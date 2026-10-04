Vàng giảm 50 triệu đồng từ đỉnh, người mua nóng ruột tính bán gửi ngân hàng

Người 'ôm' vàng nóng ruột, phân vân bán hay giữ

Anh Nguyễn Văn Tám, một người dân ở Hà Đông, Hà Nội, mua vàng ở vùng giá 145-155 triệu đồng/lượng hồi tháng 10-12/2025 và tiếp tục mua thêm ở mức khoảng 170 triệu đồng/lượng vào nửa đầu tháng 1/2026, khi giá vàng liên tục tăng.

Có thời điểm, vàng vượt 190 triệu đồng/lượng, nhưng anh Tám không bán. Đến cuối tháng 3, khi thị trường đảo chiều, anh quyết định bán một phần số vàng ở vùng giá trên 170 triệu đồng/lượng.

Hiện tại, anh phân vân không biết có nên bán số vàng còn lại để gửi ngân hàng hay tiếp tục chờ đợi. Nếu bán, anh có thể chịu lỗ khoảng 5-6 triệu đồng/lượng so với giá mua. Trong khi đó, một số ngân hàng đang chào lãi suất tiền gửi lên tới 9-10%/năm.

Trước đây, anh Tám kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng nhờ bất ổn địa chính trị, lạm phát và nợ công toàn cầu. Tuy nhiên, đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu tăng cao và triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao khiến anh lo ngại vàng khó phục hồi trong ngắn hạn.

Tương tự, ông Anh Tuấn, một người kinh doanh tự do tại Hà Nội, cũng đang chờ giá vàng hồi phục thêm để bán và chuyển sang gửi tiết kiệm. Ông mua vàng ở mức trên 140 triệu đồng/lượng và hiện chịu khoản lỗ nhất định.

Nhiều người mua vàng ở vùng giá cao, nhưng chủ yếu với mục đích tích lũy tài sản. Tuy nhiên, giá giảm kéo dài trong khi lãi suất ngân hàng tăng cao khiến không ít người bắt đầu cân nhắc lại quyết định của mình.

Sáng 3/10, giá vàng SJC mua vào xuống khoảng 140 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 143 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại một số thương hiệu được mua vào khoảng 139,5 triệu đồng/lượng. So với vùng đỉnh trên 190 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước hiện thấp hơn khoảng 50 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn về ngưỡng 140 triệu đồng/lượng. Ảnh: Minh Huệ

Giữ vàng hay gửi tiết kiệm: Được gì, mất gì?

Gửi tiết kiệm mang lại nguồn thu tương đối ổn định, trong khi nắm giữ vàng phụ thuộc hoàn toàn vào biến động giá. Tuy nhiên, lựa chọn nào phù hợp còn tùy thuộc vào giá vốn, thời gian đầu tư và nhu cầu sử dụng tiền của mỗi người.

Nếu gửi với lãi suất 9-10%/năm, khoản tiền gửi 1 tỷ đồng có thể mang lại 90-100 triệu đồng tiền lãi sau một năm, theo mức lãi suất danh nghĩa. Đây là lợi thế đối với người cần dòng tiền ổn định hoặc không muốn tiếp tục chịu rủi ro từ biến động giá vàng.

Dù vậy, lãi suất có thể giảm mạnh nếu rút ra trước kỳ hạn.

Lạm phát là yếu tố không thể bỏ qua. Theo số liệu được đề cập, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Việt Nam tháng 9 tăng 4,2% so với tháng 12/2025 và tăng 5,08% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân quý III/2026 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu lãi suất tiền gửi thực nhận đạt 9-10%/năm và lạm phát không tăng mạnh hơn, mức sinh lời thực có thể dương. Tuy nhiên, sức mua của khoản tiền sau một năm còn phụ thuộc vào diễn biến giá cả thực tế.

Với vàng, áp lực trong ngắn hạn vẫn đáng kể. Đầu tháng 10, chỉ số USD tiến sát 102 điểm (cao nhất 18 tháng), trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 30 năm đã leo lên 5,64%/năm, cao nhất kể từ năm 2002, cao hơn nhiều so với mức 4,5%/năm hồi đầu năm và mức 1,2%/năm hồi giữa năm 2020. Lợi tức trái phiếu 10 năm của Mỹ cũng ở mức 5,277%/năm, lợi tức trái phiếu 2 năm ở mức 4,825%/năm.

Lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không tạo ra dòng tiền định kỳ.

Nếu lạm phát Mỹ dai dẳng và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, vàng có thể tiếp tục chịu sức ép. Tuy nhiên, khả năng Fed thay đổi chính sách vẫn phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế. Những dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động hoặc lạm phát hạ nhiệt có thể làm giảm áp lực lên kim loại quý.

Ở chiều ngược lại, vàng vẫn có những yếu tố hỗ trợ dài hạn, như nhu cầu mua của ngân hàng trung ương, rủi ro địa chính trị và tình trạng nợ công toàn cầu gia tăng. Nếu niềm tin vào tiền tệ suy giảm hoặc bất ổn quốc tế kéo dài, nhu cầu nắm giữ vàng có thể tiếp tục tăng.

Dù vậy, các yếu tố hỗ trợ này không bảo đảm giá vàng sẽ sớm phục hồi. Ngay cả khi giá thế giới tăng trở lại, nhà đầu tư trong nước vẫn phải tính đến chênh lệch giá mua - bán và khoảng cách giữa giá vàng nội địa với thế giới. Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại một số thương hiệu lên tới khoảng 4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng SJC có thời điểm cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 10-13 triệu đồng/lượng.

Với người mua vàng ở vùng giá thấp, quyết định bán ở thời điểm hiện tại phụ thuộc vào mức giá vốn, mục tiêu lợi nhuận và nhu cầu sử dụng tiền. Trong khi đó, người cần dòng tiền cho sinh hoạt, kinh doanh hoặc muốn giảm mức độ biến động của tài sản có thể so sánh giữa việc tiếp tục nắm giữ vàng và chuyển một phần sang tiền gửi.

Ngược lại, người mua vàng bằng tiền nhàn rỗi, có mục tiêu tích lũy từ 3-5 năm trở lên và không chịu áp lực tài chính trước mắt có thể cân nhắc tiếp tục nắm giữ một phần.

Trong bối cảnh hiện nay, cả vàng và tiền gửi đều có những đặc điểm và rủi ro riêng. Việc phân bổ tài sản giữa hai kênh phụ thuộc vào mục tiêu bảo toàn vốn, nhu cầu dòng tiền, thời gian nắm giữ và khả năng chấp nhận biến động của mỗi người.