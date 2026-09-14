Xuất hiện tin rao bán khách sạn Daewoo, Bông Sen Corp đang gồng lỗ gần 3.800 tỷ

Lỗ lũy kế 3.773 tỷ đồng, nợ gốc lãi trái phiếu 7.800 tỷ

Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026, CTCP Bông Sen (Bông Sen Corp) - doanh nghiệp liên quan đến tổ hợp văn phòng Daeha và Khách sạn Daewoo Hà Nội - tiếp tục ghi nhận lỗ sau thuế hơn 316 tỷ đồng. Khoản lỗ này nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm lên hơn 3.773 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6/2026, Bông Sen còn 4.800 tỷ đồng dư nợ gốc trái phiếu. Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thanh toán hơn 3.000 tỷ đồng chi phí phải trả ngắn hạn nhưng chưa thể chi trả. Nguyên nhân được doanh nghiệp đưa ra là do toàn bộ tài khoản bị phong tỏa trong quá trình điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát có liên quan tới bà Trương Mỹ Lan.

Lô trái phiếu BSECH2126003 được phát hành ngày 15/10/2021, với kỳ hạn 5 năm và lãi suất 15,75%/năm. Dư nợ gốc của lô trái phiếu này hiện vẫn ở mức 4.800 tỷ đồng và sẽ đáo hạn vào ngày 15/10/2026, tức còn hơn một tháng.

Ngoài 4.800 tỷ đồng dư nợ gốc trái phiếu, báo cáo còn ghi nhận hơn 3.029 tỷ đồng chi phí phải trả ngắn hạn, nhưng biểu công bố không thuyết minh cụ thể toàn bộ khoản này là lãi trái phiếu. Nhưng trong bối cảnh tài khoản Bông Sen bị phong tỏa và liên tục vi phạm nghĩa vụ thanh toán trước đó, áp lực thu xếp nguồn tiền để thực hiện nghĩa vụ với trái chủ đang rất lớn.

Khách sạn Daewoo. Ảnh: DW

Tổng nợ phải trả của Bông Sen tại cuối tháng 6/2026 ở mức khoảng 9.801 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu còn 3.835 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng lên 2,56 lần.

Báo cáo công bố vốn đầu tư của chủ sở hữu hơn 4.777 tỷ đồng, các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế gần 89,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm hơn 3.773 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất được ghi nhận ở mức hơn 3.835 tỷ đồng. Biểu công bố không thuyết minh đầy đủ các cấu phần tạo nên phần chênh lệch này.

Dù báo cáo tài chính quý II/2026 của Bông Sen Corp ghi nhận vốn chủ sở hữu đạt 3.835 tỷ đồng (chênh lệch khoảng 2.742 tỷ đồng), khoản chênh lệch nhiều khả năng đến từ thặng dư vốn cổ phần hoặc đánh giá lại giá trị tài sản đảm bảo, như: 69,9% cổ phần tại CTCP Daeha (mệnh giá hơn 634 tỷ đồng); 30% vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản Trí Đức (180 tỷ đồng); Hồ sơ pháp lý/quỹ đất tại dự án 152 Trần Phú, Quận 5 (cũ), TPHCM (diện tích hơn 3,1ha).

Bông Sen Corp. nợ lãi trái phiếu chưa thanh toán hơn 3.029 tỷ đồng, nợ gốc trái phiếu 4.800 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C cho biết không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp làm cơ sở để đưa ra ý kiến. Vì vậy, đơn vị kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Bông Sen Corp.

Rao bán Daewoo, áp lực xử lý khối nợ vẫn rất lớn

Tổ hợp văn phòng Daeha và Khách sạn Daewoo Hà Nội là một trong những tài sản đáng chú ý của Bông Sen Corp. Tổ hợp được xây dựng từ năm 1996, nằm trên khu đất gần 3ha tại số 360 Kim Mã, Hà Nội. Daewoo từng là một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Thủ đô và đã đón tiếp nhiều lãnh đạo, chính khách quốc tế.

Cổ phần CTCP Daeha là tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu. Nguồn: HNX

Tại phiên xét xử tháng 3/2024, bà Trương Mỹ Lan cho biết gia đình bà nắm cổ phần chi phối tại Bông Sen và doanh nghiệp này liên quan đến phần sở hữu 93,6% tại Khách sạn Daewoo Hà Nội. Bà Lan cũng đề nghị được bán khách sạn cùng một số tài sản khác để khắc phục hậu quả vụ án Vạn Thịnh Phát.

Tuy nhiên, kỳ vọng thu hồi khoản tiền lớn từ tài sản này đang đối mặt với thực tế không mấy tích cực.

Trước đây, giá trị tổ hợp Daewoo từng được ước tính trên 430 triệu USD vào năm 2012. Đến năm 2015, Bông Sen công bố kế hoạch chi 3.650 tỷ đồng để sở hữu 51% vốn tại Daeha. Giao dịch dự kiến 3.650 tỷ đồng để sở hữu 51% vốn Daeha khi đó hàm ý mức định giá vốn doanh nghiệp khoảng 7.160 tỷ đồng, không đồng nghĩa với giá trị thẩm định trực tiếp của toàn bộ tổ hợp.

Tháng 7/2026, tổ hợp Hanoi Daewoo Hotel cùng tòa nhà văn phòng Daeha xuất hiện trên thị trường với mức giá rao khoảng 6.000 tỷ đồng. Sau đó, một thông tin rao bán khác đưa mức giá xuống khoảng 5.800 tỷ đồng (khoảng 220 triệu USD). Mức giá xuất hiện trong các tin rao thấp hơn một số mức định giá được nhắc đến trước đây. Tuy nhiên, các con số không hoàn toàn có cùng cơ sở và giá rao không phản ánh chắc chắn giá giao dịch hoặc giá trị thẩm định hiện tại.

Tin rao bán Tổ hợp KS Daewoo. Nguồn: BĐS

Các mức giá chào bán thấp hơn đáng kể so với mức định giá từng được nhắc đến trước đây có thể xuất phát từ nhiều yếu tố. Trước hết, thời gian khai thác dự án bị thu hẹp khi công trình đã được đưa vào sử dụng khoảng 30 năm, trong khi việc duy trì một khách sạn 5 sao cũng đòi hỏi chi phí đáng kể cho bảo trì, nâng cấp và cải tạo.

Bên cạnh đó, các vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản trong bối cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát có thể khiến quá trình chuyển nhượng phức tạp hơn, qua đó ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của các nhà đầu tư tiềm năng.

Theo phép tính trên dư nợ gốc 4.800 tỷ đồng và lãi suất 15,75%/năm, Bông Sen phải chịu tiền lãi danh nghĩa tương ứng khoảng 756 tỷ đồng mỗi năm.

Mặc dù Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 30/8/2024 của Bông Sen Corp đã thông qua phương án xử lý tài sản (bao gồm phần góp vốn của bà Trần Thị Phơ, cổ phần Công ty Daeha và hồ sơ thế chấp các bất động sản tại 56-66 Nguyễn Huệ, 61-63 Hai Bà Trưng, số 5 Nguyễn Thiệp, 93-95-97 Đồng Khởi...) để nộp tiền khắc phục hậu quả và thực hiện nghĩa vụ trái phiếu, song tiến trình xử lý thực tế vẫn là một dấu hỏi lớn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh lô trái phiếu 4.800 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 15/10/2026, khả năng xử lý tài sản và thu xếp nguồn tiền để thực hiện nghĩa vụ với trái chủ vẫn là bài toán lớn đối với doanh nghiệp.