỏi mua.

Gà lôi trắng có được nuôi?

Vừa qua, vụ án ông Thái Khắc Thành (ngụ tỉnh Nghệ An) bị TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 6 năm tù vì mua bán gà lôi trắng, sau đó được cho tại ngoại chờ phúc thẩm, đã gây chú ý mạnh mẽ trong dư luận.

Thế nhưng, sau vụ việc này, chúng tôi ghi nhận hoạt động mua bán gà lôi trắng vẫn diễn ra công khai trên các kênh mạng xã hội. Chỉ cần gõ cụm từ “bán gà lôi trắng” hoặc “cần mua gà lôi trắng” trên facebook, hàng loạt hội nhóm xuất hiện, rao bán với nhiều mức giá.

Rủi ro lừa đảo khi mua gà lôi trắng

Trao đổi qua số điện thoại được đăng kèm, người này cho biết giá khoảng 4 triệu đồng/con, bao gồm giấy phép nuôi. Do nhu cầu cao, người bán đã hết hàng và chỉ giao ở miền Bắc để tránh rủi ro gà bị chết trong quá trình vận chuyển.

“Khách nên tìm mua tại các điểm bán gà cảnh ở gần nơi sinh sống để dễ chọn được con đẹp, khỏe mạnh. Gà có giấy phép và gà không giấy phép chênh lệch giá nhưng chỉ nên mua loại có giấy để đảm bảo an toàn"- người này cho biết.

Ngoài ra, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin rao bán gà lôi trắng với giá rẻ khiến nhiều người bất ngờ, chỉ 3–5 triệu đồng/cặp (đã bao gồm giấy phép nuôi), kèm phí giao hàng toàn quốc.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội cũng có không ít người cảnh báo rủi ro bị lừa, phổ biến là lừa đặt tiền cọc nhưng không giao gà.  

Đáng chú ý, ngoài gà lôi, nhiều người còn công khai rao bán nhiều loại thú rừng, rùa, chim, chồn hương, mèo rừng,…

Gà lôi trắng là loài chim rừng quý hiếm, xếp vào nhóm hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại (IIB) theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Việc nuôi, nhân giống hay buôn bán đều bắt buộc phải có giấy phép hợp pháp.

Đối với nhóm IIB có 187 loài động vật hoang dã. Trong đó bộ gà, họ trĩ gồm có các loài gà so họng trắng, gà so ngực gụ, gà so họng hung, gà so họng đen, gà lôi hông tía và gà lôi trắng.

Theo quy định, việc nuôi các loài này chỉ phục vụ bảo tồn, nghiên cứu hoặc du lịch sinh thái tại cơ sở bảo tồn được cấp giấy chứng nhận, với điều kiện nghiêm ngặt về nguồn gốc, số lượng, chuồng trại và nhân lực.

Gà lôi trắng nằm trong “Sách Đỏ” vẫn được rao bán công khai, người nuôi nói gì?
Gà lôi trắng nằm trong “Sách Đỏ” vẫn được rao bán công khai, người nuôi nói gì?

Mặc dù là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm nhưng gà lôi trắng vẫn được rao bán công khai trên các hội nhóm, mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ.

Bấm xem >>

