Giá chung cư tại Hà Nội và Tp.HCM đạt mức cao nhất gần một thập kỷ.

Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin nhà ở và thị trường bất động sản quý II/2025, qua đó cho thấy thị trường tiếp tục trong trạng thái giằng co khi nguồn cung dần cải thiện, nhưng lực cầu chưa hồi phục rõ nét.

Nhà ở xã hội có nhiều dấu hiệu khả quan

Trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi sau giai đoạn khó khăn, thị trường bất động sản quý II/2025 đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là ở các phân khúc nhà ở xã hội và đất nền – những lĩnh vực đáp ứng nhu cầu thực của người dân.

Trong quý này, tổng cộng có 58 dự án được cấp phép mới với quy mô hơn 16.600 căn/lô nền, tăng 28,9% so với quý I/2025; hơn 1.500 dự án đang triển khai xây dựng với quy mô hơn 544.000 căn/lô nền; và 157 dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, tăng mạnh so với quý trước.

Phân khúc nhà ở thương mại tiếp tục giữ vai trò chủ lực với 22 dự án mới được cấp phép (4.425 căn), tập trung nhiều ở miền Bắc (11 dự án), miền Trung (7 dự án) và miền Nam (4 dự án).

Hiện có 899 dự án đang triển khai với tổng quy mô hơn 398.000 căn, bao gồm cả chung cư và nhà ở riêng lẻ. Bên cạnh đó, 87 dự án với gần 21.000 căn đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, tăng 19,2% so với quý trước và 45,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Phân khúc nhà ở xã hội có nhiều dấu hiệu khả quan khi Bộ Xây dựng tiếp tục kiểm tra, đôn đốc triển khai đề án 1 triệu căn giai đoạn 2021 - 2030. Tính đến hết tháng 6/2025, cả nước đã có 692 dự án được triển khai, tương đương hơn 633.000 căn, đạt gần 60% chỉ tiêu đề ra.

Phân khúc nhà ở xã hội có nhiều dấu hiệu khả quan khi Bộ Xây dựng tiếp tục kiểm tra, đôn đốc triển khai đề án 1 triệu căn.

Chỉ tính riêng trong quý II/2025, có 16 dự án được cấp phép hoặc khởi công mới với quy mô 9.544 căn, và 32 dự án đã hoàn thành (hoàn toàn hoặc một phần) với khoảng 26.528 căn.

Phân khúc đất nền có hạ tầng, tức các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở, cũng có bước tăng trưởng rõ rệt.

Cụ thể, có 20 dự án mới được cấp phép với quy mô 2.658 lô nền, tăng tới 81% so với quý I/2025. Hiện có 478 dự án đang triển khai (trên 19.550 lô nền), và 38 dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh với 4.802 lô nền – cao gấp hơn 2 lần so với quý trước.

Đối với các loại hình bất động sản khác, như bất động sản công nghiệp và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, thị trường phản ánh rõ mối tương quan với xu hướng kinh tế vĩ mô như sản xuất, tiêu dùng, đầu tư nước ngoài và du lịch.

Bất động sản khu công nghiệp vẫn giữ được sức hút với tỉ lệ lấp đầy cao: miền Bắc đạt 83% với nguồn cung khoảng 16 ha (tăng 2% so với quý I/2025), miền Nam đạt 92% với 28 ha – tập trung ở các địa phương như Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai.

Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng cũng khởi sắc theo đà phục hồi của ngành du lịch, với nguồn cung khoảng 2.300 sản phẩm condotel, biệt thự, liền kề – gấp đôi so với quý I/2025, tiêu biểu như các dự án Dragon Ocean (Đồ Sơn, Hải Phòng) và Sun Costa Residence.

Tổng thể, thị trường bất động sản quý II/2025 đã có dấu hiệu phục hồi rõ nét về nguồn cung ở nhiều phân khúc, phản ánh nỗ lực của Chính phủ và các địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn và đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân.

Giao dịch cải thiện nhẹ nhưng vẫn thấp

Trong quý II/2025, thị trường bất động sản tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng tích cực với tổng lượng giao dịch đạt khoảng 157.021 giao dịch, tăng 16,6% so với quý I/2025.

Cụ thể, giao dịch căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ đạt 34.461 giao dịch, tăng nhẹ so với quý trước và tăng 33,1% so với cùng kỳ năm trước; trong khi giao dịch đất nền đạt 122.560 giao dịch, tăng 21,3% so với quý I/2025 nhưng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2024.

Tồn kho bất động sản tăng nhẹ lên hơn 25.000 căn/nền, trong đó chung cư tăng mạnh nhất với mức 140,5% so với quý I/2025.

Với các chỉ đạo cụ thể quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và các Bộ ngành địa phương, báo cáo đánh giá tình hình giá bất động sản đã ổn định không còn hiện tượng tăng nóng như cuối năm 2024. Nhìn chung, giá bất động sản, nhà ở tại các địa phương cơ bản ổn định, một số khu vực dự án có mức tăng nhẹ so với quý I/2025.

Trong đó, giá căn hộ chung cư tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh đạt mức cao nhất gần một thập kỷ, Hà Nội tăng khoảng 5,6% so với quý trước, còn Tp.Hồ Chí Minh giữ mức ổn định.

Giá chung cư tại Hà Nội và Tp.HCM đạt mức cao nhất gần một thập kỷ.

Tại Hà Nội, giá bán trung bình trên thị trường quý II/2025 đạt 80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với quý trước (tăng 33% so với cùng kỳ), trong khi đó, giá căn hộ trung bình tại Tp.HCM đạt 89 triệu đồng/m2, không có nhiều biến động so với quý trước (tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm trước).

Giá thứ cấp cũng tăng mạnh, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng phát triển hoặc dự án đã bàn giao. Nguyên nhân chính của xu hướng này bao gồm khan hiếm quỹ đất, chi phí đầu vào tăng cao, quy trình pháp lý chậm và kỳ vọng cao từ phía chủ đầu tư...

Giá biệt thự, nhà liền kề cũng tăng nhẹ ở nhiều địa phương, đặc biệt tại Tp.Hồ Chí Minh và Khánh Hòa.

Giá đất nền sau cơn sốt cục bộ đầu năm đã được kiểm soát, hiện tăng nhẹ từ 3-5% so với quý I/2025.

Giá thuê văn phòng tại Hà Nội và Tp.HCM cơ bản ổn định, Tp.HCM có mức tăng nhẹ khoảng 1%. Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng giữ giá ổn định, trong khi giá biệt thự nghỉ dưỡng có xu hướng tăng nhẹ tại một số dự án.

Giá thuê bất động sản công nghiệp không biến động nhiều, với miền Bắc có mức tăng nhẹ và tỉ lệ lấp đầy cao, tiếp tục thu hút nhu cầu nhờ hạ tầng được cải thiện.

Tổng thể, thị trường bất động sản quý II/2025 duy trì ổn định, tăng trưởng nhẹ và có sự phân hóa rõ nét theo từng phân khúc và khu vực.