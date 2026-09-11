Giá vàng trong nước 'bốc hơi' gần 2 triệu đồng/lượng

9h30 sáng nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 142 - 145 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 141,5 - 144,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm theo xu hướng của giá vàng thế giới. Sáng 11/9, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.316 USD/ounce, giảm mạnh 86 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng lao dốc sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ mạnh hơn dự kiến, cùng với giá dầu tăng làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tuần tới.

Giá vàng trong nước sáng nay giảm mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Bên cạnh đó, USD tăng giá khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cũng tiếp tục gây áp lực lên giá vàng.

Dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) phần nào cho thấy lạm phát cơ bản trong nền kinh tế Mỹ đã tăng lên, trong đó một phần nguyên nhân đến từ chi phí năng lượng gia tăng.

Giá sản xuất tại Mỹ tăng phù hợp với kỳ vọng trong tháng 8, trong bối cảnh chi phí các sản phẩm năng lượng phục hồi.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đặt cược 70% khả năng Fed tăng lãi suất vào tuần tới, tăng từ mức 62% trước khi dữ liệu được công bố.

Nhận định về diễn biến của giá vàng, ông Tô Anh Hùng, CEO REFI, chuyên gia của Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA), dự báo, giá vàng thế giới có thể từ 5.000 USD giảm xuống 4.000 USD và hoàn toàn có thể giảm sâu hơn, nhưng cũng có thể phục hồi. Do đó, nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào mức sinh lời trong quá khứ mà bỏ qua rủi ro hiện tại.

Đặc biệt, ông Hùng lưu ý vàng đã tăng rất mạnh trong những năm gần đây và không còn ở nền giá thấp. Vì vậy, nếu quyết định bổ sung vàng vào danh mục, nhà đầu tư cũng cần tính đến yếu tố này và cân nhắc tỷ trọng phù hợp với khả năng chịu rủi ro của mình.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi), vàng và bạc vẫn giữ vai trò nhất định trong danh mục đầu tư nhưng cần được nhìn nhận đúng bản chất. Những biến động mạnh thời gian qua cho thấy vàng là tài sản phòng thủ chứ không phải công cụ giúp nhà đầu tư luôn chiến thắng.

Dù vậy, vàng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo toàn tài sản trước những bất ổn của kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, bạc đang thu hút sự quan tâm lớn hơn nhờ vừa là kim loại quý vừa là nguyên liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp như năng lượng tái tạo, điện tử, pin lưu trữ và công nghệ cao.

Tuy nhiên, ông Huy cho rằng cả vàng và bạc chỉ nên chiếm một phần trong danh mục đầu tư thay vì trở thành chiến lược chủ đạo.