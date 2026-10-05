Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max giảm sốc, rẻ chưa từng có

Theo Tạp chí công nghệ Techz, bước sang tháng 10, thị trường smartphone ghi nhận sự ổn định về giá bán iPhone 16 Series. Dưới đây là tổng hợp bảng giá tham khảo về iPhone 16 giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.

Giá iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max 256GB: 30.99 triệu đồng;

iPhone 16 Pro Max 512GB: 37.99 triệu đồng;

iPhone 16 Pro Max 1TB: 42.99 triệu đồng;

Đánh giá iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max tiếp tục khẳng định vị thế "vua flagship" với màn hình 6.9 inch vượt trội cùng viền màn hình mỏng nhất từ trước đến nay. Trang bị chip A18 Pro mạnh mẽ, khung viền Titanium bền bỉ và nút Camera Control chuyên dụng, máy đáp ứng mượt mà mọi tác vụ nặng nhất từ đồ họa đến quay video chuyên nghiệp. Hệ thống ống kính Telephoto 5x cùng thời lượng pin dẫn đầu dòng iPhone là điểm cộng rất lớn.Điện thoại cầm tay

Tuy nhiên, với kích thước khá đồ sộ và trọng lượng nặng, máy gây một chút bất tiện khi sử dụng bằng một tay hoặc để trong túi quần. Mức giá khởi điểm trên 30 triệu đồng cũng là rào cản tài chính khá lớn đối với đại đa số người dùng phổ thông.

Giá iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro 128GB: 23.99 triệu đồng;

iPhone 16 Pro 256GB: 27.99 triệu đồng;

iPhone 16 Pro 512GB: 31.99 triệu đồng;

iPhone 16 Pro 1TB: 35.99 triệu đồng;

Đánh giá iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro sở hữu toàn bộ sức mạnh phần cứng của phiên bản Pro Max như chip A18 Pro, camera zoom quang 5x và màn hình ProMotion 120Hz mượt mà nhưng nằm trong kích thước 6.3 inch vừa vặn hơn. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu năng đỉnh cao và sự linh hoạt khi cầm nắm hàng ngày.

Điểm trừ nho nhỏ là thời lượng pin dù đã cải thiện đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm nhưng vẫn chưa thể sánh bằng bản Pro Max. Phiên bản bộ nhớ cơ bản 128GB có thể hơi chật chội nếu bạn thường xuyên quay video độ phân giải cao ProRes.

Giá iPhone 16 Plus

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Plus 128GB: 24.79 triệu đồng;

iPhone 16 Plus 256GB: 27.89 triệu đồng;

iPhone 16 Plus 512GB: 30.99 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 16 Plus

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, iPhone 16 Plus mang lại trải nghiệm không gian hiển thị rộng rãi 6.7 inch cùng thời lượng pin cực kỳ ấn tượng, thậm chí vượt trội hơn một số dòng Pro trong nhiều tác vụ hỗn hợp. Sự xuất hiện của phím Action, nút Camera Control và vi xử lý A18 giúp máy tiệm cận dòng cao cấp về mặt tính năng.Mua Điện Thoại

Dù vậy, việc vẫn giữ tần số quét màn hình ở mức 60Hz truyền thống trên một sản phẩm thuộc tầm giá 25 triệu đồng là một thiếu sót đáng tiếc. Máy cũng không có ống kính Telephoto chuyên dụng cho nhu cầu chụp ảnh zoom xa.

Giá iPhone 16

iPhone 16

iPhone 16 128GB: 22.99 triệu đồng;

iPhone 16 512GB: 26.99 triệu đồng;

Đánh giá iPhone 16

iPhone 16 bản tiêu chuẩn ghi nhận đợt lột xác ấn tượng với cụm camera đặt dọc mới hỗ trợ quay video không gian, sắc màu trẻ trung năng động và chip A18 mượt mà. Kích thước 6.1 inch gọn nhẹ giúp việc sử dụng bằng một tay vô cùng thoải mái.

Hạn chế lớn nhất của máy vẫn nằm ở màn hình 60Hz và tốc độ sạc chưa có nhiều đột phá. Với mức giá dễ tiếp cận nhất trong dàn iPhone 16 chính thống, đây vẫn là lựa chọn nâng cấp đáng tiền cho người dùng nâng cấp từ các đời iPhone cĐọc tin công nghệ

Giá iPhone 16e

iPhone 16e

iPhone 16e 128GB: 14.29 triệu đồng;

iPhone 16e 256GB: 16.19 triệu đồng;

Đánh giá iPhone 16e

iPhone 16e đóng vai trò là mẫu máy bình dân nhất trong dải sản phẩm với mức giá khởi điểm chỉ từ hơn 14 triệu đồng. Máy thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế tối giản, hiệu năng ổn định đáp ứng mượt mà các nhu cầu liên lạc, giải trí và làm việc cơ bản hàng ngày.

Để có được mức giá hấp dẫn này, sản phẩm bị cắt giảm một số tính năng như chỉ trang bị camera đơn, chất liệu hoàn thiện và công nghệ màn hình dừng ở mức cơ bản. iPhone 16e sẽ phù hợp nhất với học sinh, sinh viên hoặc người dùng cần một thiết bị phụ phụ thuộc vào hệ sinh thái iOS ổn định.

Lưu ý: Bảng giá mang tính chất tham khảo. Mức giá thực tế tại các đại lý bán lẻ có thể chênh lệch từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng tùy thuộc vào chương trình khuyến mãi, ưu đãi thu cũ đổi mới (Trade-in) hay các chính sách chiết khấu thanh toán.