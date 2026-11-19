Hoãn xuất cảnh hạn chế tình trạng chây ỳ

Theo Cục Thuế, số liệu lũy kế từ khi Luật Quản lý thuế có hiệu lực ngày 1/7/2007 đến 31/10/2026, cơ quan thuế các cấp đã ban hành hơn 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Trong số này, hơn 240.000 trường hợp là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Thời gian qua một số người lên sân bay mới biết mình bị tạm hoãn xuất cảnh. Ảnh: NIA

Thông qua biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, gần 30.000 người nộp thuế đã chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế. Riêng nhóm người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký (trạng thái 06), khoảng 20.000 trường hợp đã liên hệ cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ và được hủy tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Cục Thuế cho rằng những kết quả trên cho thấy biện pháp tạm hoãn xuất cảnh phát huy hiệu quả trong quản lý và thu hồi nợ thuế. Biện pháp này góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng chây ỳ nghĩa vụ thuế và bảo đảm công bằng giữa người nộp thuế.

Mở rộng kênh thông báo

Để biện pháp trên phát huy hiệu quả, Cục Thuế cho biêt trong thời gian tới Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường phối hợp liên ngành. Mục tiêu là bảo đảm việc áp dụng, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện kịp thời, chính xác, đúng quy định.

Bộ Tài chính đang nghiên cứu mở rộng các kênh thông báo, cảnh báo sớm để người nộp thuế dễ dàng tiếp cận thông tin, tránh trường hợp không biết mình có vướng nghĩa vụ thuế.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công an triển khai phương án cung cấp thông tin về tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trên ứng dụng VNeID. Dự kiến, phương án này sẽ được thực hiện trong thời gian tới.

Ngoài ra, Bộ Tài chính nghiên cứu thêm các phương thức cảnh báo như thông tin đến công ty lữ hành, đại lý bán vé máy bay; phối hợp với nhà mạng gửi tin nhắn SMS đề nghị người nộp thuế rà soát nghĩa vụ và cảnh báo về nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Ngành Thuế cũng tiếp tục duy trì các kênh tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile và Cổng thông tin điện tử để người nộp thuế chủ động cập nhật tình trạng nghĩa vụ thuế.

Cục Thuế khuyến nghị khi nhận được thông báo hoặc cảnh báo về nghĩa vụ thuế, người nộp thuế cần kiểm tra, đối chiếu thông tin và liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp nếu có vướng mắc. Trường hợp còn nợ thuế, cần chủ động hoàn thành nghĩa vụ để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại, công tác.

Việc mở rộng các kênh thông báo, cảnh báo được kỳ vọng giúp người dân tiếp cận thông tin sớm hơn, hạn chế những vướng mắc liên quan đến tạm hoãn xuất cảnh, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quản lý thuế.