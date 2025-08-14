Giá xăng RON 95 giảm tốc, rời xa mốc 20.000 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ với các mặt hàng xăng dầu vào chiều nay (14/8).

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay.

Ở kỳ điều hành hôm nay, cơ quan điều hành quyết định giảm giá với các mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 19.354 đồng/lít (giảm 254 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 530 đồng/lít.

Xăng RON95-III có giá không cao hơn 19.884 đồng/lít (giảm 190 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 18.077 đồng/lít (giảm 723 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Dầu hỏa không cao hơn 18.020 đồng/lít (giảm 640 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 15.268 đồng/kg (giảm 379 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Kỳ điều hành này, liên bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Giá xăng quay đầu đi xuống. Ảnh: Nguyễn Huế

Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu giảm sau 2 lần tăng liên tiếp.

Ở lần điều chỉnh gần đây nhất (ngày 7/8), giá xăng được điều chỉnh tăng 200-230 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel giảm 260 đồng/lít.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 7/8/2025 - 13/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ hoãn áp dụng chính sách thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga dự kiến gặp nhau để thảo luận về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có xu hướng chung là giảm.