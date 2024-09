Apple bốc hơi 100 tỷ USD vốn hóa khi nhu cầu iPhone 16 bị bỏ ngỏ

Cổ phiếu của Apple đã giảm 3% vào ngày thứ Hai, mất đi khoảng 100 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường. Đây là mức giá cổ phiếu thấp nhất của Apple kể từ ngày 9 tháng 8, nguyên nhân xuất phát từ lo ngại về nhu cầu đối với iPhone 16 - chiếc điện thoại được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Những lo ngại này được kích hoạt bởi nhiều báo cáo từ các nhà phân tích theo dõi quá trình đặt hàng trước của iPhone 16. Một trong những báo cáo quan trọng đến từ nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo, ước tính rằng khối lượng đặt hàng trước của iPhone 16 giảm 12,7% so với năm trước, dựa trên phân tích chuỗi cung ứng và dữ liệu giao hàng toàn cầu.

Apple đã ra mắt iPhone 16 vào tuần trước tại trụ sở chính ở Cupertino

Nhiều nhà phân tích khác cũng báo cáo về sự sụt giảm trong nhu cầu đối với dòng iPhone mới. Samik Chatterjee từ JPMorgan cho biết, dữ liệu giao hàng sớm cho thấy nhu cầu đối với iPhone 16 Pro, dòng cao cấp, có dấu hiệu "mềm hơn" so với kỳ vọng. Trong khi đó, Wamsi Mohan từ Bank of America lưu ý rằng thời gian giao hàng của các mẫu iPhone 16 Pro ngắn hơn so với iPhone 15 Pro, đặc biệt là ở thị trường Trung Quốc, điều này có thể là dấu hiệu cho thấy nhu cầu yếu hơn tại khu vực này.

Tuy nhiên, Mohan cũng cảnh báo rằng thời gian giao hàng không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác nhu cầu, vì các yếu tố như chuỗi cung ứng, tồn kho và chiến lược phân bổ sản phẩm cũng có thể ảnh hưởng đến thời gian giao hàng.

Sự lo ngại về nhu cầu yếu tại thị trường Trung Quốc có thể bị phóng đại. Apple đã thông báo rằng tính năng AI mới của iPhone 16 sẽ không có sẵn trong các ngôn ngữ Trung Quốc cho đến năm sau. Điều này có thể trì hoãn các đợt mua hàng liên quan đến tính năng AI tại thị trường Trung Quốc, làm giảm nhu cầu ngay từ ban đầu.

Mặc dù có những lo ngại về thị trường Trung Quốc, Wamsi Mohan vẫn giữ nguyên đánh giá tích cực đối với cổ phiếu Apple, dựa trên chu kỳ nâng cấp iPhone trong nhiều năm tới, đặc biệt với sự xuất hiện của các tính năng AI mới.

