Theo kế hoạch thanh tra năm 2027, Thanh tra Chính phủ dự kiến tiến hành thanh tra tại 5 doanh nghiệp kinh doanh xổ số, tập trung vào công tác quản lý vốn, tài sản và việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Cụ thể, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III) được giao thanh tra việc quản lý vốn và tài sản tại 2 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, gồm Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Long An. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2024 đến 31/12/2026.

Xổ số Kiến thiết TPHCM lãi trước thuế 1.184 tỷ đồng, tăng 22% so với nửa đầu năm ngoái.

Trong khi đó, Cục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Cục IV) sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TPHCM và Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Sóc Trăng. Thời kỳ thanh tra đối với ba doanh nghiệp này là giai đoạn 2025-2026, dự kiến triển khai trong quý III và quý IV/2027.

Ăn nên làm ra

Các doanh nghiệp xổ số nằm trong danh sách thanh tra đợt này đều ăn nên làm ra. Cụ thể, nửa đầu năm nay, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TPHCM ghi nhận doanh thu hơn 8.000 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xổ số đóng góp hơn 97% nguồn thu, phần còn lại đến từ in ấn và cho thuê văn phòng.

Sau khi trừ chi phí, Xổ số Kiến thiết TPHCM lãi trước thuế 1.184 tỷ đồng, tăng 22% so với nửa đầu năm ngoái. Năm nay, Xổ số Kiến thiết TPHCM đặt kế hoạch doanh thu gần 17.320 tỷ đồng, lãi trước thuế dự kiến đạt 2.005 tỷ đồng. Như vậy, Xổ số Kiến thiết TPHCM đã hoàn thành gần 60% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm ngày 30/6, Xổ số Kiến thiết TPHCM đang có khoản tiền nhàn rỗi lên tới gần 2.600 tỷ đồng - gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng - chiếm tới 81% tổng tài sản.

Với kết quả trên, Xổ số kiến thiết TPHCM hiện đã dẫn đầu về doanh thu và lợi nhuận, thậm chí gấp 2-3 lần nhiều doanh nghiệp cùng ngành ở phía Nam.

Còn ở năm 2025, mảng kinh doanh xổ số của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TPHCM đóng góp hơn 12.060 tỷ đồng, tức chiếm 98% cơ cấu doanh thu thuần. 2% khoản thu còn lại của doanh nghiệp này đến từ in ấn và cho thuê văn phòng.

Đáng chú ý, dù doanh thu thuần tăng trưởng mạnh nhưng Xổ số Kiến thiết TPHCM báo lãi trước thuế năm 2025 lại giảm mạnh. Cụ thể, Xổ số Kiến thiết TPHCM lãi ròng gần 1.570 tỷ đồng trong năm 2025, trong khi cùng kỳ hơn 1.780 tỷ. Tuy nhiên, lợi nhuận năm 2025 cũng là mức cao thứ hai trong lịch sử hoạt động, giúp Xổ số Kiến thiết TPHCM duy trì chuỗi lãi nghìn tỷ 9 năm liên tiếp.

Nửa đầu năm 2026, Xổ số Kiến thiết Tây Ninh đạt doanh thu 3.671 tỷ đồng, lãi sau thuế 481 tỷ đồng. Ảnh: Internet.

Xổ số kiến thiết TPHCM là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND TPHCM. Tính đến cuối năm 2025, công ty có tổng tài sản gần 2.900 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu khoảng 1.300 tỷ đồng.

Tương tự, nửa đầu năm nay, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tây Ninh đạt doanh thu 3.671 tỷ đồng, lãi sau thuế 481 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Long An doanh thu hơn 3.616 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 462 tỷ đồng. So với cùng kỳ, lợi nhuận 6 tháng 2026 của Xổ số Kiến thiết Long An giảm gần 9%, chủ yếu do không còn khoản thu nhập khác như cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, chi phí trả thưởng của 2 công ty xổ số trên cũng tăng mạnh. Cụ thể, chi phí trả thưởng Xổ số Kiến thiết Tây Ninh vọt lên gần 1.914 tỷ đồng, tăng gần 219 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Còn với Xổ số Kiến thiết Long An, chi phí trả thưởng cũng đạt hơn 1.912 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ khoảng 1.687 tỷ đồng.

Tiêu thụ vé xổ số truyền thống gần như kịch trần

Báo cáo tài chính nửa đầu năm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng cho thấy, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 3.490 tỷ đồng (bán vé số), doanh thu tài chính hơn 7 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế hơn 477 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 382 tỷ đồng. Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp nửa đầu năm hơn 48 tỷ đồng.

Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng có tổng số 86 lao động. Ảnh: XSKTST.

Tại báo cáo về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025, Xổ số Sóc Trăng cho biết, cả năm vừa qua, công ty phát hành gần 728 triệu vé số truyền thống, mang về tổng doanh thu 7.279 tỷ đồng, vượt hơn 4,4% kế hoạch năm và tăng gần 13% so với năm 2024.

Công ty nộp ngân sách nhà nước 2.321 tỷ đồng, vượt 4,5% kế hoạch và tăng hơn 7% so với năm 2024.

Lợi nhuận trước thuế 989 tỷ đồng, đạt 9% kế hoạch và tăng gần 17% so với năm trước đó; lợi nhuận sau thuế 792 tỷ đồng.

Công ty có tổng số 86 lao động, tổng quỹ lương 33,9 tỷ đồng.

Đánh giá năm 2025, Xổ số Sóc Trăng cho rằng hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết tiếp tục có sự tăng trưởng và phát triển, sức mua trên thị trường vé xổ số kiến thiết vẫn ở mức cao. Tỷ lệ tiêu thụ, doanh số tiêu thụ vé xổ số truyền thống đạt rất cao, gần như kịch trần (tiêu thụ 100% vé số phát hành).

Công ty Xổ số Sóc Trăng là loại hình doanh nghiệp 100% vốn nhà nước độc lập, không có công ty con trực thuộc.

Công ty chỉ có 1 khoản đầu tư duy nhất là vào Công ty CP In số 7 TPHCM từ năm 2014, với số vốn đầu tư hơn 4,45 tỷ đồng, cổ tức năm 2025 được chia hơn 1 tỷ đồng (tỷ lệ hơn 24%)