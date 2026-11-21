Vàng có thể đổi sang kim cương, nhưng không có chiều ngược lại

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố điều chỉnh phương án xử lý giao dịch thu đổi và mua lại sản phẩm, áp dụng từ ngày 21/11/2026 cho đến khi có thông báo mới.

Theo chính sách này, PNJ tiếp tục cung cấp hai phương án cho khách hàng, gồm chuyển đổi sang sản phẩm mới hoặc nhận tiền theo lịch thanh toán. Khách hàng cũng có thể kết hợp cả hai phương án, sử dụng một phần giá trị hàng mua lại để đổi sang sản phẩm khác, phần còn lại nhận tiền theo quy định.

Bảng phân loại sản phẩm của PNJ cho thấy sự khác biệt đáng kể về quyền chuyển đổi giữa các nhóm hàng. Cụ thể, PNJ chia sản phẩm thành 5 nhóm. Nhóm 1 gồm vàng miếng SJC, nhẫn khoen, vàng Phúc Lộc Tài và vàng Kim Bảo.

Nhóm 2 gồm trang sức kim cương, trang sức vỏ, trang sức đá màu và trang sức ngọc trai. Nhóm 3 gồm trang sức dây chuyền, trang sức không gắn đá, trang sức công nghệ Ý và trang sức CZ, ECZ, đá tổng hợp. Nhóm 4 bao gồm trang sức vàng 22–24K và quà tặng sưu tầm, trong khi nhóm 5 là kim cương rời.

Theo phương án chuyển đổi, khách hàng sở hữu sản phẩm nhóm 1 có thể sử dụng giá trị thu đổi để chuyển sang các sản phẩm thuộc nhóm 2, 3, 4 hoặc 5. Điều này đồng nghĩa người sở hữu vàng miếng SJC, nhẫn khoen hay các sản phẩm vàng thuộc nhóm 1 có thể chuyển đổi sang trang sức kim cương hoặc kim cương rời.

Tuy nhiên, khách hàng sở hữu trang sức kim cương thuộc nhóm 2 hoặc kim cương rời thuộc nhóm 5 chỉ được chuyển đổi sang sản phẩm thuộc nhóm 2 và nhóm 5.

Như vậy, theo bảng chuyển đổi được PNJ công bố, khách hàng có kim cương không thể trực tiếp sử dụng giá trị thu đổi để chuyển sang vàng miếng SJC, nhẫn khoen, trang sức vàng 22–24K hay các sản phẩm thuộc nhóm 3.

Sự khác biệt còn thể hiện ở hai nhóm trang sức còn lại. Với nhóm 3, khách hàng có thể chuyển đổi sang nhóm 2, 3 và 5. Trong khi đó, nhóm 4 được phép chuyển đổi sang nhóm 2, 3, 4 và 5.

Không có nhóm sản phẩm nào trong bảng được chuyển đổi trực tiếp sang nhóm 1, tức nhóm vàng miếng SJC, nhẫn khoen, vàng Phúc Lộc Tài và Kim Bảo. Cần phân biệt rõ đây là giới hạn đối với phương án chuyển đổi trực tiếp sản phẩm theo chính sách thu đổi của PNJ, không đồng nghĩa doanh nghiệp từ chối mua lại kim cương bằng tiền hoặc cấm khách hàng sử dụng khoản tiền nhận được để mua vàng trong một giao dịch độc lập.

Đối với hình thức nhận tiền, PNJ vẫn duy trì phương án thanh toán riêng theo từng nhóm sản phẩm. Cụ thể, khách hàng bán lại vàng miếng SJC, nhẫn khoen, vàng Phúc Lộc Tài, Kim Bảo và một số loại trang sức được thanh toán 100% giá trị mua lại vào ngày giao dịch hoặc ngày tiếp theo (T/T+1).

Trong khi đó, khách hàng bán lại trang sức kim cương, trang sức vỏ, đá màu, ngọc trai và kim cương rời phải nhận tiền theo lộ trình kéo dài 120 ngày.

Theo lịch thanh toán, khách hàng được nhận 10% giá trị mua lại vào ngày giao dịch hoặc ngày tiếp theo, 20% vào ngày T+30, 25% vào ngày T+60, 25% vào ngày T+90 và 20% còn lại vào ngày T+120.

Như vậy, khách hàng có nhu cầu chuyển đổi trực tiếp kim cương sang các sản phẩm vàng thuộc nhóm không được áp dụng sẽ phải lựa chọn phương án nhận tiền theo lịch, sau đó mới có thể thực hiện giao dịch mua vàng riêng biệt.

So với chính sách áp dụng từ ngày 30/9, thay đổi đáng chú ý nhất lần này là PNJ tiếp tục rút ngắn thời gian thanh toán đối với nhóm vàng và trang sức. Trong khi đó, thời hạn thanh toán kim cương vẫn được giữ nguyên ở mức 120 ngày.

Thông báo mới nhất của PNJ ngày 20/11. Ảnh: PNJ

Bài toán 7.000 tỷ đồng kim cương tồn kho của PNJ

Việc PNJ phân định rõ nhóm sản phẩm được chuyển đổi và duy trì thời gian thanh toán khác nhau giữa vàng và kim cương diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang tìm cách cải thiện thanh khoản, đồng thời giải quyết lượng hàng tồn kho lớn.

Trong cuộc trao đổi được công bố ngày 20/11, Tổng giám đốc PNJ Phan Quốc Công cho biết doanh nghiệp đang có khoảng 17.000 tỷ đồng hàng tồn kho, trong đó khoảng 7.000 tỷ đồng là kim cương và trang sức kim cương chậm luân chuyển.

Lượng kim cương này chiếm khoảng 41% tổng giá trị hàng tồn kho mà lãnh đạo doanh nghiệp ước tính. Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10, ông Công cũng đề cập đến sự khác biệt về khả năng luân chuyển giữa vàng và kim cương.

Theo giải thích của Tổng giám đốc PNJ, doanh nghiệp ưu tiên rút ngắn thời gian thanh toán đối với sản phẩm vàng bởi đây là nhóm hàng có vòng quay nhanh và tạo doanh số.

Ngược lại, lượng kim cương tồn kho của PNJ hiện đủ để bán trong nhiều năm. Vì vậy, doanh nghiệp đang tập trung vào các giải pháp đưa kim cương ra thị trường với mức giá dễ được chấp nhận hơn, sử dụng chính sản phẩm kim cương để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi của khách hàng và từng bước giảm lượng hàng tồn kho.

Tại đại hội cổ đông tháng 10, Tổng giám đốc PNJ từng cho biết tổng giá trị lũy kế các hóa đơn thuộc diện áp dụng chính sách thu đổi lên tới khoảng 21.000 tỷ đồng, vượt xa khả năng huy động vốn bằng tiền của doanh nghiệp.

Theo tính toán được ông Công đưa ra, ngay cả trong kịch bản 80% khách hàng chấp nhận chuyển đổi sang các sản phẩm hiện có, PNJ vẫn cần huy động khoảng 8.000 tỷ đồng. Nhu cầu vốn có thể lớn hơn nếu tỷ lệ khách hàng lựa chọn chuyển đổi thấp hơn giả định. Tỷ lệ khách hàng lựa chọn nhận tiền hay tiếp tục chuyển đổi sang sản phẩm khác là một biến số quan trọng đối với khả năng cân đối dòng tiền của PNJ.

Trong thông báo áp dụng từ ngày 21/11, PNJ tiếp tục khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với khách hàng. Doanh nghiệp đồng thời cho phép khách hàng kết hợp linh hoạt giữa phương án chuyển đổi sản phẩm và nhận tiền.