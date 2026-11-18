Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp được cập nhật ngày 17/11/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (Mai Linh Group) đã có sự thay đổi về nhân sự đại diện theo pháp luật và số lao động kê khai.

Cụ thể, bà Trần Thị Diễm Trang, sinh năm 1971, đảm nhiệm vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Mai Linh Group, thay cho ông Đồng Ngọc Danh, sinh năm 1979, người trước đó giữ cùng chức danh.

Cùng với thay đổi nhân sự, dữ liệu trong phần thông tin về thuế của doanh nghiệp ghi nhận biến động lớn về số lao động. Theo đó, tổng số lao động được điều chỉnh từ 5.500 người xuống còn 120 người, tương ứng mức giảm 5.380 người, khoảng 97,8%.

Tuy nhiên, đây là số liệu được thể hiện trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, chưa đủ cơ sở để kết luận Mai Linh đã thực hiện cắt giảm tương ứng số nhân sự trên thực tế. Đặc biệt, cần phân biệt số lao động kê khai của pháp nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh với quy mô nhân sự của toàn bộ hệ thống, bao gồm các công ty con và đơn vị thành viên.

(Ảnh minh họa)

Những thay đổi mới nhất diễn ra trong bối cảnh Mai Linh đang triển khai quá trình tái cấu trúc sau nhiều năm chịu sức ép cạnh tranh trên thị trường vận tải hành khách.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, doanh nghiệp xác định ba trụ cột tái cấu trúc gồm chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tái cấu trúc nội bộ. Mai Linh cũng thay đổi định hướng đầu tư phương tiện, chuyển sang phát triển taxi điện sau giai đoạn duy trì quan điểm thận trọng với loại phương tiện này.

Bên cạnh thay đổi đăng ký doanh nghiệp, một diễn biến pháp lý liên quan đến Mai Linh Group là quyết định không mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân Khu vực 1, TP.HCM. Theo Quyết định số 22/2026/QĐ-KMTTPS ngày 28/8/2026, tòa án không mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh theo yêu cầu của ông Nguyễn Văn Ua.

Vụ việc bắt nguồn từ tranh chấp dân sự đã được giải quyết bằng các bản án sơ thẩm và phúc thẩm trong năm 2021. Theo hồ sơ, tại thời điểm nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ngày 4/6/2022, Mai Linh còn nợ ông Nguyễn Văn Ua hơn 4,62 tỷ đồng.

Theo thông báo của cơ quan thi hành án ngày 26/2/2025 được tòa án viện dẫn, tổng số tiền Mai Linh phải thi hành là hơn 4,04 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đã thanh toán hơn 3,6 tỷ đồng.

Từ tháng 3/2025 đến thời điểm tòa án xem xét vụ việc, Mai Linh tiếp tục thanh toán thêm hơn 100 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ thi hành án đạt khoảng 3,7 tỷ đồng, tương đương hơn 91% tổng nghĩa vụ được xác định tại thông báo tháng 2/2025.

Tòa án ghi nhận Mai Linh đã thực hiện trên 90% nghĩa vụ thi hành án và đang tiếp tục chủ động thanh toán các khoản nợ còn lại dưới sự giám sát của cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Ngoài tiến độ thanh toán, Mai Linh còn cung cấp các tài liệu tài chính năm 2025, bao gồm bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Theo nội dung được tòa án ghi nhận, doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt hơn 15,46 tỷ đồng.

Trên cơ sở xem xét hồ sơ và tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính, tòa án nhận định Mai Linh không thuộc trường hợp doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, cũng không thuộc trường hợp có nguy cơ mất khả năng thanh toán theo quy định được áp dụng trong vụ việc. Do đó, tòa án quyết định không mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.

Trước đó, vào tháng 1/2026, cơ quan thuế TP.HCM đã công bố thông tin Mai Linh Group còn nợ hơn 6,38 tỷ đồng tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp tính đến cuối năm 2025. Đến tháng 4/2026, Nam A Bank cũng thông báo kế hoạch thu giữ 5 ô tô điện VinFast VF5 Plus thuộc Công ty TNHH Mai Linh Lào Cai để xử lý khoản nợ quá hạn của doanh nghiệp này.