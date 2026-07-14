'Đất vàng' Kim Mã lại dậy sóng vì thương vụ bán Khách sạn Daewoo 6.000 tỷ đồng

Thông tin tổ hợp Hanoi Daewoo Hotel cùng tòa nhà văn phòng Daeha trên đường Kim Mã (Hà Nội) được rao bán trên nền tảng Batdongsan.com.vn với mức giá khoảng 5.800 - 6.000 tỷ đồng đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Đây là một trong những khách sạn 5 sao lâu đời của TP. Hà Nội đồng thời sở hữu khu đất được đánh giá thuộc nhóm đắt giá bậc nhất khu vực trung tâm.

Theo thông tin xuất hiện trên batdongsan.com.vn, tài sản được giới thiệu bao gồm toàn bộ khu phức hợp khách sạn Daewoo và khối văn phòng Daeha với quy mô khoảng 30.000 m2.

Tổ hợp gồm ba hạng mục chính là khách sạn, văn phòng và căn hộ dịch vụ cao 15 tầng. Diện tích sàn khai thác cho thuê đạt khoảng 21.721 m2. Trong đó, gần 9.870 m2 là đất ở đô thị, phần diện tích còn lại là đất thương mại, dịch vụ với thời hạn sử dụng đến năm 2073.

Khách sạn hiện có 411 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn 5 sao, đi kèm hệ thống nhà hàng, phòng hội nghị, hồ bơi, spa cùng nhiều tiện ích phục vụ khách lưu trú và khối khách văn phòng.

Đáng chú ý, nội dung tin rao còn cho biết tổ hợp đang tạo doanh thu khoảng 182,7 tỷ đồng mỗi tháng và được chào bán với mức giá khoảng 6.000 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên, môi giới đăng tải thông tin cho biết chỉ nhận đăng bán theo ủy quyền từ một đơn vị khác. Người này cũng cho rằng tài sản có liên quan đến hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan và đang nằm trong diện thu hồi để xử lý theo vụ án.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin từ phía môi giới. Đến nay chưa có xác nhận chính thức từ chủ sở hữu hoặc cơ quan chức năng về việc chuyển nhượng cũng như nguồn gốc pháp lý của thương vụ.

Daewoo Hà Nội và hành trình chuyển nhượng trước thông tin bán 6.000 tỷ đồng

Từng là biểu tượng khách sạn hạng sang của Hà Nội

Đi vào hoạt động từ năm 1996, Hanoi Daewoo Hotel từng được xem là một trong những khách sạn sang trọng nhất Hà Nội. Với vị trí trên trục đường Kim Mã, khách sạn nhiều lần đón tiếp các nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao thế giới, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Khách sạn nằm trong khu phức hợp Daeha do Công ty TNHH Daeha đầu tư theo mô hình liên doanh giữa Hanel và Tập đoàn Daewoo (Hàn Quốc). Trong cơ cấu ban đầu, Hanel góp 30% vốn bằng quyền sử dụng đất, còn Daewoo nắm 70%.

Sau khi Tập đoàn Daewoo gặp khó khăn và phải tái cơ cấu, Hanel đã mua lại toàn bộ phần vốn của đối tác vào năm 2012 để trở thành chủ sở hữu duy nhất của Công ty Daeha.

Không lâu sau đó, Hanel tiếp tục chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Thành 1.

Đến năm 2015, khi hai doanh nghiệp này vừa hoàn tất thương vụ mua lại, Công ty Cổ phần Bông Sen (Bông Sen Corp) công bố kế hoạch đầu tư khoảng 3.650 tỷ đồng nhằm sở hữu 51% vốn khách sạn Daewoo Hà Nội. Tuy nhiên, báo cáo năm 2016 cho thấy doanh nghiệp mới nắm giữ 34,83% cổ phần.

Những năm sau đó, Bông Sen Corp không công bố thêm tiến độ giao dịch. Dù vậy, đến ngày 30/6/2019, doanh nghiệp này đã sở hữu 73,04% cổ phần tại Hợp Thành 1, qua đó gián tiếp nắm 51,05% cổ phần Công ty Cổ phần Daeha - đơn vị quản lý khu phức hợp Trung tâm thương mại Daeha, bao gồm cả khách sạn Daewoo.