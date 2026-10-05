Nồi cơm điện, bếp từ hàng trưng bày giảm tới 50%, có nên mua?

Tại các cửa hàng điện máy, nhiều sản phẩm từ nồi cơm điện, bếp từ, lò vi sóng, máy hút bụi đến máy lọc không khí, máy lọc nước, bình nóng lạnh... đang được thanh lý dưới dạng hàng trưng bày, hàng mẫu.

Đây thường là những sản phẩm đã được sử dụng để trưng bày trong một thời gian nhất định, sản phẩm đổi mẫu, ngừng kinh doanh hoặc còn tồn kho nhưng không còn được bán dưới dạng hàng mới nguyên hộp.

So với hàng mới, các sản phẩm này có thể được giảm từ 30-40%, thậm chí tới 50%, tùy tình trạng và chính sách thanh lý của từng cửa hàng.

Cụ thể, nồi cơm điện tử dung tích 1,08 lít được giảm từ 1,57 triệu đồng xuống 949.000 đồng, tương đương gần 40%. Một mẫu nồi cơm điện tử khác giảm từ 1,47 triệu đồng xuống còn 890.000 đồng.

Bếp từ đôi có giá bán trước thanh lý 18,96 triệu đồng, hiện còn 11,49 triệu đồng. Một số mẫu bếp từ đơn và bếp hồng ngoại có giá chỉ từ 999.000 đồng đến 1,599 triệu đồng.

Máy lọc không khí có mẫu giảm khoảng 42%, giá bán còn 2,29 triệu đồng. Một mẫu máy lọc không khí LG giảm từ 24,49 triệu đồng xuống 16,89 triệu đồng, tương đương khoảng 31%.

Nhiều sản phẩm đồ gia dụng có giá bán giảm mạnh. Ảnh: D.Anh

Tương tự, các sản phẩm máy lọc nước của Kangaroo, Karofi, Mutosi, Sanaky cũng giảm khoảng 29-40%. Các hệ thống lọc từ 9-11 lõi có giá phổ biến từ 2,89-4,99 triệu đồng, tùy mẫu mã và cấu hình.

Nhóm bình nóng lạnh hiện có giá 1,89-3,49 triệu đồng, trong khi giá trước thanh lý khoảng 2,8-5,7 triệu đồng. Người mua có thể tiết kiệm từ vài trăm nghìn đồng đến hơn 2 triệu đồng, tùy sản phẩm.

Anh Hoàng Sơn, nhân viên bán hàng điện máy, cho biết, các cửa hàng liên tục thay đổi mẫu mã và cơ cấu sản phẩm nên lượng hàng trưng bày, hàng mẫu cần thanh lý phát sinh thường xuyên. Theo anh, đây là lựa chọn có thể giúp người tiêu dùng mua thiết bị với chi phí thấp hơn hàng mới, nhưng cần đánh đổi bằng tình trạng sản phẩm và chính sách bảo hành.

Tuy nhiên, tùy tình trạng, hàng trưng bày hoặc hàng đã qua sử dụng có thể xuất hiện vết trầy xước, thiếu phụ kiện hoặc đã vận hành trong một thời gian nhất định. Người mua nên so sánh với giá sản phẩm mới cùng loại, kiểm tra kỹ tình trạng thực tế và tính thêm chi phí sửa chữa, thay thế phụ kiện nếu có.

Người mua nên kiểm tra khả năng vận hành, dây điện, phích cắm, bảng điều khiển và các chức năng an toàn trước khi quyết định. Đối với máy lọc nước, máy lọc không khí và các thiết bị có bộ phận tiêu hao, khách hàng cần hỏi rõ tình trạng lõi lọc, màng lọc và chi phí thay thế.

Một điểm khác cần lưu ý là chính sách bảo hành. Hàng mẫu, hàng trưng bày hoặc hàng đã qua sử dụng có thể có thời gian bảo hành khác với sản phẩm mới. Người mua nên hỏi rõ thời hạn bảo hành, chính sách đổi trả và các phụ kiện được bàn giao trước khi quyết định mua.