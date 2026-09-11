Vì sao nhà hướng Tây luôn nóng như 'lò bát quái'? Cách hạ nhiệt cấp tốc hiệu quả cho nhà phố

"Nỗi ám ảnh" nhà hướng Tây trở nên rất nhức nhối trong những ngày nóng

Theo VTC News, sống trong nhà hướng Tây, không ít người than bật điều hòa mãi không mát, tiền điện tăng vọt, đêm ngủ vẫn oi bức, tường nóng đến mức chạm tay vào thấy rát.

Nhà hướng Tây chịu nắng trực tiếp vào thời điểm nóng nhất trong ngày, từ khoảng 14h đến 18h. Đây là lúc nhiệt độ ngoài trời cao nhất, bê tông và kính hấp thụ nhiệt mạnh nhất. Điều đáng sợ là tường và mái không chỉ nóng khi có nắng mà còn giữ nhiệt nhiều giờ sau đó.

Nhiều người từng trải qua cảm giác 22-23h tường vẫn nóng ran, điều hòa chạy liên tục nhưng phòng không lạnh sâu. Ở các đô thị như Hà Nội hay TP.HCM, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị còn khiến nhà hướng Tây nóng hơn nữa do bê tông, kính, nhựa đường và hàng nghìn cục nóng điều hòa cùng giữ nhiệt suốt đêm.

Cách chống nóng, giảm nhiệt hiệu quả cho nhà ở

Chống nóng cho trần, mái và tường nhà

Đối với trần và mái nhà, việc sử dụng các tấm cách nhiệt là một trong những biện pháp chống nóng hiệu quả được áp dụng khá phổ biến. Những lớp cách nhiệt này có thể là sợi thuỷ tinh, bông thuỷ tinh, bọt xốp, XPS…

Đối với trần và mái nhà, việc sử dụng các tấm cách nhiệt là một trong những biện pháp chống nóng hiệu quả được áp dụng khá phổ biến

Chúng không chỉ giúp làm giảm sự tác động của nhiệt độ mà còn có khả năng chống cháy và cách âm tốt. Ngoài ra, các tấm lợp nhôm, tấm lợp composite hoặc tấm lợp cao su chất lượng cao cho mái cũng giúp ngăn chặn tia UV và giữ nhiệt độ bên trong nhà ổn định.

Đối với tường nhà, bạn có thể sử dụng các loại sơn cách nhiệt và lựa chọn màu sơn sáng như trắng, xanh, xám nhạt để làm giảm khả năng hấp thụ nhiệt. Bên cạnh đó, việc xây tường 2 lớp hoặc lắp đặt thêm một tấm mặt tiếp xúc cũng giúp giảm sự tiếp xúc trực tiếp của tường với ánh nắng mặt trời.

Tận dụng cây xanh

Trồng cây xanh xung quanh nhà, đặc biệt là những loại cây có tán lá rộng để tạo bóng mát, giúp không khí trong lành hơn. Đặt chậu cây xanh trong nhà, đặc biệt là những loại cây có khả năng hấp thụ khí CO2 và thải ra khí O2. Đóng cửa những căn phòng không sử dụng và nên sử dụng quạt thông gió.

Theo VTV, nếu trong nhà bạn có những căn phòng không ai sử dụng, hãy đóng cửa lại để không khí lạnh tập trung vào những khu vực có người ở trong nhà.

Sau khi nấu ăn hoặc tắm xong, hãy khởi động quạt thông gió để hơi nước còn lại được hút hoàn toàn khỏi nhà bếp và phòng tắm.

Không sử dụng thiết bị điện tử quá lâu

Tivi, máy tính, sạc điện thoại… đều tỏa nhiệt âm thầm khiến không gian bí và nóng hơn. Khi không dùng, hãy rút phích cắm hoặc tắt hẳn nguồn điện để giảm nhiệt năng tích tụ trong phòng.

Trồng cây xanh xung quanh nhà, đặc biệt là những loại cây có tán lá rộng để tạo bóng mát, giúp không khí trong lành hơn.

Ưu tiên cách nhiệt hơn chống nóng đơn thuần

VOV cho biết, đối với nhà hướng Tây, tường là bộ phận hấp thụ nhiệt nhiều nhất. Các loại vật liệu nên sử dụng như gạch bê tông khí chưng áp dày 15-20 cm, gạch không nung lõi rỗng. Nên xây tường hai lớp có khoảng không khí ở giữa hoặc tường gạch kết hợp lớp xốp cách nhiệt XPS, PU. Nếu sử dụng gạch đất nung thông thường, nên xây tường dày 220 mm (tường đôi) thay vì 110 mm.

Nên sử dụng sơn phản xạ nhiệt. Sơn màu sáng như trắng kem, ghi sáng, be nhạt. Không nên dùng các màu hấp thụ nhiệt cao như đen, nâu đậm, xám than, đỏ sẫm.

Mái là nguồn hấp thụ nhiệt lớn nên giải pháp hiệu quả là sử dụng mái bê tông kết hợp lớp cách nhiệt XPS. Mái có lớp chống nóng PU Foam. Mái hai lớp tạo khoảng đệm không khí. Mái xanh (trồng cây trên mái). Nếu lợp tôn nên sử dụng tôn PU 3 lớp, tôn cách nhiệt có lớp phản quang.

Nên sử dụng nhôm cầu cách nhiệt, nhôm hệ cao cấp kết hợp kính hộp, uPVC lõi thép. Các loại cửa này hạn chế truyền nhiệt tốt hơn cửa nhôm thông thường.

Theo giới chuyên gia, thông gió tự nhiên mở cửa sổ là phương pháp phổ biến và cơ bản nhất trong nhà ở.

Ưu tiên kính Low-E, kính hộp hai lớp, kính phản quang nhẹ. Không nên dùng kính đơn trong suốt diện tích lớn, kính màu tối hấp thụ nhiệt.

Mở cửa sổ vào buổi tối

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, để an toàn khi ngủ, chúng ta thường chọn đóng cửa sổ. Nhưng thực tế, khi ngủ chúng ta nên để cho cửa sổ một khe hở nhỏ, tất nhiên không để nó tạo thành luồng không khí đối lưu, đây mới là lý do chính giúp chúng ta tránh bị lạnh.

Khi ngủ, để lại một khe hở nhỏ trên cửa sổ giúp không khí trong phòng được trao đổi, khiến môi trường ngủ của chúng ta có chất lượng không khí tốt và cũng giúp mọi người cảm thấy không gian thoải mái nhất. Đồng thời, cách này cũng sẽ khiến giấc ngủ của chúng ta trở nên sâu hơn.

Thông gió tự nhiên dựa vào áp suất nhiệt do chênh lệch nhiệt độ trong nhà và áp suất gió do gió ngoài một cách tự nhiên, không cần đầu vào điện năng bổ sung.

Theo giới chuyên gia, thông gió tự nhiên bằng cách mở cửa sổ là phương pháp phổ biến và cơ bản nhất trong nhà ở. Việc mở cửa sổ thường xuyên giúp duy trì không khí trong nhà luôn tươi mới và lưu thông, đặc biệt trong trường hợp có gió xuyên nhà, thông gió tự nhiên mở cửa sổ là một phương pháp thông gió khá hiệu quả.