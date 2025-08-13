Cô gái bán khuôn mặt cho AI với giá 53 triệu đồng, giờ sợ hãi bị kẹt trong cơn ác mộng

Một cô gái 23 tuổi tại Anh đã rơi vào tình cảnh khó khăn sau khi bán quyền sử dụng hình ảnh của mình cho một công ty AI với giá 1.500 bảng (khoảng 53 triệu đồng). Từ cơ hội kiếm tiền dễ dàng, Lucy giờ đối mặt với cơn ác mộng khi hình ảnh của cô có thể bị sử dụng mà không được kiểm soát.

Lucy nhận được tin nhắn qua Instagram từ một công ty khởi nghiệp AI, đề nghị cô trở thành người mẫu AI, giống như những ngôi sao như Kendall Jenner. Hấp dẫn bởi số tiền và sự mới lạ, cô nhanh chóng ký hợp đồng mà không tìm hiểu kỹ. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng hợp đồng này khiến cô mất quyền kiểm soát hình ảnh của mình suốt đời trong các quảng cáo trả phí.

“Tôi bị thu hút bởi số tiền và ý tưởng làm người mẫu AI. Tôi thấy nhiều người nổi tiếng cũng làm vậy nên nghĩ sẽ thú vị,” Lucy chia sẻ với Manchester Evening News. Nhưng hợp đồng phức tạp khiến cô không nhận ra rằng mình không được phép nhận tiền từ quảng cáo thương hiệu khác, hạn chế cơ hội trở thành người tạo nội dung.

Câu chuyện của Lucy được ghi lại trong bộ phim tài liệu dài 20 phút do Sam Tullen thực hiện, khám phá sự nổi lên của các mô hình AI trong lĩnh vực nội dung. “Tôi thấy hàng loạt khuôn mặt AI trên một trang web, mỗi khuôn mặt có thể đọc bất kỳ kịch bản nào. Nhiều mô hình này được tạo từ người thật,” Sam cho biết.

Lucy xuất hiện trong phim tài liệu về người mẫu AI.

Sam hy vọng bộ phim “Tôi bán khuôn mặt mình cho AI với giá 40 triệu đồng” sẽ nâng cao nhận thức về nguy cơ từ công nghệ AI, khi luật pháp chưa theo kịp sự phát triển. Lucy giờ lo ngại hình ảnh của mình bị sử dụng để quảng bá sản phẩm hoặc thông điệp mà cô không hay biết. Bộ phim kêu gọi thảo luận về việc bảo vệ quyền hình ảnh trong kỷ nguyên AI.