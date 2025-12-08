Hàng loạt tỷ phú công nghệ giàu lên, bất ngờ tài sản Bill Gates

Loạt tỷ phú công nghệ giàu lên

Elon Musk tiếp tục dẫn đầu danh sách người giàu nhất thế giới với tài sản đạt 491,9 tỷ USD, tăng gần 150 tỷ USD chỉ trong 9 tháng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ cổ phiếu Tesla tăng hơn 70%, phản ánh kỳ vọng mạnh mẽ vào vai trò của Tesla trong AI và xe điện.Sự bứt phá này giúp riêng Musk đóng góp gần 1/4 tổng mức tăng của 10 tỷ phú công nghệ giàu nhất toàn cầu.

Cặp đồng sáng lập Alphabet ghi nhận mức tăng tài sản lần lượt 118,2 tỷ USD và 103,9 tỷ USD, nằm trong nhóm tăng mạnh nhất. Cổ phiếu Alphabet tăng hơn 80% nhờ tăng trưởng doanh thu, đột phá AI và thương vụ thâu tóm Wiz trị giá 32 tỷ USD chuẩn bị hoàn tất.Tài sản của Page và Brin phản ánh vai trò của Alphabet trong cuộc đua AI toàn cầu, đặc biệt ở mảng cloud và quảng cáo.

Larry Ellison bổ sung thêm 67,6 tỷ USD vào tài sản cá nhân, nâng tổng tài sản lên 259,6 tỷ USD. Cổ phiếu Oracle tăng gần 34% nhờ nhu cầu mạnh ở phần mềm doanh nghiệp, dịch vụ AI và điện toán đám mây. Dù mức tăng không “khủng” như Musk hay Page, Ellison vẫn thăng hạng trong nhóm tỷ phú công nghệ nhờ sự ổn định của Oracle trong bối cảnh AI tái định hình lĩnh vực doanh nghiệp.

Jeff Bezos có thêm 28,9 tỷ USD, đạt 243,9 tỷ USD. Amazon tăng gần 17% giá cổ phiếu nhờ cải thiện biên lợi nhuận bán lẻ, tăng trưởng cloud và đầu tư mạnh vào hạ tầng AI. Tuy nhiên, mức tăng này “khiêm tốn” so với các đối thủ hưởng lợi trực tiếp từ AI, khiến Bezos tụt 1 bậc trong xếp hạng người giàu nhất.

Mark Zuckerberg chứng kiến mức tăng khiêm tốn 3,4 tỷ USD, đạt 219,4 tỷ USD. Cổ phiếu Meta chỉ nhích nhẹ hơn 2%, trái ngược với đà tăng mạnh của những công ty công nghệ lớn khác.Do tăng trưởng chậm, Zuckerberg rơi 4 bậc trên bảng xếp hạng, dù Meta vẫn nằm trong nhóm công ty dẫn đầu về AI và nền tảng xã hội.

CEO Nvidia Jensen Huang tăng thêm 57,3 tỷ USD, nâng tổng tài sản lên 156 tỷ USD. Nvidia trải qua giai đoạn bùng nổ khi nhu cầu GPU và hệ thống AI tăng vượt dự báo, đẩy giá cổ phiếu tăng gần 60%. Nvidia trở thành trung tâm của cuộc đua AI toàn cầu, đưa Huang thăng tới 8 bậc trong bảng xếp hạng tỷ phú.

Michael Dell tăng thêm 50,3 tỷ USD, nâng tài sản lên 148 tỷ USD. Cổ phiếu Dell Technologies tăng hơn 46% nhờ nhu cầu cao với máy chủ tối ưu hóa AI và thiết bị doanh nghiệp. Doanh thu 9 tháng đầu năm của Dell tăng 12%, phản ánh rõ xu hướng mở rộng năng lực tính toán của các tập đoàn toàn cầu.

Steve Ballmer thêm 27,8 tỷ USD, nâng tài sản lên 145,8 tỷ USD. Microsoft tăng hơn 21% nhờ chiến lược AI toàn diện, từ Windows, Office đến Azure. Là cổ đông cá nhân lớn nhất của Microsoft, Ballmer hưởng lợi trực tiếp từ đà tăng giá cổ phiếu trong bối cảnh AI trở thành trụ cột doanh thu mới.

Bill Gates là tỷ phú duy nhất trong top 10 có tài sản giảm sút

Bill Gates là người duy nhất trong top 10 sụt giảm tài sản

Tài sản của Bill Gates giảm 3,7 tỷ USD xuống còn 104,3 tỷ USD – mức giảm duy nhất trong nhóm 10 tỷ phú công nghệ hàng đầu. Nguyên nhân chính là ông đã bán phần lớn cổ phiếu Microsoft để phục vụ hoạt động từ thiện, khiến mức độ hưởng lợi từ đà tăng AI thấp hơn đáng kể.Nếu còn giữ toàn bộ cổ phần Microsoft, Gates thậm chí có thể trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên. Tuy nhiên ông vẫn kiên định với cam kết cho đi gần hết tài sản trước năm 2045.