Hà Nội sắp bán chung cư từ 18 triệu/m2, ai không phải bốc thăm giành suất mua?

Từ nay đến cuối năm, nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội dự kiến đủ điều kiện mở bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua hoặc thuê mua, với mức giá dao động từ hơn 18 đến 27 triệu đồng/m2.

Với giá thấp hơn 2-3 lần so với mặt bằng chung cư hiện nay, thông tin về thủ tục mua nhà ở xã hội được nhiều người quan tâm.

Một công dân đặt câu hỏi dựa trên điểm đ, khoản 1, Điều 79 Luật Nhà ở 2023. Theo đó, ngoài 12 nhóm đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, pháp luật còn quy định 5 nhóm được ưu tiên, gồm: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư theo hình thức mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội và nữ giới.

Trường hợp một đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì được hưởng một chính sách hỗ trợ mức cao nhất. Trường hợp có nhiều đối tượng cùng đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện mua nhà ở xã hội thì chủ đầu tư sẽ xét duyệt theo thứ tự ưu tiên nêu trên.

Theo quy định trên, công dân thắc mắc, đối tượng "nữ giới" trong trường hợp này được hiểu như thế nào? Là mọi phụ nữ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, hay chỉ phụ nữ độc thân, hay chỉ áp dụng với phụ nữ thuộc các nhóm ưu tiên khác như người có công, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư...?”.

Năm 2023, 1.300 khách hàng tham gia bốc thăm chọn 149 suất mua nhà tại dự án nhà ở xã hội ở Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Xây dựng cho biết, tại điểm đ khoản 1 Điều 79 Luật Nhà ở năm 2023 có quy định: Trường hợp các đối tượng có cùng tiêu chuẩn và điều kiện thì thực hiện hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên trước đối với: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư theo hình thức mua, thuê mua nhà ở xã hội, nữ giới.

Tại khoản 2 Điều 38 Nghị định số 100/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội nêu rõ: Danh sách của nhóm đối tượng ưu tiên được sắp xếp theo thứ tự theo thời điểm nộp hồ sơ. Các căn hộ dành cho các đối tượng ưu tiên được bố trí theo thứ tự của danh sách ưu tiên cho đến khi hết, các đối tượng còn lại được tiếp tục tham gia bốc thăm.

Điều 29 và Điều 30 Nghị định số 100/2024 quy định cụ thể về điều kiện về nhà ở và thu nhập của người đăng ký mua nhà ở xã hội cho cả trường hợp người đăng ký mua là độc thân và người đăng ký mua đã kết hôn theo quy định của pháp luật.

Tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 100/2024 quy định về Đơn đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội. Trong đó phần nội dung kê khai thông tin của người đứng đơn có nội dung cụ thể về họ và tên, mức thu nhập hàng tháng...

Căn cứ các quy định nêu trên, Bộ Xây dựng cho biết: pháp luật hiện hành chỉ quy định thứ tự ưu tiên, cách xác định danh sách và phân bổ căn hộ theo danh sách đó. Trong đó, nữ giới là thứ tự ưu tiên số 5 trong danh sách 5 nhóm đối tượng được ưu tiên.

"Pháp luật không phân biệt người đứng đơn là nữ giới độc thân hay đã kết hôn. Dù thuộc trường hợp nào, người đăng ký mua nhà ở xã hội đều phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở và thu nhập theo Điều 29 và Điều 30 Nghị định 100/2024", Bộ Xây dựng nhấn mạnh.