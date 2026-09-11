Y tế Việt Mỹ trúng những gói thầu nào tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ?

Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ liên quan vụ Việt Mỹ

Diễn biến này được đặt trong bối cảnh ông Nguyễn Huy Ngọc từng giữ chức Giám đốc Bệnh viện, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ trước khi trở thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo kết quả điều tra mở rộng, ngày 3 và 10/9, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Hai người cùng bị điều tra về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra xác định các bị can có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Ông Lê Đình Thanh Sơn và ông Nguyễn Huy Ngọc. Ảnh: Bộ Công an.

Việc bắt giữ các vị quan chức này nhằm mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Việt Mỹ) cùng các đơn vị, địa phương liên quan.

Ông Nguyễn Huy Ngọc trước khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ từng là Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể, ông Ngọc đảm nhiệm chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010-2013. Sau đó, ông lần lượt giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Giám đốc Bệnh viện, rồi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ từ năm 2019 đến năm 2024.

Từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, ông được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, kiêm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. Từ tháng 1/2025, ông Ngọc giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Trong khi đó, theo hồ sơ đấu thầu được phóng viên khảo sát, Việt Mỹ bắt đầu xuất hiện với tư cách nhà thầu trúng thầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ từ tháng 4/2020.

Trước thời điểm này, trong giai đoạn 2018-2019, hoạt động tham gia đấu thầu của Việt Mỹ chủ yếu tập trung tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội như Bệnh viện K, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bệnh viện E, Học viện Quân y, Bệnh viện Ung bướu và một số gói thầu tại Huế, Đà Nẵng. Về sau, doanh nghiệp bắt đầu mở rộng hoạt động ra nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Tại Phú Thọ, gói thầu đầu tiên được hồ sơ đấu thầu mà phóng viên khảo sát ghi nhận Việt Mỹ trúng là Gói thầu số 3: Bảo trì trọn gói hệ thống máy gia tốc tuyến tính bao gồm nhân công và linh kiện thay thế phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, vào tháng 4/2020, với giá trị 2,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thời điểm này ông Nguyễn Huy Ngọc đang giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, sau quá trình từng giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Từ mốc năm 2020, Việt Mỹ tiếp tục trúng các gói bảo trì hệ thống máy gia tốc tuyến tính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong những năm tiếp theo. Các hồ sơ được phóng viên khảo sát cho thấy doanh nghiệp này là nhà thầu duy nhất tham dự tại các gói thầu nêu trên.

Cụ thể, tháng 6/2021, Việt Mỹ trúng gói Bảo trì trọn gói hệ thống máy gia tốc tuyến tính bao gồm nhân công và linh kiện thay thế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, giá trị 2,9 tỷ đồng.

Đến tháng 7/2022, doanh nghiệp tiếp tục trúng gói Bảo trì trọn gói hệ thống máy gia tốc tuyến tính bao gồm nhân công và linh kiện thay thế phục vụ khám chữa bệnh, trị giá 2,8 tỷ đồng.

Tháng 1/2023, Việt Mỹ tiếp tục trúng gói Bảo trì trọn gói hệ thống máy gia tốc tuyến tính bao gồm nhân công và linh kiện thay thế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, trị giá 2,9 tỷ đồng.

Như vậy, trong giai đoạn 2020-2023, Việt Mỹ liên tiếp trúng các gói bảo trì hệ thống máy gia tốc tuyến tính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, với giá trị mỗi gói khoảng 2,8-2,9 tỷ đồng.

Đơn độc "ẵm" những gói mua sắm hàng chục, trăm tỷ đồng

Xét theo trình tự thời gian, Việt Mỹ bắt đầu trúng các gói bảo trì tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ từ tháng 4/2020, sau đó liên tiếp trúng các gói bảo trì trong các năm 2021, 2022 và 2023. Đến năm 2024, doanh nghiệp chuyển sang trúng gói mua sắm thiết bị trị giá 25,2 tỷ đồng; và năm 2025 tiếp tục trúng gói mua sắm trị giá 144,5 tỷ đồng.

Theo đó, tháng 1/2024, Việt Mỹ bắt đầu trúng các gói thầu mua sắm thiết bị với giá trị lớn hơn đáng kể so với các gói bảo trì trước đó. Cụ thể, doanh nghiệp trúng Gói thầu số 03: Mua sắm hệ thống thu nhận hình ảnh y học hạt nhân SPECT/CT hai đầu thu 16 lát cắt phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, với giá trị 25,2 tỷ đồng. Tương tự các gói bảo trì trước đó, Việt Mỹ là nhà thầu duy nhất tham dự gói thầu này.

Đến tháng 4/2025, Việt Mỹ tiếp tục trúng Gói thầu số 1: Mua sắm hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng và hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính mô phỏng phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, với giá trị 144,5 tỷ đồng. Giá trúng thầu của gói này đúng bằng giá mời thầu và Việt Mỹ cũng là nhà thầu duy nhất tham dự.

Như trước đó Dân Việt đã thông tin, ngày 10/9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế) đang mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị, địa phương liên quan.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát kinh tế đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Sơn và ông Ngọc theo quy định pháp luật.

Vụ án được Cục Cảnh sát kinh tế điều tra theo hướng mở rộng, tập trung làm rõ quy mô, vai trò và hành vi của từng bị can, cũng như những cá nhân, tổ chức có liên quan.

Cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục làm rõ bản chất vụ án, đồng thời truy tìm và thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát cho Nhà nước.