Apple tiếp tục "bơm" thêm 100 tỷ USD vào Mỹ

Theo thông báo từ Nhà Trắng, Apple sẽ đầu tư thêm 100 tỷ USD vào Mỹ để phát triển chương trình "Sản xuất tại Mỹ", nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa các khâu trong chuỗi cung ứng. Cụ thể, nhiều linh kiện quan trọng của iPhone và các sản phẩm Apple khác sẽ được sản xuất ngay trong nước.

Đây là bước tiếp theo trong cam kết 500 tỷ USD mà Giám đốc điều hành Tim Cook đã công bố hồi tháng 2. Khi đó, Apple cho biết sẽ xây một nhà máy mới tại Houston (Texas), mở trung tâm đào tạo tại Michigan và tạo thêm 20.000 việc làm tại Mỹ. Quỹ "Sản xuất tiên tiến" của hãng cũng được tăng gấp đôi lên 10 tỷ USD.

Ngay sau khi thông tin đầu tư mới được Bloomberg đưa tin, cổ phiếu của Apple đã tăng hơn 3%, đạt mức khoảng 210 USD/cổ phiếu.

Tại sao ông Trump lại thúc đẩy mạnh việc sản xuất iPhone tại Mỹ?

Trong phát biểu dự kiến công bố lúc 4:30 chiều (giờ EDT), ông Trump sẽ đưa ra chi tiết kế hoạch đầu tư mới của Apple. Ông khẳng định đây là chiến thắng lớn cho ngành sản xuất trong nước và góp phần bảo vệ an ninh kinh tế cũng như quốc gia của Mỹ.

Ông Trump từng nhiều lần chỉ trích việc Apple sản xuất iPhone tại Ấn Độ hoặc Trung Quốc, thay vì Mỹ. Tháng 5, ông viết trên Truth Social rằng mình đã yêu cầu Apple từ lâu phải đưa nhà máy về Mỹ. Ông cũng cảnh báo rằng nếu Apple không chuyển sản xuất về nước, công ty có thể bị áp thuế nhập khẩu tới 25%.

Tim Cook trong cuộc họp với các nhà phân tích tuần trước đã tiết lộ rằng phần lớn iPhone bán tại Mỹ hiện được sản xuất tại Ấn Độ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Apple sẽ “tối ưu hóa chuỗi cung ứng” và “làm nhiều hơn ở Mỹ trong thời gian tới”.

Động thái từ phía Apple phần nào phản ánh sự đáp trả trước chính sách cứng rắn của ông Trump đối với Ấn Độ. Hôm thứ Tư, ông Trump tuyên bố sẽ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu với hàng hóa từ Ấn Độ lên 50% vì nước này vẫn tiếp tục mua dầu từ Nga.

Apple có dễ dàng chuyển hết sản xuất về Mỹ không?

Việc đưa toàn bộ chuỗi sản xuất iPhone về Mỹ không hề đơn giản. Apple đang phụ thuộc lớn vào mạng lưới nhà cung cấp và nhà máy tại châu Á – đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ – với lợi thế về chi phí và quy mô.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy tái thiết ngành sản xuất công nghệ và giảm phụ thuộc vào nước ngoài, Apple buộc phải có lộ trình điều chỉnh. Việc tăng đầu tư tại Mỹ có thể giúp hãng tránh các rủi ro chính trị, thuế quan và duy trì quan hệ tốt với chính phủ.