Vừa mua xong căn hộ cũ ở TPHCM, người phụ nữ giật mình khi thấy giá rao bán mới

Chung cư cũ tăng giá từng năm

Vài năm gần đây, khi nguồn cung nhà ở mới tại khu vực nội thành TPHCM trở nên khan hiếm và giá bán liên tục lập đỉnh, thị trường giao dịch căn hộ tại các chung cư cũ vẫn rất nhộn nhịp, giá bán tăng nhanh.

Chia sẻ với PV VietNamNet, bà Bích Thủy (ngụ phường Hiệp Bình) cho biết vợ chồng bà vừa mua một căn hộ diện tích 98m2 tại chung cư Mỹ Long (đường số 18, phường Hiệp Bình) với giá 3,4 tỷ đồng.

Theo bà Thủy, căn hộ vừa mua đã có sổ hồng, nằm trong một chung cư được xây dựng cách đây 15 năm. Người bán là chủ sở hữu thứ hai, đã mua lại căn hộ này từ chủ đầu tiên cách đây 10 năm với giá 1,8 tỷ đồng.

“Căn hộ tuy cũ nhưng vị trí rất thuận tiện, gần trung tâm. Vì không đủ tiền mua mới, vợ chồng tôi tìm căn hộ đã có sổ hồng để dễ vay thêm ngân hàng”, bà Thủy nói.

Bà chia sẻ, chỉ một tháng sau khi mua, một căn hộ cùng diện tích trong chung cư này được rao bán với giá lên tới 3,6 tỷ đồng. Điều đó khiến bà lo nếu ai còn chần chừ, giá sẽ tiếp tục tăng và cơ hội mua nhà sẽ vuột mất.

Cách đó không xa, chung cư Mỹ Kim (đường số 19, phường Hiệp Bình) cũng thuộc loại chung cư cũ, bàn giao nhà từ năm 2011.

Khảo sát của phóng viên cho thấy, cách đây 3 năm, căn hộ diện tích 75m2 tại đây có giá khoảng 2,4 tỷ đồng. Hiện giá bán các căn hộ 2 phòng ngủ đã tăng lên 2,8 tỷ đồng, thậm chí có căn rao 3 tỷ đồng.

“Kể từ khi có đại lộ Phạm Văn Đồng và trung tâm thương mại gần đây đi vào hoạt động, giá căn hộ tại chung cư tăng đều theo từng năm. Nhiều người vẫn tìm mua vì vị trí thuận lợi”, một cư dân Mỹ Kim chia sẻ.

Giá bán căn hộ thứ cấp trung bình tại TPHCM chạm mốc 100 triệu đồng/m2. Ảnh: Anh Phương

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, mức độ tăng giá chung cư cũ dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua TP Thủ Đức, ngày càng rõ rệt. Điểm chung của các căn hộ này là đều đã có sổ hồng.

Đơn cử, năm ngoái, căn hộ 2 phòng ngủ tại chung cư Mỹ An (đường số 20, phường Hiệp Bình) được bán với giá 2,6 tỷ đồng, hiện thị trường giao dịch quanh mức 3 tỷ đồng.

Tại chung cư Tecco Linh Đông (đường Linh Đông, phường Hiệp Bình), năm 2022, giá căn hộ 3 phòng ngủ là 3,2 tỷ đồng. Gần đây, một căn hộ 3 phòng ngủ đã được giao dịch thành công ở mức 3,6 tỷ đồng. Chung cư này được bàn giao cách đây 13 năm.

Giá căn hộ thứ cấp chạm mốc 100 triệu đồng/m2

Theo thống kê của JLL Việt Nam, giá bán căn hộ trên thị trường thứ cấp (người mua bán lại) trong quý II/2025 tại TPHCM đạt trung bình gần 100 triệu đồng/m2, tăng lần lượt 1,7% so với quý trước và 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mức giá này chủ yếu ghi nhận ở các chung cư khu nội thành, khu Nam Sài Gòn và TP Thủ Đức (cũ). Đơn vị nghiên cứu này cho rằng, giá căn hộ thứ cấp tăng do tác động từ tốc độ tăng giá ở thị trường sơ cấp (chủ đầu tư bán ra).

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, nhận định, giá căn hộ thứ cấp tại TPHCM tăng mạnh xuất phát từ việc nguồn cung sơ cấp sụt giảm liên tục trong vài năm qua. Tình trạng này khiến người mua chuyển hướng sang thị trường thứ cấp, đẩy mặt bằng giá lên cao.

Đại diện CBRE cho rằng, dù giá bán cao hơn trước, các căn hộ đã bàn giao, pháp lý rõ ràng và vị trí tốt vẫn được tìm mua. Tâm lý kỳ vọng chính sách tín dụng nới lỏng và lãi suất giảm cũng khiến nhiều chủ nhà chọn giữ lại thay vì bán, làm nguồn cung thứ cấp giảm. Người mua có nhu cầu ở thực buộc phải trả giá cao hơn để sở hữu căn hộ phù hợp.

Theo giảng viên Trần Nguyên Đán (Trường Đại học Kinh tế TPHCM), so với thu nhập bình quân đầu người, giá bất động sản tại Việt Nam, đặc biệt ở các thành phố lớn, đang ở mức cao bất thường.

Khi lãi suất vay thấp, một người có thu nhập tốt có thể trả hết tiền mua nhà trong khoảng 20 năm. Tuy nhiên, với mức thu nhập trung bình 20 triệu đồng/tháng, người dân ở TPHCM hay Hà Nội có thể phải mất tới 100 năm mới mua được nhà.

Giá nhà cao một phần do khi mở bán, nhiều chủ đầu tư tập trung kích thích thị trường đầu cơ thay vì hướng tới người mua ở thực. Điều này làm méo mó thị trường, đẩy giá nhà tăng cao và khiến người có thu nhập trung bình khó tiếp cận.