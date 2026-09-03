Thông qua đấu thầu, Y tế Việt Mỹ mang về doanh thu hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 2/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị, địa phương liên quan.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định có dấu hiệu vi phạm liên quan ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế. Cục Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Thuấn về tội Nhận hối lộ, theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, ông Thuấn có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn. Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát kinh tế đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Thuấn theo quy định.

Cùng ngày, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách kế toán công ty, để điều tra về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: BCA.

Trong vụ án này, Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ được xác định là doanh nghiệp có vai trò trung tâm. Theo dữ liệu của Dân Việt, riêng Công ty CP đầu tư Y tế Việt Mỹ (Y tế Việt Mỹ) đã mang về hàng nghìn tỷ doanh thu thông qua hoạt động đấu thầu cung cấp thiết bị y tế, sửa chữa, bảo trì tại các bệnh viện trên cả nước.

Cụ thể, giai đoạn từ năm 2018 đến 2026, Y tế Việt Mỹ đã tham gia 276 gói thầu, trong đó trúng 246 gói với tổng giá trị (bao gồm liên danh) 5.947 tỷ đồng. Ở đa số gói thầu từng trúng, Công ty CP Đầu tư y tế Việt Mỹ gần như không có đối thủ khi là nhà thầu duy nhất tham dự, hoặc đối thủ dừng chân ở bước đánh giá kỹ thuật.

Riêng năm 2026, Y tế Việt Mỹ đã trúng 21 trên tổng số 23 gói tham dự. Đa số là các gói sửa chữa, cài đặt máy tính cho hệ thống chuyên môn y tế. Trong đó, nhiều gói có giá trị cả trăm tỷ đồng.

Ví dụ như gói Cung cấp và lắp đặt Hệ thống Cyclotron và Hệ thống PET/CT tại Bệnh viện Trung ương Huế, với 184 tỷ đồng, thấp hơn chỉ 1 tỷ đồng so với dự toán, được phê duyệt cuối tháng 1/2026; phần lô Hệ thống thiết bị xạ trị và các thiết bị phụ trợ có giá trị 145 tỷ đồng, lớn nhất trong gói Cung cấp, lắp đặt Hệ thống thiết bị y học hạt nhân và các thiết bị phụ trợ tại Bệnh viện Phổi trung ương; và gần đây là Gói thầu số 11 mua sắm hệ thống Cyclotron với 199,8 tỷ đồng, phê duyệt vào giữa tháng 6/2026.

Trong diễn biến liên quan đến hoạt động đấu thầu của Y tế Việt Mỹ, ngày 17/8/2026, Gói thầu Mua sắm nguồn phóng xạ Iridium 192 sử dụng cho hệ thống máy xạ trị áp sát năm 2026-2028, Chủ đầu tư là Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ đã đăng tải quyết định huỷ thầu.

Lý do bởi tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Trước đó, Biên bản mở thầu ngày 20/7 cho thấy Y tế Việt Mỹ là nhà thầu duy nhất tham dự với giá dự thầu 3,03 tỷ đồng, giảm 30 triệu đồng so với giá mời thầu.

Còn tại gói Cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính Elekta Synergy của Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa năm 2026 – 2027, mặc dù hoàn thành mở thầu từ ngày 20/7 với chỉ một mình Việt Mỹ tham dự, tuy nhiên đến nay Chủ đầu tư Bệnh viện Ung bướu Khánh Hoà cho công bố kết quả.

Theo Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia, Công ty CP Đầu tư y tế Việt Mỹ thành lập tháng 8/2007 tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Doanh nghiệp này có các cổ đông sáng lập gồm Phạm Văn Công, Dương Hưng Thịnh (đã thoái vốn) và Bùi Chân Phương, người có thời điểm nắm đến 90% tỷ lệ sở hữu.

Năm 2020, Y tế Việt Mỹ tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên thành 350 tỷ đồng. Ngoài nhóm cổ đông nêu trên, người đại diện của Việt Mỹ là ông Hà Văn Nam, người giữ chức danh Giám đốc từ năm 2016 cho đến nay.

Cùng Y tế Việt Mỹ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) còn xác định nhóm đối tượng này còn thành lập hai doanh nghiệp với mục đích tương tự gồm Công ty TNHH Đầu tư y tế Sao Kim (Y tế Sao Kim) và Công ty CP Dược phẩm Hoàng Mai (Dược phẩm Hoàng Mai).

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư y tế Sao Kim có trụ sở tại phường Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội với mức vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Giai đoạn từ năm 2019 đến 2026, doanh nghiệp đã tham gia 29 gói thầu, trong đó trúng 19 gói với tổng giá trị 362 tỷ đồng.

Đối với Dược phẩm Hoàng Mai, từ năm 2018 đến nay, doanh nghiệp đã tham gia 486 gói thầu, tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) lên tới 3.382 tỷ đồng.