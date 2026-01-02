Vũ công ballet thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới

Theo Forbes, làn sóng công nghệ đã tạo ra một hiện tượng chưa từng có: 11 trong số 13 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm nay gia nhập "câu lạc bộ 10 chữ số" chỉ trong ba tháng qua. Đa phần họ giàu lên nhờ các startup trí tuệ nhân tạo (AI).

Nổi bật nhất trong danh sách là Luana Lopes Lara, 29 tuổi, cô gái gốc Brazil vừa trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Đầu tháng 12, tài sản của Lopes Lara chạm mốc 1,3 tỷ USD sau khi Kalshi - startup dự đoán thị trường do cô đồng sáng lập - được định giá 11 tỷ USD.

Nhà đồng sáng lập Kalshi Luana Lopes Lara. Ảnh: Linkedin Luana Lopes Lara

Khác với hình dung về các "mọt sách" công nghệ, Lopes Lara có xuất phát điểm là một vũ công ballet. Cô sinh ra tại Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brazil, trong một gia đình có mẹ là giáo viên toán, cha là kỹ sư điện. Thời niên thiếu của Lara là những ngày khổ luyện ở Trường Nhà hát Bolshoi Brazil (chi nhánh duy nhất của trường ballet Nga danh tiếng bên ngoài Moskva). Đây là giai đoạn trui rèn nên tính cách của cô với lịch trình học văn hóa buổi sáng và tập múa từ chiều đến 9 giờ tối.

Sau khi tốt nghiệp, Lara có 9 tháng làm vũ công ballet chuyên nghiệp tại Nhà hát Salzburger Landestheater (Áo). Tuy nhiên, cô sớm nhận ra mình muốn tạo ra những tác động lớn hơn mang tính lịch sử thay vì chỉ biểu diễn trên sân khấu. Cô quyết định thi vào Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), tốt nghiệp ngành Khoa học Máy tính và Toán học, sau đó hoàn thành bằng Thạc sĩ Kỹ thuật (Master of Engineering). Trước khi vào MIT, Lara từng giành huy chương Vàng Olympic Thiên văn học Brazil và huy chương Đồng Olympic Toán học bang Santa Catarina.

Trong thời gian thực tập tại các quỹ đầu tư hàng đầu như Citadel Securities và Bridgewater Associates, Luana và bạn học Tarek Mansour nhận thấy một nghịch lý: Các nhà đầu tư thường đưa ra quyết định dựa trên dự đoán về các sự kiện tương lai (như Brexit, bầu cử), nhưng không có công cụ tài chính trực tiếp nào để giao dịch chính các sự kiện đó.

Họ quyết định tạo ra một sàn giao dịch nơi "sự kiện" được coi như một loại tài sản. Ví dụ, thay vì mua cổ phiếu Apple và hy vọng nó tăng khi ra mắt mẫu iPhone mới, nhà đầu tư có thể đặt cược trực tiếp vào việc "Doanh số iPhone có đạt X triệu bản không?".

Sau màn gọi vốn thành công tại vườn ươm khởi nghiệp Y Combinator, năm 2019 Kalshi ra đời. Nhưng điều khiến Luana trở nên đặc biệt trong giới startup không chỉ là việc gọi vốn, mà là sự kiên trì trong cuộc chiến pháp lý.

Kalshi không chọn con đường hoạt động "chui" (dưới hình thức cờ bạc) hay tiền điện tử (crypto) để né luật. Luana và Tarek chọn con đường khó nhất: Xin cấp phép chính thức từ liên bang. Cô đã dành nhiều năm đầu sự nghiệp để làm việc với luật sư và các nhà chức trách tại Washington D.C.

Tháng 11/2023, Kalshi quyết định kiện Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC). Tháng 9/2024, một thẩm phán liên bang tại Washington D.C. đã ra phán quyết bác bỏ lệnh cấm của CFTC đối với các hợp đồng dự đoán bầu cử của Kalshi. Chiến thắng này mở đường cho việc hợp pháp hóa các thị trường dự đoán bầu cử tại Mỹ - một yếu tố then chốt giúp định giá công ty tăng vọt lên 11 tỷ USD vào cuối năm 2025.

Với việc sở hữu khoảng 12% cổ phần mỗi người, cả Lopes Lara và Mansour đều chính thức trở thành tỷ phú khi công ty gọi vốn thành công một tỷ USD vào đầu tháng này.

Ngoài Lopes Lara, "cơn sốt" AI cũng tạo ra hàng loạt tỷ phú Gen Z khác với tốc độ chóng mặt.

Fabian Hedin, đồng sáng lập Lovable, trở thành tỷ phú nhờ trào lưu "vibe coding" (lập trình bằng cảm xúc/ngôn ngữ tự nhiên). Sualeh Asif (25 tuổi), đồng sáng lập Anysphere, cũng sở hữu khối tài sản khổng lồ khi công cụ hỗ trợ lập trình Cursor của nhóm được định giá tới 29,3 tỷ USD.

Hay như Adarsh Hiremath và Surya Midha, đôi bạn 22 tuổi, đã đưa Mercor trở thành cầu nối tỷ đô giữa nhân tài và các phòng thí nghiệm AI tại Thung lũng Silicon.

Thực tế này tạo nên một bức tranh đối lập thú vị của năm 2025: Trong khi nhiều Gen Z đang chật vật tìm việc vì sự cạnh tranh của máy móc, thì một nhóm khác lại tận dụng chính làn sóng này để xây dựng đế chế tỷ đô nhanh hơn bất kỳ thế hệ nào trước đó.