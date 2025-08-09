Vốn hóa Apple tăng 400 tỷ USD sau chuyến thăm Nhà Trắng của Tim Cook

Tuần vừa qua, cổ phiếu Apple đã tăng 13%, kết thúc phiên thứ Sáu ở mức 229,35 USD/cổ phiếu, đánh dấu mức tăng tuần lớn nhất kể từ tháng 7/2020. Mức tăng này giúp vốn hóa “Táo khuyết” cộng thêm hơn 400 tỷ USD, nâng tổng giá trị thị trường lên 3,4 nghìn tỷ USD. Hiện Apple là công ty giá trị lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Nvidia và Microsoft, vượt trên Alphabet và Amazon.

Nguyên nhân chính đến từ sự kiện ngày thứ Tư, khi CEO Tim Cook xuất hiện cùng Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Tại đây, hai bên công bố kế hoạch Apple sẽ chi 100 tỷ USD để mua linh kiện và hợp tác với các công ty Mỹ trong vòng 4 năm tới.

Apple dự kiến tăng mua chip và linh kiện sản xuất tại Mỹ, điều này khiến ông Trump hài lòng và tuyên bố công ty sẽ được miễn các mức thuế nhập khẩu mới có thể áp dụng trong tương lai. Theo ông Trump, chính sách này sẽ giúp Apple tránh được nguy cơ giá chip nhập khẩu bị đội gấp đôi.

Trước đó, giới đầu tư lo ngại các mức thuế của ông Trump có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến lợi nhuận của Apple. Hồi tháng 7, Apple từng cảnh báo chi phí thuế quan có thể vượt 1 tỷ USD trong quý hiện tại nếu chính sách thuế không thay đổi.

Theo chuyên gia Samik Chatterjee của JP Morgan, Apple và Tim Cook đã “thể hiện một bài học mẫu mực về quản lý bất định”, đặc biệt sau nhiều tháng đối mặt nguy cơ thiệt hại từ thuế quan. Ông Chatterjee vẫn giữ đánh giá “tích cực” đối với cổ phiếu Apple.

Cuộc gặp Nhà Trắng diễn ra chỉ hai tuần sau khi Apple công bố kết quả kinh doanh quý 6/2025, với doanh thu tăng 10% và doanh số iPhone tăng 13%. Đây là tín hiệu cho thấy hãng đang phục hồi mạnh mẽ, không chỉ từ hoạt động kinh doanh mà còn nhờ chiến lược chính trị – thương mại khéo léo.