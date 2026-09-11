Vợ cũ tranh chấp khối tài sản 1.264 tỷ đồng với bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Chiều 10/9, TAND Khu vực 2 - TP HCM xét xử vụ tranh chấp tài sản giữa nguyên đơn Vũ Thụy Hồng Ngọc, 48 tuổi, và bị đơn Chiêm Quốc Thái, 52 tuổi.

Theo đại diện của bà Ngọc, hai người đăng ký kết hôn tại Mỹ ngày 1/9/2011, sau đó được ghi chú kết hôn tại Sở Tư pháp TP HCM vào tháng 12/2015.

Ngày 22/12/2015, bà Ngọc khởi kiện yêu cầu ly hôn và chia tài sản chung tại TAND quận 1, nay là TAND Khu vực 1. Do ông Thái cho rằng hai người có tài sản ở nước ngoài, vụ án được chuyển lên TAND TP HCM giải quyết theo thẩm quyền.

Trong khi vụ án tại Việt Nam đang được giải quyết, tháng 7/2016, ông Thái khởi kiện tại Tòa Thượng thẩm bang California, quận Cam, yêu cầu tuyên hôn nhân với bà Ngọc vô hiệu.

Ngày 6/7/2018, tòa án Mỹ ra án lệnh tuyên vô hiệu hôn nhân giữa hai người, đồng thời xác định một số tài sản tại Việt Nam là tài sản riêng của ông Thái.

Án lệnh sau đó bị hủy. Tuy nhiên, do bà Ngọc không thể tham gia tố tụng khi đang bị tạm giam tại Việt Nam, ngày 27/12/2018 tòa án Mỹ khôi phục án lệnh và sau đó tiếp tục cho thi hành.

Bà Ngọc sau đó đề nghị TAND TP HCM không công nhận các án lệnh của tòa án Mỹ tại Việt Nam.

Ngày 29/12/2022, TAND Cấp cao tại TP HCM ra bản án có hiệu lực, chấp nhận một phần yêu cầu của ông Thái về việc không công nhận quan hệ hôn nhân giữa hai người. Tòa đồng thời chấp nhận một phần yêu cầu của bà Ngọc, không công nhận phần giải quyết về tài sản trong án lệnh của tòa án Mỹ.

Cho rằng quan hệ giữa hai người đã chấm dứt nhưng tài sản chưa được phân chia, bà Ngọc sau đó đề nghị tòa giải quyết khối tài sản mà bà xác định là tài sản chung.

Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc tại phiên xét xử năm 2020. Ảnh: Hữu Khoa.

Tranh chấp 24 bất động sản và nhiều tài sản khác

Bà Ngọc yêu cầu chia 24 bất động sản cùng các tài sản khác, tổng giá trị tạm tính hơn 1.264 tỷ đồng.

Trong số này có nhà và quyền sử dụng đất tại số 57 đường số 7, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 cũ, diện tích 1.086 m2.

Bà Ngọc cho biết hai người góp tiền mua tài sản này vào tháng 10/2010 với giá hơn 21 tỷ đồng, trong đó bà góp 6,53 tỷ đồng. Giá trị hiện được bà tạm tính khoảng 150 tỷ đồng.

Các tài sản khác gồm hai căn hộ tại dự án Ngọc Phương Nam, mỗi căn khoảng 2,5 tỷ đồng; hai căn hộ tại dự án Quốc Cường Gia Lai, mỗi căn khoảng 1,8 tỷ đồng; hai căn hộ tại dự án Belleza, mỗi căn khoảng 3,8 tỷ đồng.

Ngoài ra còn có quyền sử dụng hơn 138 m2 đất tại dự án Huy Hoàng, trị giá khoảng 50 tỷ đồng; biệt thự tại Vinhomes Central Park khoảng 120 tỷ đồng cùng nhiều tài sản khác.

Bà Ngọc cho rằng một số tài sản đã được ông Thái chuyển nhượng cho người thân hoặc người khác mà không có sự đồng ý của bà.

Về phương án phân chia, bà Ngọc ban đầu đề nghị được hưởng một nửa giá trị Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ Việt Mỹ, một phần tư giá trị căn biệt thự tại Vinhomes Central Park và một nửa giá trị các tài sản tranh chấp còn lại.

Ông Chiêm Quốc Thái trong lần ra tòa năm 2020. Ảnh: Hữu Khoa

Ông Chiêm Quốc Thái: 'Không tồn tại quan hệ hôn nhân'

Trình bày tại tòa, ông Chiêm Quốc Thái không đồng ý với các yêu cầu khởi kiện của bà Ngọc.

Ông cho rằng giữa hai người chưa từng tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp cũng như quan hệ hôn nhân thực tế. Theo ông, việc này đã được tòa án tại Mỹ ra phán quyết và ông cũng đã hủy di trú hôn nhân tại Việt Nam giữa hai người.

Do không có quan hệ hôn nhân, ông Thái cho rằng không tồn tại quan hệ sở hữu tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Theo ông, nếu giữa hai người chỉ tồn tại quan hệ tranh chấp tài sản chung theo quan hệ dân sự thì bà Ngọc phải chứng minh được việc mình đã bỏ tiền, góp vốn chung.

Ông Thái cho rằng các tài sản tranh chấp đều do ông mua bán, đầu tư, nhận chuyển nhượng và đã được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận hợp pháp.

Ngoài ra, ông yêu cầu bà Ngọc bồi thường hơn 51 tỷ đồng, gồm các khoản tiền ông cho rằng đã nhờ bà đi rút, tiền lãi và khoản bồi thường thiệt hại do việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với các tài khoản ngân hàng.

Tài sản tranh chấp giữa hai bên. Đồ họa: Hải Duyên (sử dụng AI)

Bà Ngọc rút yêu cầu chia bệnh viện và 3 ôtô

Sau phần trình bày của ông Thái, đại diện theo ủy quyền của bà Ngọc xin rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với ba ôtô, trong đó có một chiếc Maybach.

Nguyên đơn đồng thời rút yêu cầu chia tài sản liên quan đến giá trị công ty sở hữu Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ Việt Mỹ.

Đối với yêu cầu phản tố của ông Thái về việc bồi thường số tiền rút từ tài khoản ngân hàng và lãi suất, đại diện bà Ngọc đề nghị HĐXX dừng phiên tòa để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ nhằm xác định có hay không giấy ủy quyền.

Phía bà Ngọc cũng đề nghị xác minh việc ông Thái sử dụng 5 giấy xác nhận độc thân để chuyển nhượng 7 tài sản cho nhiều người.

Ông Thái cho rằng giữa hai người không tồn tại quan hệ hôn nhân nên việc ông xin xác nhận độc thân và chuyển nhượng tài sản không liên quan đến bà Ngọc.

Trong phần xét hỏi, HĐXX và đại diện VKS làm rõ quá trình hình thành khối tài sản tranh chấp, căn cứ đối với các yêu cầu khởi kiện và xác nhận lại từng yêu cầu của các bên.

Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng còn nhiều tài liệu, chứng cứ cần được làm rõ nên đề nghị HĐXX tạm dừng phiên tòa. Sau khi hội ý, HĐXX chấp nhận đề nghị này.

Phiên tòa dự kiến được mở lại ngày 29/9.