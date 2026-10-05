Đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm Phó tổng giám đốc Sun Group

Ông Đỗ Thanh Hải bắt đầu gia nhập Tập đoàn Sun Group từ ngày 5/10. Ông giữ vai trò Phó tổng giám đốc tập đoàn, kiêm Tổng giám đốc khối Điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn.

Sun Group là tập đoàn đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, hạ tầng, hàng không, y tế, nghệ thuật. Trong lĩnh vực nghệ thuật, doanh nghiệp này chú trọng đầu tư nguồn lực khi thành lập dàn nhạc giao hưởng Sun Symphony Orchestra (SSO) từ năm 2017. Họ cũng liên tục tổ chức các buổi diễn nghệ thuật, lễ hội pháo hoa tại các dự án của tập đoàn ở Hạ Long, Đà Nẵng, Phú Quốc.

Trong lĩnh vực điện ảnh, Sun Group đã lên kế hoạch đầu tư một phim trường quy mô 279 ha tại đại đô thị Urban City, Ninh Bình (thuộc Hà Nam cũ).

Trước khi chuyển sang Sun Group, ông Đỗ Thanh Hải có 6 năm ở vị trí Phó tổng giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Ông rời chức vụ này từ đầu tháng 10.

Sinh năm 1973, ông là Tiến sĩ nghệ thuật và có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, văn hóa nghệ thuật, sáng tạo nội dung.

Ông Hải từng trải qua nhiều vai trò từ đạo diễn, trưởng phòng đến Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC). Tên tuổi của ông gắn với loạt chương trình quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả trên sóng truyền hình quốc gia như Gặp nhau cuối năm - Táo quân, Thư giãn cuối tuần, Gặp nhau cuối tuần.

Ông cũng là đạo diễn của các phim truyền hình như Xin hãy tin em, Của để dành, Phía trước là bầu trời, Nhà có ba chị em.

Trên cương vị quản lý sau này, ông cũng định hình chiến lược, giúp VFC thành công với loạt phim giờ vàng Người phán xử, Quỳnh búp bê, Sống chung với mẹ chồng... Đến tháng 9/2020, ông Hải được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc VTV.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Ảnh: NVCC