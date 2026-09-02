Chủ khách sạn Daewoo khất nợ hơn 3.000 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu, kẹt cứng dòng tiền vì bị phong tỏa tài khoản

Nợ trái phiếu 4.800 tỷ đồng, lãi chưa trả hơn 3.000 tỷ

Theo dữ liệu công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tại ngày 30/6/2026, Bông Sen vẫn ghi nhận dư nợ gốc 4.800 tỷ đồng đối với lô trái phiếu mã BSECH2126003.

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 15/10/2021, áp dụng mức lãi suất cố định 15,75%/năm. Đây là mức chi phí vốn khá cao, khiến nghĩa vụ trả lãi của doanh nghiệp nhanh chóng trở thành một khoản tài chính đáng kể.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bông Sen phát sinh hơn 3.009 tỷ đồng tiền lãi phải thanh toán cho trái chủ. Tuy nhiên, khoản tiền này vẫn chưa được doanh nghiệp thực hiện theo nghĩa vụ đã cam kết.

Theo thông tin công bố, tình trạng chậm thanh toán bắt đầu từ tháng 10/2022, trong bối cảnh vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được khởi tố và bà Trương Mỹ Lan bị bắt. Từ thời điểm này, khả năng thu xếp dòng tiền của Bông Sen gặp nhiều khó khăn.

Tính từ khi lô trái phiếu được phát hành, doanh nghiệp mới thanh toán được 3 kỳ lãi đầu tiên, với tổng số tiền khoảng 346 tỷ đồng. Các kỳ tiếp theo chưa thể hoàn tất.

Đáng chú ý, khoản trái phiếu vi phạm nghĩa vụ thanh toán còn chịu lãi suất quá hạn bằng 150% mức lãi suất trong hạn. Với lãi suất trong hạn 15,75%/năm, nghĩa vụ tài chính liên quan đến lô trái phiếu vì thế tiếp tục gia tăng.

Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu nửa đầu năm 2026 do Công ty CP Bông Sen công bố. Ảnh chụp màn hình

Tài sản bảo đảm có cổ phần khách sạn Daewoo

Lô trái phiếu BSECH2126003 được phát hành nhằm phục vụ kế hoạch đầu tư, phát triển dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ tại số 152 Trần Phú, phường 4, quận 5, TP. HCM.

Để bảo đảm cho nghĩa vụ của khoản huy động này, Bông Sen sử dụng một danh mục tài sản gồm bất động sản, động sản hiện hữu và tài sản hình thành trong tương lai của doanh nghiệp cùng một số bên thứ ba.

Trong số tài sản bảo đảm có phần vốn góp trị giá 180 tỷ đồng, tương đương 30% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Bất động sản Trí Đức, thuộc sở hữu của bà Trần Thị Phơ.

Một tài sản đáng chú ý khác là 63,45 triệu cổ phần phổ thông tại Công ty CP Daeha, tương đương 69,9% vốn điều lệ doanh nghiệp này. Số cổ phần có tổng mệnh giá hơn 634,48 tỷ đồng, thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư Hợp Thành 1 và được sử dụng để bảo đảm cho nghĩa vụ trái phiếu khi đáp ứng các điều kiện thế chấp.

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Bông Sen.

Trong khi áp lực trái phiếu chưa được giải quyết, kết quả kinh doanh của Bông Sen cũng cho thấy tình trạng tài chính chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Báo cáo tài chính năm 2025 ghi nhận doanh nghiệp lỗ sau thuế 678 tỷ đồng. Đây là năm thứ tư liên tiếp Bông Sen kinh doanh thua lỗ.

Trước đó, doanh nghiệp lần lượt ghi nhận khoản lỗ 479 tỷ đồng năm 2022, 668 tỷ đồng năm 2023 và 730 tỷ đồng năm 2024.

Đến cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của Bông Sen còn khoảng 4.214 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản lỗ lũy kế đã lên trên 3.429 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả cũng ở mức cao, khoảng 9.466 tỷ đồng. Ngoài 4.800 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, doanh nghiệp còn hơn 4.663 tỷ đồng nghĩa vụ phải trả khác, bao gồm các khoản liên quan đến thuế, tiền lương và nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.