Những người nắm giữ 2,4 nghìn tỷ USD của thế giới

Sự thay đổi lớn nhất đến từ cuộc đua AI toàn cầu. Việc Google tung ra mô hình Gemini 3 đã kéo cổ phiếu Alphabet tăng mạnh 14%, giúp tài sản của Larry Page tăng thêm 30 tỷ USD chỉ trong một tháng và đưa ông lần đầu tiên lên vị trí giàu thứ hai thế giới.

Ngược lại, cổ phiếu Oracle giảm tới 23%, khiến tài sản của Larry Ellison bốc hơi 67 tỷ USD – mức giảm lớn nhất trong tháng. Nvidia cũng chịu áp lực khi cổ phiếu giảm 13%, khiến Jensen Huang mất 22 tỷ USD nhưng vẫn giữ vị trí số 8.

Tổng cộng, 7/10 tỷ phú giàu nhất đã thay đổi thứ hạng trong tháng qua, phản ánh sự dịch chuyển nhanh chóng trong ngành công nghệ, đặc biệt là AI.

Tổng giá trị tài sản của 10 người giàu nhất thế giới là 2,4 nghìn tỷ đô la, tương đương với tháng trước.

Ai là người giàu nhất thế giới ở thời điểm 1/12/2025?

Elon Musk tiếp tục đứng đầu với tài sản ước tính 483 tỷ USD, bất chấp cổ phiếu Tesla giảm 6% và ông mất 15 tỷ USD trong tháng. Musk là CEO của Tesla và SpaceX, đồng thời là chủ tịch kiêm giám đốc kỹ thuật của xAI Holdings.

Một yếu tố quan trọng giúp Musk duy trì ngôi đầu là gói lương thưởng khổng lồ mà cổ đông Tesla phê duyệt, có thể mang lại cho ông tới 1.000 tỷ USD cổ phiếu nếu Tesla đạt các mục tiêu siêu tham vọng trong 10 năm tới. Bên cạnh đó, SpaceX tiếp tục tăng giá trị, đạt mức 400 tỷ USD trong giao dịch tháng 8/2025.

Dù là người “mất nhiều nhất” trong top 3 tháng này, Musk vẫn dẫn đầu với khoảng cách rất xa so với nhóm phía sau.

Điều gì giúp Larry Page vượt lên trở thành người giàu thứ hai?

Cú bứt phá đến từ cổ phiếu Alphabet, tăng mạnh sau khi ra mắt Gemini 3 – mô hình AI được đánh giá vượt trội. Nhờ đó, tài sản của Page tăng lên 262 tỷ USD, vượt cả Larry Ellison và Jeff Bezos.

Page vẫn là cổ đông kiểm soát quan trọng của Alphabet và đang được cho là âm thầm thành lập startup AI mới mang tên Dynatomics. Năm 2024–2025 cũng chứng kiến hàng loạt diễn biến pháp lý xoay quanh Google, trong đó vụ kiện chống độc quyền liên quan đến trình duyệt Chrome cuối cùng đã có kết quả có lợi cho Google.

Từ vị trí thứ 7 hồi tháng 3 đến vị trí thứ 2 tháng 12, Page là một trong những trường hợp tăng tài sản nhanh nhất trong top 10 năm nay.

Jeff Bezos đang ở đâu trong bảng xếp hạng năm nay?

Jeff Bezos hiện có 245 tỷ USD, đứng thứ 4 sau khi tài sản giảm 10 tỷ USD trong tháng vừa qua. Dù đã rời vị trí CEO Amazon từ năm 2021, Bezos đang quay lại điều hành khi tham gia một startup AI mới tên Project Prometheus, đã huy động gần 6 tỷ USD.

Bezos vẫn sở hữu khoảng 8% cổ phần Amazon và tiếp tục đầu tư lớn thông qua Blue Origin và Bezos Expeditions. Khối tài sản của ông biến động theo giá cổ phiếu Amazon, nhưng vẫn giữ ông ở nhóm 5 người giàu nhất thế giới.

Mặc dù không còn dẫn đầu như giai đoạn 2018–2021, Bezos vẫn là trụ cột trong ngành thương mại điện tử, AI và vũ trụ tư nhân.

Sergey Brin đã trở lại Google như thế nào?

Khác với Larry Page, Sergey Brin gần đây xuất hiện nhiều hơn trong mảng chiến lược AI của Alphabet. Ông đóng góp trực tiếp vào Gemini và được liệt kê là “core contributor” trong phiên bản phát hành tháng 12.

Tài sản của Brin tăng thêm 27 tỷ USD, lên 242 tỷ USD – giúp ông đứng thứ 5. Brin cũng tích cực hoạt động từ thiện, trong tháng 11 đã tặng 1,1 tỷ USD cổ phiếu Alphabet, chủ yếu cho tổ chức Catalyst4 do ông thành lập.

Sự trở lại của Brin cho thấy Google đang huy động tối đa nguồn lực nội bộ để cạnh tranh trong cuộc đua AI.

Top 10 người giàu nhất thế giới (1/12/2025)

(Theo Forbes, tổng tài sản nhóm: 2.4 nghìn tỷ USD)

Elon Musk – 483 tỷ USD

Larry Page – 262 tỷ USD

Larry Ellison – 253 tỷ USD

Jeff Bezos – 245 tỷ USD

Sergey Brin – 242 tỷ USD

Mark Zuckerberg – 222 tỷ USD

Bernard Arnault – 190 tỷ USD

Jensen Huang – 154 tỷ USD

Michael Dell – 152,1 tỷ USD

Warren Buffett – 151,9 tỷ USD