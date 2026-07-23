Doanh thu 3,6 tỷ chỉ sau một năm bỏ vốn nuôi con động vật hoang dã bán làm con đặc sản ở Quảng Trị

Bỏ chốn phồn hoa chị về quê đầu tư hơn 4 tỷ đồng, xin giấy phép nuôi chồn hương bán làm con đặc sản

Những ngày giữa tháng 7, chúng tôi có mặt tại trang trại nuôi chồn hương của bà Bùi Thị Nghĩa (SN 1975, thôn Gio Sơn, xã Cồn Tiên - trước sáp nhập thôn, tổ dân phố thuộc thôn Phú Ốc).

Khác với hình dung về một trang trại chăn nuôi thông thường, hàng trăm chuồng nuôi được bố trí ngay ngắn, sạch sẽ, hệ thống nước uống tự động được lắp đặt đồng bộ.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành người tiên phong phát triển mô hình nuôi chồn hương ở địa phương, bà Nghĩa từng có nhiều năm lập nghiệp tại TP.HCM.

Bà Bùi Thị Nghĩa chăm sóc chồn hương trong trang trại của mình. Ảnh: Ngọc Vũ.

Sinh ra trong gia đình đông anh em, hoàn cảnh khó khăn, học hết lớp 9, bà phải rời quê vào TP.HCM mưu sinh.

Ban ngày bà Nghĩa làm công nhân sản xuất gấu bông, ban đêm học bổ túc văn hóa. Sau nhiều năm tích lũy, bà mở xưởng sản xuất riêng, tạo việc làm cho nhiều lao động và hỗ trợ nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ mở xưởng sản xuất gấu bông, bà Nghĩa còn kinh doanh nhiều lĩnh vực. Khi có điều kiện kinh tế, bà Nghĩa nhiều lần về quê tặng quà hỗ trợ người già neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, đóng góp xây dựng những con đường mới, nhà tình nghĩa…

Mỗi con chồn hương được nuôi trong một lồng riêng, có khay đựng thức ăn, hệ thống nước uống tự động. Ảnh: Ngọc Vũ.

Xuất thân con nhà nông, ngoài tài năng kinh doanh, bà Nghĩa còn đam mê làm nông nghiệp. Vì vậy, dù cuộc sống ổn định nơi phố thị, bà luôn đau đáu mong muốn trở về quê hương đầu tư nông nghiệp.

Năm 2017, trong một chuyến tham quan mô hình chăn nuôi tại An Giang, bà nhận thấy nuôi chồn hương mang lại hiệu quả kinh tế rất cao.

Sau nhiều năm tìm hiểu kỹ thuật, tham quan nhiều trang trại và lựa chọn nguồn giống phù hợp với điều kiện khí hậu miền Trung, bà quyết định trở về chồng ở xã Cồn Tiên nuôi chồn hương.

Tháng 6/2025, bà đầu tư 1,2 tỷ đồng xây dựng chuồng trại và chi 3,2 tỷ đồng mua 240 con chồn hương giống, gồm 200 con cái và 40 con đực, bắt đầu hành trình với nghề nuôi chồn hương.

Nuôi chồn hương, doanh thu hơn 3,6 tỷ đồng/năm, ở Quảng Trị nhiều nhà làm theo

Quyết định đầu tư hàng tỷ đồng từng khiến nhiều người bất ngờ. Thế nhưng chỉ sau một năm, mô hình nuôi chồn hương của bà Nghĩa đã chứng minh hiệu quả. Từ 200 con chồn hương sinh sản ban đầu, trang trại đã có hơn 1.000 con giống. Bà đã xuất bán 810 con, thu về hơn 3,6 tỷ đồng.

Bà Bùi Thị Nghĩa cho biết nuôi chồn hương không khó nhưng phải tỉ mẩn, ngay ở việc bóc chuối cho chồn hương ăn cũng phải rèn luyện đúng kỹ thuật. Ảnh: Ngọc Vũ.

Không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình, mô hình còn tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Đến nay đã có 7 hộ dân tại Quảng Trị đầu tư nuôi chồn hương với tổng đàn khoảng 700 con.

Theo bà Nghĩa, điều bà mong muốn nhất không phải là phát triển một trang trại lớn cho riêng mình mà hình thành vùng nuôi chồn hương để nhiều nông dân cùng làm giàu.

"Tôi sẵn sàng cung ứng con giống chất lượng, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu đầu ra để bà con yên tâm sản xuất, cùng thắng, cùng giàu" - bà Nghĩa chia sẻ.

Theo bà Nghĩa, thị trường tiêu thụ chồn hương ngày càng lớn, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có đối tác Hàn Quốc đã đặt vấn đề thu mua nhưng sản lượng hiện vẫn chưa đáp ứng đủ.

Vì vậy, bà Nghĩa đã đề xuất và được UBND xã Cồn Tiên chấp thuận giao 2ha đất để mở rộng trang trại lên quy mô khoảng 3.200 con.

Trứng, đầu gà được bà Nghĩa bảo quản đảm bảo chất lượng trước khi cho chồn hương ăn. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Lê Phước Hiếu - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Cồn Tiên, cho biết trên địa bàn có 5 hộ nuôi chồn hương, trong đó hộ bà Nghĩa có quy mô lớn nhất.

Mô hình nuôi chồn hương được kỳ vọng trở thành hướng phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Nuôi chồn hương không khó, lợi nhuận cao nếu làm đúng kỹ thuật

Theo bà Nghĩa, nuôi chồn hương không quá phức tạp nhưng đòi hỏi người nuôi phải kiên trì, tỉ mỉ.

Cá rô phi là thức ăn rẻ, bổ dưỡng dành cho chồn hương. Ảnh: Ngọc Vũ.

Chuồng nuôi chồn hương phải đảm bảo sạch sẽ, mùa hè thông thoáng, mùa đông kín gió. Mỗi con được nuôi riêng trong lồng để dễ theo dõi sức khỏe và quá trình sinh sản.

Thức ăn của chồn hương khá đơn giản, gồm chuối chín, cám tổng hợp, đầu gà, cá rô phi... Chi phí thức ăn chỉ khoảng 3.000 đồng mỗi con mỗi ngày nên phù hợp với điều kiện của nhiều hộ nông dân.

Mỗi ngày cho chồn hương ăn từ một đến hai lần, vào buổi sáng và buổi chiều. Điều này phù hợp với nông dân vì thời gian nhàn rỗi có thể làm thêm việc khác để tăng thu nhập.

Đặc biệt, chồn hương có sức đề kháng tốt nhưng vẫn cần được tiêm phòng đúng thời điểm để hạn chế bệnh đường ruột.

Mùa phối giống của chồn hương kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8 hằng năm. Bà Nghĩa phải quan sát, nghe từng tiếng kêu, nhịp thở của chồn hương để lựa chọn những con cần phối giống.

Chồn hương sẽ được bổ sung dinh dưỡng bằng trứng lộn luộc chín sau khi giao phối thành công.

Sau khoảng 2 tháng 10 ngày mang thai, mỗi con cái có thể sinh từ 3-6 con, bình quân khoảng 2,5 lứa mỗi năm.

Chồn hương có tập tính ngủ ngày, hoạt động về đêm nên bà Nghĩa luôn giữ không gian yên tĩnh trong chuồng trại. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo bà Nghĩa, một bí quyết nuôi chồn hương quan trọng là phải kiểm soát cân nặng của chồn bố mẹ. Nếu quá béo sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng phối giống và sinh sản.

"Nuôi chồn hương không khó nhưng phải chăm chút từng khâu, từ vệ sinh chuồng trại, thức ăn đến phòng bệnh và phối giống. Làm tốt những khâu này thì hiệu quả kinh tế rất cao, đó cũng là động lực để tôi tiếp tục mở rộng sản xuất" - bà Nghĩa nói.

Từ một mô hình mới xuất hiện cách đây chưa đầy một năm, nuôi chồn hương đang dần tạo sức hút tại Quảng Trị. Nếu được hỗ trợ về vốn, kỹ thuật và liên kết tiêu thụ, đây có thể trở thành một ngành nghề chăn nuôi có giá trị, góp phần giúp nhiều hộ dân nâng cao thu nhập và làm giàu ngay trên chính quê hương mình.