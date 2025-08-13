Huyền thoại 133 năm Kodak đối mặt nguy cơ “khai tử” vì nợ khổng lồ

Trong báo cáo tài chính mới nhất, Kodak thừa nhận không có “nguồn vốn cam kết hoặc khả năng thanh khoản” để thanh toán khoản nợ khoảng 500 triệu USD sắp đáo hạn. Công ty cho biết tình trạng này “gây ra nghi ngờ đáng kể” về khả năng tiếp tục hoạt động.

Để xoay xở, Kodak dự định dừng chi trả quỹ hưu trí và khẳng định việc áp thuế nhập khẩu sẽ không ảnh hưởng lớn vì phần lớn sản phẩm như máy ảnh, mực in, phim ảnh được sản xuất tại Mỹ. CEO Jim Continenza vẫn khẳng định công ty đang “tiếp tục tiến triển theo kế hoạch dài hạn” bất chấp môi trường kinh doanh bất ổn.

Một người phát ngôn của Kodak nói với CNN rằng họ tin sẽ trả được phần lớn khoản vay trước hạn và có thể đàm phán gia hạn hoặc tái cấp vốn cho số nợ còn lại. Tuy nhiên, cổ phiếu Kodak vẫn lao dốc hơn 25% trong phiên giao dịch hôm thứ Ba.

Kodak từng huy hoàng thế nào?

Kodak được thành lập năm 1892, nhưng khởi nguồn từ năm 1879 khi George Eastman nhận bằng sáng chế máy tráng bản. Năm 1888, hãng tung ra chiếc máy ảnh Kodak đầu tiên với giá 25 USD, kèm khẩu hiệu nổi tiếng: “Bạn bấm nút, chúng tôi lo phần còn lại”.

Tên “Kodak” được Eastman sáng tạo hoàn toàn ngẫu nhiên, vì ông yêu thích chữ “K” mạnh mẽ và sắc nét. Trong thế kỷ 20, Kodak gần như thống trị ngành nhiếp ảnh Mỹ, nắm 90% thị phần phim và 85% thị phần máy ảnh vào thập niên 1970. Bài hát “Kodachrome” của Paul Simon thậm chí từng đứng đầu bảng xếp hạng năm 1973.

Trớ trêu thay, chính công nghệ mà Kodak phát minh – máy ảnh kỹ thuật số (1975) – lại trở thành bước ngoặt khiến đế chế này sụp đổ khi hãng không tận dụng được làn sóng chuyển đổi số.

Từ phá sản đến những nỗ lực sống sót

Năm 2012, Kodak nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 với khoản nợ 6,75 tỷ USD và hơn 100.000 chủ nợ. Năm 2020, công ty bất ngờ được chính phủ Mỹ chọn tham gia sản xuất nguyên liệu dược phẩm, khiến cổ phiếu tăng sốc đến mức kích hoạt 20 lần ngắt mạch giao dịch trong một ngày.

Hiện Kodak vẫn duy trì sản xuất phim và hóa chất cho ngành công nghiệp, đặc biệt là điện ảnh, đồng thời cấp phép thương hiệu cho nhiều sản phẩm tiêu dùng. Công ty cũng tuyên bố sẽ mở rộng mảng sản xuất nguyên liệu dược, dù khó khăn tài chính vẫn bao trùm.